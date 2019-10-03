Уголовный розыск: редкие праздники и опасные будни

5 октября исполняется 101 год со дня образования службы уголовного розыска. Эта структура в правоохранительных органах во все времена считалась элитой полиции. В профессии сыщика трудностей и опасностей хоть отбавляй, но и притягательности много. Об этом наша корреспондент побеседовала с начальником уголовного розыска ОМВД по городу Обнинску, майором полиции Антоном МАТВЕЕВЫМ.

РИСК - ЧАСТЬ РАБОТЫ

- Антон Валерьевич, как давно Вы в уголовном розыске?

- С 2008 года. А отдел возглавил с января текущего года.

- Что в Вашей работе самое трудное?

- Пожалуй, ненормированный рабочий график. Сотрудники нашей службы обязаны в любое время суток по вызову незамедлительно быть на работе. Нередко приходится среди ночи вскакивать с постели и выезжать на место преступления. Круглые сутки мы на связи.

- Принято считать, что уголовный розыск в полиции - самый сложный участок. Это действительно так?

- Я считаю, что да.

- Вы ежедневно рискуете жизнью. При задержаниях преступников сотрудники уголовного розыска в любой момент могут сами оказаться жертвой преступников, и поэтому специальная подготовка для них необходима. Где оперативников этому обучают?

- Для получения гарантии личной безопасности наши сотрудники проходят первоначальную подготовку в Центре повышения квалификации. Да и спортом они тоже занимаются. Бывает, что отстаивают честь обнинского ОМВД, участвуя в различных спортивных соревнованиях.

- Часто приходится применять эти навыки на практике?

- Есть ситуации, когда злоумышленники пытаются оказать сопротивление чтобы скрыться, но профессиональные навыки и грамотные действия не позволяют им это сделать. Такое случается, это часть нашей работы.

ОПЕРАТИВНИКИ В РОЛИ ПСИХОЛОГОВ

- Ваш отдел расследует целый ряд преступлений: убийства, кражи, грабежи, мошенничества, разбои. Какие из них сотрудники уголовного розыска считают наиболее проблемными?

- Большое удовлетворение от работы мы получаем, когда удается раскрыть очередное тяжкое преступление против личности: изнасилование, либо убийство. И, конечно, эти виды преступлений самые сложные. Ведь чем тяжелее преступление, тем сложнее его раскрывать. Вы же помните, как целых два года в Обнинске искали убийц студентки Марии НЕЧЕТНОЙ. И вот недавно на улице Калужской была убита еще одна девушка. Убийца тоже был установлен.

- Вам приходится общаться с родственниками жертв, видеть кровавые сцены убийств. Такое нервное напряжение тоже не каждому под силу.

- Я вам больше скажу, физическая подготовка у нас даже не на первом месте. Важнее психологическая. Но и, конечно, необходим высокий уровень интеллекта, развитая логика, нужны навыки общения с людьми, умение определить характер человека.

- Когда Вы беседуете с подозреваемым, можете определить по его поведению, причастен ли он к совершенному преступлению?

- Не всегда. Помните, несколько лет назад в одном из мусорных контейнеров нашего города был обнаружен расчлененный труп молодого человека? Подозреваемого мы установили быстро, но первоначальный разговор с ним, не показал, что он виновен. Мы уже на 90 процентов были уверены, что он к убийству не причастен. Но в какой-то момент этот парень во время беседы с нашими сотрудниками вдруг сломался и объявил, что даст признательные показания. То есть раскусить его оказалось непросто, но грамотная и системная работа оперативников дала свои положительные результаты. А вообще мы должны уметь находить подход не только к подозреваемым, но и к потерпевшим. Человека, у которого случилась беда, нужно уметь успокоить, расположить к разговору.

- А какие преступления в Обнинске самые распространенные?

- Это кражи и мошенничества. Сейчас пошел бум снятий мошенниками денег с банковских карточек. И многих злоумышленников удается установить, хотя хотелось бы улучшить данную статистику. Кражи мы раскрываем чаще. На днях вот задержали ранее судимого мужчину, который обворовывал дачи. На его счету 17 эпизодов: 15 в Обнинске, три в Жукове. Брал он все подряд: бытовую технику, инструменты, одежду. Все, что попадалось под руку.

ПЕРВОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ: СОВСЕМ НЕ КАК В КИНО

- Сейчас полицейских отправляют в командировки на Северный Кавказ?

- Да, конечно. И сотрудники уголовного розыска направляют туда ежегодно.

- Какой случай из практики работы в уголовном розыске Вам особенно запомнился?

- Это было мое первое задержание. Необходимо было задержать убийцу, который перерезал горло двум мужчинам на улице Белкинской. Задержание прошло нормально. И у меня тогда сразу же появился большой интерес к этой работе. Хотя я страшно волновался, у меня был всплеск адреналина.

- У нас много сериалов про полицию. И в основном про уголовный розыск. На Ваш взгляд, соответствует ли то, что там показывают, реальности?

- Порой смотрим и смеемся, потому что в основном там один сплошной вымысел. Разве что первые сезоны «Улиц разбитых фонарей» близки к реальности. В других сериалах все происходит очень легко и просто. В жизни не так. А вот известный фильм «Место встречи изменить нельзя» я называю учебным пособием для сотрудников уголовного розыска. Это действительно снято про нас.

- Чтобы Вы хотели пожелать своим коллегам в профессиональный праздник?

- Конечно, в первую очередь крепкого здоровья. А также профессиональных успехов, надежной безопасности и предусмотрительности, осторожности и внимательности, мужества и смелости, невероятной силы и прекрасной интуиции, великолепного карьерного роста, личного счастья и взаимной любви.

- Мы тоже поздравляем Вас и Ваших коллег! Спасибо за беседу!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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