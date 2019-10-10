Профессия обязывает

В отделении неврологии обнинской КБ №8 назначен новый руководитель.

На этой неделе в обнинской КБ № 8 произошло еще одно кадровое изменение: заведующая отделением неврологии Антонина Александровна КУЛИКОВА ушла на заслуженный отдых, а ее место заняла молодой невролог Мария Михайловна ГЕРАСЬКИНА. К работе она приступила 7 октября. Сразу после этого назначения наша журналист встретилась и побеседовала с Марией Михайловной.

УЧЕНИЦА АНТОНИНЫ КУЛИКОВОЙ

Много добрых и теплых слов сказала она в адрес своей наставницы Антонины Александровны, которая проработала в обнинской медсанчасти 63 года. Из них полвека доктор Куликова возглавляла неврологическую службу, и ее отделение считалось одним из лучших в больнице.

Днем раньше главврач КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ рассказал нам, что 84-летнюю Антонину Александровну проводили с почестями и большим сожалением о том, что она больше не будет работать. Ее вклад в дело успешной работы неврологического отделения неоценим. Антонине Куликовой искренне благодарны тысячи пациентов, которым она оказала помощь. А многим - спасла жизнь.

- Учитывая, насколько тяжелых больных в ее отделении ставят на ноги, можно только поклониться Куликовой за самоотверженный созидательный труд и служение на благо людей, - подчеркнул Михаил Алексеевич.

Следует отметить, что именно Антонина Александровна выбрала себе молодого преемника - Марию Гераськину, которая в 2014 году закончила Смоленский государственный медицинский университет, а в 2015 году - интернатуру в нем. У Марии Михайловны две специальности - врач невролог и врач ЛФК и спортивной медицины. Гераськина также является старшим преподавателем кафедры внутренних болезней медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

НАЧАЛА С САМОГО СЛОЖНОГО УЧАСТКА

С работой КБ №8 в целом и неврологической службы в частности молодой доктор хорошо знакома. В течение нескольких лет она работала врачом экстренной помощи в отделении неврологии КБ № 8, на одном из самых сложных участков - с пациентами в тяжелом состоянии, которым требовалась неотложная помощь.

Гераськина пришла туда сразу же после интернатуры. Большую часть пациентов составляли те, кого привозили с инсультами и другими сосудистыми проблемами. А уже на втором месте по численности стояли больные менингитом и получившие черепно-мозговую травму. За каждого приходилось буквально бороться, но, к сожалению, не всегда удавалось побеждать.

- В такие моменты крайне важно быстро принять верное решение, чтобы спасти больного и минимизировать последствия инсульта, - говорит Мария Гераськина. - Если время упустить, то помощь будет не эффективной - возникнут необратимые последствия. Но если все сделать правильно и вовремя, человек имеет большие шансы вернуться к полноценной жизни. Я хочу выразить огромную благодарность Антонине Александровне Куликовой за возможность у нее учиться. Есть знания и опыт, которые невозможно получить в вузе - они передаются только от наставника. Для меня таким наставником стала Антонина Александровна. У нее колоссальный профессиональный и жизненный опыт. И я считаю важным сохранить преемственность традиций, - считает Мария Гераськина.

Она с горечью вспоминает, как потеряла первого в своей профессиональной практике пациента. Мужчина поступил с ботулизмом, и привезли его только на вторые сутки с момента недомогания. Без промедления начались реанимационные мероприятия, но человек скончался. Все понимали, что спасти его было невозможно и медики сделали все от них зависящее, но в душе молодого врача этот случай оставил тяжелый след.

- В памяти остаются те больные, кого не удается спасти, - признается Мария Михайловна. - Таких мало, но хотелось бы, чтобы их не было совсем.

КАДРОВУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ МОЖНО

Своей первоочередной задачей Мария Гераськина считает решение кадровой проблемы, и она уже начала работать в этом направлении.

- Скоро мы ожидаем новых специалистов, - рассказала доктор. - Я пригласила к нам на работу свою однокурсницу Юлию Валерьевну ЕПИЩЕВУ и в ближайшее время она приступит к исполнению своих обязанностей.

Помимо своей основной врачебной деятельности Мария Михайловна является региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Калужской области. В 2019-м году за организацию работы волонтеров-медиков она стала лауреатом конкурса «Человек года» в номинации «Молодежная инициатива».

А еще Мария Михайловна - молодая мама: ее сыну 11 месяцев. На работу в неврологическое отделение Гераськина вернулась из декретного отпуска.

На хобби у молодого доктора времени нет совсем - в клинике очень много дел. Профессия обязывает погружаться в нее целиком. А иначе никак.

Инна ЕМЕЛИНА