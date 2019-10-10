По следам трагедии

В Обнинске растет число потенциально опасных балконов

Жители Обнинска помнят, как чуть больше года назад, 1 сентября, в Обнинске обрушилось ограждение балкона на четвертом этаже дома № 19 по улице Победы, в результате чего погибли находившиеся там люди. По данному факту было возбуждено уголовное дело, летом текущего года его направили в суд. Но по-прежнему остается открытым вопрос: будут ли укрепляться балконы этого жилого здания?

ЖИЛЬЦЫ ПРОБЛЕМНОГО ДОМА В МУК НЕ ТОРОПЯТСЯ

Та трагедия унесла жизни трех человек: мужчины и двух женщин, одна из которых ждала ребенка. Мужчина погиб на месте, а две другие пострадавшие через сутки скончались в больнице.

Уголовное дело было заведено в отношении руководителя управляющей компании, которая на тот момент обслуживала данный дом. Ее обвинили в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Как установили следователи, женщина занимала должность гендиректора УК и не приняла своевременных мер по ремонту балконных ограждений, поврежденных коррозией. В результате, когда на одно из этих ограждений облокотились жильцы, оно не выдержало и обрушилось.

И вот на днях стало известно, что этот жилой дом хотят передать на обслуживание муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ». Руководитель данного предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ проинформировал, что в настоящее время в ведение МУК таких домов 137. И бывшее общежитие на Победы, 19 его компания тоже готова забрать. Правда, как выяснилось, пассивно ведут себя в этой ситуации сами жители.

- Мы пытались провести там общее собрание жителей, но на него явилось очень мало народу. Кворума у нас не было, поэтому необходимых 50% голосов мы не набрали. Причем проигнорировали голосование как собственники квартир, так и владельцы нежилых помещений, - рассказал Сергей Васильевич.

Но в соответствии с Жилищным кодексом, если жильцы не выбрали управляющую компанию, то до момента проведения следующего открытого аукциона муниципалитет должен назначить таковую самостоятельно. Поэтому в ближайшее время дом № 19 перейдет в муниципальную управляющую компанию.

Сергей Васильевич рассказал, что представители МП «УЖКХ» уже провели обследование этого здания и выявили там массу недоработок. В том числе и касающихся вопроса противопожарной безопасности. Балконы, конечно же, нуждаются в ремонте. И, по мнению Волотовского, это бывшее общежитие по своему состоянию приближается к другому лидеру антирейтинга - дому № 15 по улице Мира.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТЛОЖИЛИ

Начальник управления городского хозяйства администрации города Игорь РАУДУВЕ проинформировал, что управляющей компании ООО УК «МКД», руководителя которой обвиняют в случившейся трагедии, вынесли предписание отремонтировать все аварийные балконы данного здания. Перед этим на место выезжала комиссия муниципального жилищного контроля, которая провела тщательное обследование жилого здания и выявила недоработки в этой части.

По словам Игоря Винцентасовича, несколько балконов уже отремонтировали, но предписание пока не закрыто и необходимо привести в надлежащее состояние и остальные.

- Государственная жилищная инспекция рекомендует нам, что в случае, когда управляющая компания расторгает договор с жильцами дома, она уже не должна заниматься там ремонтом. Но мы намерены довести это дело до конца и будем настаивать, чтобы и оставшиеся балконы привела в порядок УК «МКД», - заверил нас Игорь Раудуве.

Сергей Волотовский проинформировал, что, по его сведениям, в ремонте нуждаются от 9 до 16 балконов, где имеет место разная степень разрушения. И его предприятие тоже готово взяться за эту работу.

- После того как нам передадут этот дом, составим план и будем заниматься решением этой проблемы, - отметил он.

А тот самый злополучный балкон, с которого упали люди, пока стоит нетронутым. Потому что судебный процесс еще не завершен, и, возможно, его еще раз необходимо будет осмотреть экспертам. Заседание перенесли, процесс затягивается.

А главное, что мы услышали от начальника управления городского хозяйства, - это то, что балконы являются общедомовым имуществом. И поэтому следить за ними и производить их ремонт обязаны управляющие организации. Вот что важно всем знать и помнить! Хотя аварийных балконов с каждым годом становится все больше, и в некоторых дворах прохожим уже приходится с опаской смотреть наверх. Жить-то всем хочется.

Инна ЕМЕЛИНА

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