Инновации «холодовой цепи»

В Обнинске уже несколько лет успешно работает производственная площадка компании ООО «ЛОГТЭГ РУС».



За последние несколько лет в первом наукограде появилось множество предприятий различного профиля. На сегодняшний день в пределах Обнинска располагаются как заводы с мировым именем, так и небольшие компании, которые вместе приносят ощутимую экономическую и социальную помощь городу мирного атома и Калужской области в целом.

На протяжении многих лет значительную поддержку развитию малого бизнеса оказывает обнинский бизнес-инкубатор (ОБИ), который не только предоставляет своим резидентам площади на льготных условиях, но и осуществляет значительную поддержку в дальнейшем развитии бизнеса.

В конце 2017 года при поддержке ОБИ в нашем наукограде было организовано ООО «ЛОГТЭГ РУС», ставшее одной из производственных площадок компании «ЛогТэг Рекордерс Лтд» (Новая Зеландия).

Учредителями производственной компании ООО «ЛОГТЭГ РУС» являются компании ООО «БИАС» (официальный дистрибьютор «ЛогТэг Рекордерс Лтд» в России и странах ЕАЭС) и ООО «ТермоВита» (дилерская сеть в РФ).

ООО «ЛОГТЭГ РУС» входит в состав Калужского Фармацевтического Кластера (КФК), который уже сейчас объединяет 63 компании. Объем продукции, произведенной предприятиями КФК, превышает 35 миллиардов рублей!

Об успехах, достигнутых коллективом предприятия за прошедшее время, нам рассказал начальник производства ООО «ЛОГТЭГ РУС» Никита ХУДОЛЕЕВ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

О деятельности этого предприятия мы уже рассказывали. И сейчас есть основания снова рассказать о его деятельности. Обнинская компания ООО «ЛОГТЭГ РУС», которая начала работу на производственных площадях ОБИ сравнительно недавно, уже достигла значительного уровня производства и стабильно выпускает более шести тысяч изделий в месяц. При этом общее число сотрудников - всего шесть человек! Конечно же, необходимо учитывать и значительное участие партнеров, занимающихся в Калужской области производством пластмассовых корпусов, полиграфической продукции и других комплектующих, что повышает процент локализации российского производства.

Компания «ЛОГТЭГ», заявившая о себе мировому рынку еще много лет назад, выпускает электронные термоиндикаторы и терморегуляторы. Эти приборы являются своего рода контролером температурного режима при транспортировке или хранении термозависимой продукции.

В частности, такие индикаторы эффективно применяются при перевозке (хранении) различных лекарственных препаратов, медицинских диагностических наборов, растворов для офтальмологии, донорской крови и ее компонентов, а также продуктов питания.

Как поясняет Никита Худолеев, данные приборы не предназначены для того, чтобы изменять температурный режим - в первую очередь они его мониторят.

- Конструкция размещения датчика температуры в корпусе индикатора обеспечивает быстрое реагирование на какие-либо изменения окружающей среды и защиту от механических воздействий. То есть, например, необходимо перевезти определенные термозависимые лекарственные препараты с завода к заказчику. С помощью специальной программы, встроенной в наш термоиндикатор, задается определенный режим, который на протяжении всего пути будет контролировать и фиксировать температурные изменения. Это нужно для того, чтобы при получении товара заказчик понимал, в каких условиях был транспортирован продукт, были ли нарушены условия его хранения, - комментирует начальник производства «ЛОГТЭГ РУС» Никита Худолеев.

Предприятие импортирует лишь часть комплектующих. Дальнейшая сборка, настройка и комплектование устройств осуществляются обнинскими специалистами. Следует отметить, что за столь короткий промежуток работы компании «ЛОГТЭГ РУС» удалось достичь себестоимости продукции ниже китайских производителей! Иначе говоря, на сегодняшний день розничная цена устройств, собранных в Обнинске, ниже аналогичных, созданных за границей.

Расширена номенклатура выпускаемых изделий, предназначенных для эффективного мониторинга температурного режима при перевозке и хранении фармацевтической продукции, медицинских диагностических наборов, растворов для офтальмологии, донорской крови и ее компонентов, а также продуктов питания.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время на предприятии сделан ремонт и проведена реконструкция производственного помещения. Установлено дополнительное оборудование для настройки и тестирования выпускаемых изделий.

Важнейшим условием применения оборудования «ЛогТэг» на территории России является его внесение в Государственный Реестр средств измерений.

Вся продукция «ЛогТэг» поставляется потребителю с первичной поверкой, что весьма важно с юридической точки зрения при решении спорных страховых случаев. Для обеспечения этого условия ООО «ЛОГТЭГ РУС» заключило договор о поверке изделий с ФГУП ВНИИ Метрологической службы.

В планах компании - дальнейшее увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции, что позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит отчисления в бюджет Калужской области.

Компания «ЛогТэг Рекордерс Лтд», которая занимается непосредственно разработкой моделей индикаторов и соответствующего программного обеспечения, расположена в Новой Зеландии. Однако значительная удаленность не мешает руководству и специалистам этой компании периодически посещать Обнинск с целью инспектирования производства, помощи в организации производственного процесса, внедрения новых технологий, определения возможности расширения производства, разработки новых устройств, отвечающих специфическим требованиям российского рынка.

В июне этого года обнинскую площадку вновь посетил один из руководителей «ЛогТэг Рекордерс Лтд» - господин Колин ХИЛД, и его коллега - Ксавьер ЭСПЕЛТ.

А также были проведены переговоры с исполнительным директором Калужского фармкластера Игорем ЕФИМОВЫМ с целью определения стратегии развития фармацевтического рынка непосредственно в регионе и России в целом.

Зарубежные коллеги остались довольны организацией и развитием производства и выразили уверенность в дальнейшем развитии бизнеса!

Кристина ЗВОН

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