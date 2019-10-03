Попавшей под машину жительнице Обнинска сделали уникальную операцию

Три недели назад около остановки «Поликлиника» автомобиль сбил 63-летнюю женщину. Травмы были очень тяжелые: сочетанный перелом костей таза, левой голени и правого плеча. Большая кровопотеря при подобных травмах и болевой шок ставят жизнь человека под угрозу. Спасло пострадавшую близость больницы и возвращавшаяся с вызова «скорая помощь».



Совсем недавно для того, чтобы собрать кости таза, переломанные в нескольких местах, требовалось очень много времени, глубокие разрезы и долгий, до 8 недель период реабилитации после операции, если конечно, она пройдет удачно.

Но два года назад в институте Склифосовского была освоена уникальная операция, и разработан специальный штифт. Даже пациентке с такой сложной травмой достаточно сделать 4 прокола. Но врачей, которые делают такие операции, в Обнинске нет.

К счастью, несколько лет назад обнинский хирург Алексей ПЕРЕКЛАД был на семинаре, где кандидат медицинских наук Никита ЗАДОРОЖНЫЙ рассказывал о новом методе лечения переломов костей таза и установке аппарата внутренней фиксации. Сегодня в России проведено всего 200 подобных операций.

Никиту Задорожного вызвали в КБ№8 для проведения операции пострадавшей в аварии женщине. Обнинские хирурги Руслан КУПЦОВ и Алексей ПЕРЕКЛАД ассистировали. На следующий день прооперированная пациентка могла сидеть. Если бы не перелом голени и плеча, могла бы и ходить на костылях. Уже сделана и вторая операция, осталась еще одна.

Лечение попавшей в аварию женщины осуществляется по полису медицинского страхования, так что платить за операции пациентке не придется. А обнинские хирурги уже скоро смогут сами заниматься установкой аппарата внутренней фиксации на костях таза, но пока только в случае с переломами без смещения.

Рената БЕЛИЧ