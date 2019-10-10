Жителю, сливающему на улицу нечистоты, заблокировали окна

На страницах нашего еженедельника регулярно поднимается тема взаимодействия с проблемными соседями. Кто-то из них шумит по ночам, кто-то часто заливает проживающих снизу, но житель дома № 73 по проспекту Ленина побил все рекорды: он до недавнего времени регулярно сливал из окна своей квартиры на третьем этаже фекалии.

«ПОДАРОК» СВЕРХУ

В это сложно было бы поверить, но информацию подтвердили и в управляющей компании, обслуживающей данное жилое здание. Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ отметил, что весь этот ужас происходит практически в центре города - напротив Центрального универмага.

- Жильцы дома № 73 рассказывают, что неоднократно видели, как данный гражданин это делает. Свидетелей немало. Причем испражнения попадают не только на асфальт, но и на окна соседей снизу. С этим мужчиной много раз проводили беседы, рассказывают, что кто-то даже пытался его побить, но другие жильцы из жалости заступались. Наши дворники уже устали убирать эти нечистоты, - ранее рассказал нам Сергей Васильевич.

Жители длительное время не знали, как призвать к ответу этого гражданина и находились в полном отчаянии. Представители управляющей компании выяснили, что собственником комнаты, где проживает данный хулиган, является его родственница. После чего на ее имя подготовили соответствующее предупреждение. Коммунальщики поначалу даже планировали обратиться в полицию, но делать этого не пришлось.

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ПОЖАР, РАЗОБЬЮТ СТЕКЛО

В управляющей компании нашли другой выход из ситуации: они связались с родственниками проблемного жильца, побеседовали с ними и те приняли решение заблокировать безответственному мужчине окна. Как нам удалось выяснить, створки зафиксировали саморезами и открыть их самостоятельно он теперь не сможет.

Однако при обсуждении этой новости в социальных сетях некоторые наши читатели стали утверждать, что данные действия противоречат нормам и правилам противопожарной безопасности. Дескать, блокировать окна категорически нельзя. А что если не дай бог случится пожар, и путь на улицу через подъезд будет закрыт. Как тогда спасаться данному гражданину?

Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника управления ГО и ЧС при администрации города Сергея КРАСКО.

- При эвакуации граждан через окно сотрудникам пожарной охраны часто приходится разбивать стекла, потому что открыть створки снаружи не предоставляется возможным, а сами пострадавшие не всегда находятся возле окон. Это обычная практика и людей в такой ситуации спасают. Поэтому нормам противопожарной безопасности действия родственников жильца дома № 73 не противоречат, - пояснил Сергей Петрович.

Ну а жители данного дома, да и микрорайона в целом теперь могут быть спокойны. Жуткого запаха в том месте больше не будет.

Инна ЕМЕЛИНА

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