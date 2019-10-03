Побочные эффекты капремонта, или как избавиться от нерадивых субподрядчиков?

Завершается сезон капитального ремонта в многоквартирных домах. И, к сожалению, в этом году в нашем регионе он проходил с многочисленными проблемами. В ряде случаев наказали подрядчиков и субподрядчиков, а жители Жуковского района даже собираются подавать на коммунальщиков в суд.

С НЕРАДИВЫМ ПОДРЯДЧИКОМ ПРИШЛОСЬ РАССТАТЬСЯ

Речь идет о ситуации с капитальным ремонтом крыш трех четырехэтажных домов в селе Чаусово Жуковского района. Напомним, что еще в июне текущего года в редакцию нашего еженедельника обратились жители дома № 1 по улице Мира данного населенного пункта. Они рассказали, что по программе капремонта в их доме начали ремонтировать крышу, а работы проводила субподрядная организация из Калуги - ООО «Строй Плюс».

Как выяснилось, в мае кровлю демонтировали, но новую вместо прежней так и не установили. В связи с чем, каждый раз во время дождя квартиры, расположенные на верхнем этаже, заливало. А дождей, как известно, этим летом было предостаточно. В итоге люди просто утопали в воде.

- У нас до этого никаких проблем с крышей не было, а после начавшего капремонта мы столкнулись с настоящим кошмаром. Снимали ее без применения специального оборудования, прямо кувалдами. Грохот стоял страшный. Весь громоздкий мусор скидывали прямо под окна жильцов. И не вывезли его до сих пор. Так и живем как после бомбежки. Каркас, который обычно устанавливают на крышах перед тем, как производить их ремонт, у нас установлен не был. А 14 июня пошел первый дождь, и наши квартиры залило до второго этажа. Вместо полноценной кровли на доме теперь остались голые бетонные плиты, сквозь швы которых свободно протекает вода, - рассказала тогда одна из собственниц - Ольга Владимировна.

В результате в ряде квартир замкнула электропроводка. Об испорченных стенах, потолке и личном имуществе даже говорить не приходится. В ходе разбирательства выяснилось, что во всем виноват нерадивый субподрядчик и вскоре с ним расторгли договор.

ЖИТЕЛИ ЧАУСОВО СОБИРАЮТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В СУД

Работы по кровле завершала уже другая субподрядная организация - ООО «Артстрой». Но понесенные убытки людям так и не возместили. Пострадавшие жильцы до сих пор не могут получить компенсацию за тот ущерб, который им был нанесен. Более того, они вынуждены по сей день проживать в квартирах без электричества и без ремонта. Восстанавливать всю эту разруху своими силами и на свои средства они пока тоже не могут, потому что, вероятнее всего, потребуется судебная экспертиза, и эксперты должны будут оценить масштабы кошмара.

Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника производственно-технического отдела Фонда капремонта многоквартирных домов Калужской области Ярослава РАССОЛОВА. И он проинформировал, что в настоящее время с ООО «Строй Плюс» ведется претензионная работа и уже достигнута договоренность о том, что это предприятие в досудебном порядке возместит жильцам нанесенный ущерб. Со слов Ярослава Игоревича, будет предложено два варианта: денежная компенсация или ремонтные работы. После чего представители данной компании должны будут предоставить в Фонд капремонта расписки об отсутствии претензий со стороны жителей.

Но сами жильцы уверяют, что Фонд капремонта рекомендовал им обращаться в суд и ни о какой компенсации они даже не слышали. В частности, уже вышеупомянутая жительница дома № 1 по улице Мира Ольга Владимировна рассказала, что ей было отказано в восстановлении квартиры, в которой из-за залива с крыши по сей день стоит жуткий запах и отсутствует электричество. Так что ситуация пока тупиковая, но жители советам вняли и готовят документы для обращения в суд.

А В ОБНИНСКЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

А в Обнинске субподрядчики отремонтировали две крыши, повредив расположенную там систему отопления. По информации директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, проблемы возникли в домах № 88 и 90 по проспекту Ленина.

Как выяснилось, в чердачных помещениях этих жилых зданий были проведены инженерные коммуникации, а летом там шел капитальный ремонт, и рабочие повредили разводку отопления. Так что представителям данной УК и аварийно-диспетчерской службы города пришлось изрядно потрудиться, чтобы устранить все неполадки.

- Мы могли бы, конечно, предъявить претензии подрядной организации, но проблему это не решит. Людям нужно тепло, и мы его дали, самостоятельно устранив проблему, - отметил Сергей Васильевич.

Но данная информация дошла до прокуратуры Обнинска, которая при проведении проверки исполнения законодательства в сфере реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов выявила нарушения закона.

Надзорным органом были установлены факты затопления квартир и мест общего пользования при проведении работ в вышеуказанных многоэтажках на проспекте Ленина. В связи с чем подрядчику - Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области внесено представление об устранении нарушений закона и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Представление уже рассмотрено и удовлетворено. И в этом случае жильцы хотя бы не остались без отопления. Вовремя были приняты меры и все неполадки устранили. В деревне Чаусово Жуковского района дело обстоит куда печальнее. Эти жители уже и сами не рады, что их дома попали в программу капремонта. А так все хорошо начиналось.

Инна ЕМЕЛИНА