«Тогда и транспорт должен быть, как в Москве!»

Реакция горожан на увеличение стоимости проезда в маршрутках была предсказуема.

Уже в эту пятницу, 11 октября, стоимость проезда в общественном городском транспорте в Обнинске составит 22 рубля. Причем речь идет вовсе не об автобусах, а о маршрутках, обслуживающих муниципальные маршруты. Чего и следовало ожидать, рост тарифа вызвал бурю негодования у жителей наукограда, большинство из которых, мягко говоря, недовольны сегодняшним качеством такого сервиса, как пассажирские перевозки.

Как пояснила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА, повышения тарифа на проезд в общественном транспорте непосредственно в Обнинске не наблюдалось уже давно.

- При том, что динамика роста цен на топливо за последнее время составила 15%, - комментирует Анна Валерьевна.

При этом, как пояснила Еремина, повышение стоимости проезда в Обнинске согласовано с министерством тарифной политики.

Давно ли не повышался тариф - вопрос несколько спорный. Последний раз рост стоимости за проезд произошел в Обнинске пару лет назад - с 16 до 20 рублей. Свое недовольство общественность высказала и тогда, однако вскоре успокоилась, ибо другого выбора, увы, не было. Впрочем, вряд ли появится он (выбор) у горожан и сейчас. Многие согласятся с тем, что увеличение стоимости проезда с шагом в два рубля - не столь существенный урон пассажирскому карману. Но это как посмотреть. Возьмем среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек - мама, папа и двое детей. Допустим, что все они ежедневно пользуются городским транспортом как минимум два раза в день (что логично). Это значит, что за один день расходы данной семьи увеличатся на 16 рублей, а за пять будних дней - на 80 рублей. Много это или мало - вопрос, конечно, индивидуальный.

Так или иначе, жители наукограда справедливо отмечают, что, несмотря на повсеместный рост расходов, доходы при этом у населения не увеличиваются. Кроме того, качество пассажирского сервиса по-прежнему оставляет желать лучшего. Но нашлись среди опрошенных и те, кто посчитал тариф в данном случае вполне справедливым.

- А почему не 50 рублей? Ездить страшно! Садишься в маршрутку и думаешь, а приедешь ты домой к семье во здравии? Если «эти» наперегонки носятся, кто быстрее двадцатку урвет! А за 22 теперь вообще будет битва! - говорит местная жительница Антонина.

- Цена за проезд в 20 рублей не такая и большая и складывается из такого количества факторов, что пальцев не хватит. Да и сколько времени у нас в городе держалась одна цена? За то же время в московском транспорте цена проезда поднималась несколько раз и на 5 рублей, а не на 2, - высказался горожанин Павел.

- Тогда и транспорт должен быть, как в Москве, а не наши бомжавые развалюхи, в которых ездить - это экстрим. Машина должна мыться изнутри ежедневно - сиденья чиститься, стекла мыться. А там даже к окну не сядешь, все жирными пятнами заляпано. А водители?! Они на рейс выходят, кажется, в том, в чем навоз в свинарнике чистят, ну ей-богу! - считает другая горожанка.

- Вопрос к администрации: почему стоимость маршруток станет 22 рубля, как и в Калуге? Площадь Калуги - 168 кв. км, а площадь Обнинска - 43 кв. км. Обнинск в 4 раза меньше областного центра, а стоимость проезда будет одинакова! Тут следует даже уменьшить стоимость проезда! - говорит жительница Обнинска Дарья.

К слову, это не единственные изменения, которые коснутся пассажирского сервиса в Обнинске. К примеру, уже совсем скоро все маршрутки наукограда будут оснащены системой ГЛОНАСС и автоматизированной системой взимания платы. Кроме того, в ближайшее время будут запущены четыре новых маршрута: № 17 (привокзальная площадь - ИАТЭ; № 18 и № 19 - данный маршрут должен связать привокзальную площадь с микрорайонами «Экодолье» и «Заовражье» (один маршрут будет пролегать через улицу Курчатова, второй - через проспект Ленина); № 20 - с привокзальной площади отправится на Киевскую трассу.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается еще ряд маршрутов с учетом мнений и пожеланий местных жителей.

Дарья ГУМЕРОВА

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