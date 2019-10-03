Онкологи всего мира собрались в Обнинске

27 сентября в Обнинске открылись IV Международные чтения памяти академика Анатолия ЦЫБА на тему: «Комбинированное лечение в онкологии: современный взгляд».

Мероприятие проходит в рамках Второго международного форума онкологии и радиологии "For life".

Приглашенные докладчики из России, Европы, США - ведущие специалисты в области онкологии, рассказали о применении комбинированных методов лечения и их перспективных направлениях.

«У НАС ЕДИНЫЙ ВРАГ, И МЫ ДОЛЖНЫ ДРУЖИТЬ!»

- В онкологическом деле не может быть тайн, - рефреном звучало с трибуны во время церемонии открытия Цыбовских чтений. - Врачи и ученые всех стран мира должны консолидироваться и выступить единым фронтом против страшного заболевания. У нас единый враг, и мы должны дружить.

Чтения проходят в рамках II Международного Форума онкологии и радиологии. Организаторы мероприятия: Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Университетская клиника города Грац (Австрия), при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФМБА России и отечественной Ассоциации онкологов.

Ежегодно в цыбовских чтениях принимают участие более 300 специалистов из российских регионов и стран СНГ. Лекции для слушателей читают ведущие специалисты клиник Европы, России, Азии, США, Южной Америки и стран СНГ.

В Обнинске мировые светила онкологии обсудили пути повышения эффективности лечения онкозаболеваний.

- Это трудный путь, но каждый шаг приближает нас к победе, - сказал на чистом русском в своем выступлении итальянец Джузеппе СТАСОЛЛА, президент ассоциации по продвижению итальянско-российских отношений «Верзо Эст». - Здесь нет границ и ничего не может утаиваться.

МЕДИЦИНА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ТРАДИЦИЙ

- Мы уважаем вашу историю, - заверили гости из дальнего зарубежья и рассказали о давнем сотрудничестве с российскими онкологами.

Собравшиеся вспомнили памятные моменты из жизни обнинского ученого Анатолия ЦЫБА, запечатленные на фотографиях. Слайд-шоу сопровождалось классической музыкой и пением. Не забыли вспомнить и основателя ИМРа Георгия ЗЕДГЕНИДЗЕ.

Участников мероприятия приветствовал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. На церемонии открытия выступили Андрей КАПРИН - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Евгений КАМКИН - заместитель министра здравоохранения, Игорь КАГРАМАНЯН - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, Сергей ЦЫБ - первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

Гости из разных стран мира говорили о том, что они мечтают соединить Россию и Европу. Коллеги из Германии, Австрии, Швейцарии встретились в Обнинске со своими учениками и обменялись памятными сувенирами. Без матрешек, конечно, не обошлось.

В рамках торжественной церемонии открытия подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и университетской онкологической клиникой «Джованни Паоло II» города Бари (Италия).

Главной темой нынешних чтений стали различные методы лечения онкологических заболеваний. Медики обсудили возможности и доступность использования высоких технологий во врачебной практике.

1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОНКОЛОГИИ

В ближайшие шесть лет в России будет реализована масштабная программа по профилактике и лечению злокачественных новообразований. Её результатом должно стать увеличение продолжительности жизни людей. Правительство пообещало выделить на эти нужды около 1 триллиона рублей за 6 лет. В нынешнем году - 20 миллиардов, далее по 140 миллиардов в год. Планируется открыть 500 специальных центров, где будут выявлять и лечить онкологические заболевания.

В этой связи проблема выбора адекватных схем терапии в сфере онкологии является особенно актуальной.

Планируется переосмысление системы здравоохранения страны. По статистике, в структуре смертности россиян онкологические заболевания занимают второе место. В России ежегодно выявляют рак более чем у 500 тысяч человек. Одной из главных причин высокой смертности эксперты называют поздние постановку диагноза и начало лечения.

После церемонии открытия гости отправились слушать и читать лекции.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ИТЕЛЬЯНЦЕВ РОССИЯНЕ УЗНАЛИ НА ФОРУМЕ В ОБНИНСКЕ

На Цыбовских чтениях обнинский ИМР подписал с итальянцами договор о сотрудничестве.

Как известно, итальянцы относятся к наиболее здоровым народам с наибольшей продолжительностью жизни. Утверждается, что это обусловлено красным вином, оливковым маслом и средиземноморской пищей. Но в области не растут маслины, зачем самой здоровой нации врачи из Обнинска?

Оказывается, дело не только в балканской диете, по числу врачей на душу населения страна занимает первое место в мире (1 врач на 160 жителей).

- Расходы государства на здравоохранение в Италии низки и составляют около 6% ВВП, - вздыхают итальянцы. Зато итальянские врачи и медицинский персонал считаются одними из самых высококвалифицированных в мире.

По данным ООН, средняя продолжительность жизни в Италии составляет 76 лет для мужчин и 82 года для женщин.

РАСТЕТ ЧИСЛО ОНКОБОЛЬНЫХ

Директор Онкоцентра имени Н.Н. Блохина академик Михаил ДАВЫДОВ отмечает, что в Российской Федерации на учете находится 2,5 миллионов больных и ежегодно регистрируется 500 тыс. новых случаев. 60-70% онкобольных выявляется в запущенной стадии, когда эффективность лечения резко снижается.

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ В РАЗЫ

По словам специалиста Санкт-петербургского Института онкологии: «Цена лечения одного больного колоректальным раком, которая несколько лет тому назад составляла 500 долларов, сейчас подскочила до 250 тысяч долларов».

РОСТ НА 87,11 % ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Рак простаты - одна из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Во всем мире заболеваемость и смертность от данной патологии неуклонно возрастают.

По экспертной оценке ВОЗ, в мире ежегодно возникает около 400 тыс. случаев этого заболевания. В России также отмечен неуклонный рост доли рака предстательной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения России: если в 2006г. она оставила 21,41 на 100 тысяч мужского населения, то в 2016 году - 38,95, соответственно, таким образом прирост заболеваемости составил 87,11% за последнее десятилетие (Каприн А.Д. и соавторы, 2018).

Рената БЕЛИЧ