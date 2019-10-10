Кто достоин занять кресло директора дворца культуры вместо ушедшего Виталия Пикалова?

Не так давно обнинское культурное сообщество осиротело - ушел из жизни депутат и директор Городского Дворца Культуры Виталий ПИКАЛОВ, который четверть века возглавлял это учреждение и трудился на благо культурного развития первого наукограда.

Жизнь Виталия Сергеевича оборвалась 19 сентября - он ушел после продолжительной болезни, в избавление от которой до последнего момента верили его родные, близкие, коллеги - верил весь город. Но чуда, увы, не произошло. Сегодня первый наукоград продолжает скорбеть. Но, так или иначе, жизнь продолжается, и теперь перед городом закономерно встал важный вопрос - кто должен встать у руля ГДК и продолжить дело, которому целиком и полностью отдавал себя Виталий Сергеевич Пикалов.

Виталий Сергеевич родился 3 мая 1949 года в селе Покровское Тербунского района Липецкой области. В 1977 году окончил Орловский филиал Московского государственного института культуры по специальности культурно-просветительская работа. Трудовой путь Пикалова начался в родном селе с должности художественного руководителя Покровского СДК. С 1977 по 1981 год Пикалов работал режиссером Себежского народного театра. Виталий Сергеевич приехал в Обнинск в 1981 году. 20 лет он возглавлял Дом культуры «Строитель» Обнинского управления строительства. Под его «крылом» создавались и творчески расцветали самодеятельные коллективы. Главным направлением в его работе было сохранение и развитие русского народного творчества, культуры Калужского края. В 2001 году Пикалов В.С. возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры», где сумел объединить два уже сложившихся коллектива ДК «Строитель» и МБУ ГДК. Под одной крышей Виталий Сергеевич создал крепкий профессиональный коллектив единомышленников. Общий трудовой стаж в сфере культуры составляет 44 года. Виталий Пикалов, как руководитель ведущего учреждения культуры в городе, основополагающим считал поддержку самодеятельных творческих коллективов, а их во Дворце Культуры - 29, 11 из них носят высокое звание «народный».

Виталий Сергеевич длительное время болел, но тем не менее продолжал трудиться - до последних дней он старался не отходить от родного ему ГДК, у руля которого простоял около четверти века. Не отказывался он и от обязанностей народного избранника и продолжал посещать заседания и вести депутатскую деятельность. Близкие Пикалова говорят, что он был большим трудягой и буквально жил своей работой.

Вспоминая Виталия Сергеевича, все, кто был близок с ним или, так или иначе, связан профессионально, отзываются о нем только положительно.

- Это невосполнимая утрата для нас - его семьи - и для всего города. Виталий Сергеевич создал множество проектов и открыл столько талантов. Он умел радоваться, умел поддержать и подбодрить. А еще он очень многим людям помог - как в творческом, так и в бытовом плане, - говорит известный тенор Игорь МИЛЮКОВ, для которого уход Пикалова стал личной трагедией.

Но, несмотря на всю скорбь, в которую погрузился Обнинск, в ближайшее время ответственным лицам предстоит найти достойную замену - человека, который с честью и совестью продолжит дело своего предшественника. В настоящее время обязанности директора Городского Дворца Культуры временно исполняет первый заместитель Виталия Пикалова Татьяна СЕНЬКИНА.

- Татьяна Васильевна всегда была правой рукой Виталия Сергеевича - очень ответственный и исполнительный сотрудник, который работает в ГДК довольно долго, - говорит начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА.

Однако останется ли Сенькина в кресле руководителя или уступит его кому-либо еще, пока говорить не приходится.

Также в кулуарах ходят разговоры о том, что, вполне вероятно, у руля ГДК встанет дочь Виталия Сергеевича - Ирина ПАХОМОВА, которая в настоящий момент занимает должность заместителя директора Городского Дворца Культуры. Но называть конкретных претендентов пока никто не берется.

Так или иначе, последнее слово остается за главой администрации Владиславом ШАПШОЙ, который в конкретной ситуации выступает в роли учредителя муниципального учреждения ГДК.

- Есть определенные люди, которые могут занять должность директора Городского Дворца Культуры. Но торопиться и называть конкретные имена мне бы не хотелось, поскольку, так или иначе, уход Виталия Сергеевича стал для нас неожиданностью. И было бы как минимум неуважением к его памяти говорить о том, кто займет кресло директора. Нужно подождать, когда пройдут хотя бы 40 дней, - прокомментировал Владислав Валерьевич.

Мэр подчеркнул, что для решения этого кадрового вопроса время еще есть. Нового директора должны назначить до конца текущего года.

Дарья ГУМЕРОВА

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