Директор МП «Водоканал» Александр Круглов уволился и уехал из Обнинска

На этой неделе стало известно об увольнении со своего поста директора МП «Водоканал» Александра КРУГЛОВА. В последнее время вокруг этого городского предприятия складывается неблагоприятная ситуация: жители жалуются на неприятные канализационные запахи, и уже известно, что всему виной - неполадки на очистных сооружениях. Связан ли уход Александра Леонтьевича с этой проблемой?

Ответ на данный вопрос мы попросили дать самого Круглова.

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ

Проблем в МП «Водоканал», конечно, хватает. Как и на любом другом предприятии. Но здесь они на виду, потому что водой и водоотведением люди пользуются ежедневно. И, надо отдать должное Александру Леонтьевичу, все вопросы он решал достаточно быстро и грамотно. Достаточно вспомнить, что 11 лет назад его назначили на эту должность после довольно успешной работы заместителем директора калужского областного «Водоканала». В Обнинск прислали опытного и грамотного руководителя, и Круглов оправдал это доверие сполна. Ведь тогда, в 2008 году, проблем на коммунальном предприятии было значительно больше. По словам сотрудников, до этого они работали «в минус», а Александр Леонтьевич сумел поправить экономическое положение «Водоканала» настолько, что работа иногда пошла «в плюс».

Круглову удалось изменить отношение коллектива к работе. На предприятии стали эффективнее заниматься вопросами планирования, эксплуатации, стали оперативно реагировать на обращения жителей и более слаженно решать все проблемы.

Александр Леонтьевич с особой благодарностью говорит о своих бывших подчиненных: о главном инженере, а ныне исполняющим обязанности директора - Иване ПАСТУХОВЕ, заместителе директора по экономике Ирине ТРОФИМОВОЙ, главном бухгалтере - Наталье КОНЬКОВОЙ.

- Эти люди - мозг предприятия, они его главное достояние. Но и другие члены коллектива внесли свой вклад в развитие «Водоканала», - отметил Круглов.

ДЕНЕГ НУЖНО БОЛЬШЕ

Не стал он уходить и от неприятных тем. По мнению Александра Леонтьевича, то, что происходит на предприятии в настоящее время, связано со спецификой этого производства, с внешними условиями, которые, как он выразился, изменяются далеко не в лучшую сторону, а также с недостаточным финансированием.

- Экономически необоснованный тариф и незначительные инвестиции, - назвал он причины многих неприятностей «Водоканала».

По его мнению, то, что была построена новая линия очистных сооружений, очень здорово, потому что таким образом был внесен большой вклад в защиту окружающей среды. Но всех проблем это не решило. И строительство новых очистных - всего лишь часть огромной работы, которую предстоит выполнить концессионерам - госкорпорации «Росатом» - на баланс которой в недалеком будущем перейдет обнинский «Водоканал» .

- Ориентировочно затраты на все пожелания, которые могли бы полностью удовлетворить запросы «Водоканала» и жителей города, по нашим оценкам, составляют около четырех миллиардов рублей. Но мы реалисты и понимаем, что если такая огромная сумма и будет инвестирована в предприятие, то только частями. Хотя рано или поздно это необходимо будет сделать, потому что сети ветшают, а оборудование требует замены.

Круглов считает, что комплекс очистных сооружений нужно реконструировать полностью. И данная работа требует вложений в сумме порядка полутора миллиарда рублей.

- Я в идеале вижу такую цифру. Это мое мнение, и оно может не совпадать с мнением новых будущих руководителей, - отметил он.

Собственно, и причину неприятных запахов в городе Круглов видит в том, что пока не модернизирован полностью весь комплекс очистных.

- На новой линии вышло из строя оборудование, и пришлось временно загрузить старую линию, после чего все вернулось в исходные позиции, - пояснил он.

То есть, от чего ушли в свое время, к тому и вернулись.

«ВАРИАНТОВ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКО»

- И все-таки, что стало причиной Вашего ухода? - задали мы Круглову наш главный вопрос.

- Я ушел в силу ряда обстоятельств как личного характера, так и объективной оценки ситуации. Как говорит мне мой жизненный опыт, при смене собственника всегда меняется и руководство. Так было всегда. Передача «Водоканала» в концессию «Росатом» планируется примерно к лету следующего года. Но есть еще одна причина: мне по семейным обстоятельствам необходимо сменить место жительства. И глава администрации города Владислав ШАПША поддержал меня в этом вопросе. Он сказал, что если приоритет - семья, то это хорошо характеризует человека. Хотя Владислав Валерьевич предлагал мне остаться, - рассказал Александр Леонтьевич.

Теперь уже бывший директор «Водоканала» пока не решил, где будет работать. Но признался, что вариантов у него несколько, и один из них связан с жилищно-коммунальной сферой. А что касается кандидатур на его место, то он выразил уверенность, что Иван Пастухов с данной работой успешно справится.

- Я нисколько не опасаюсь, что без меня в «Водоканале» жизнь остановится. Потому что мой стиль руководства как раз и сводился к тому, чтобы создать команду единомышленников, команду, которая могла бы принимать решения коллегиально. В ходе обсуждения каких-то важных вопросов у нас выслушивались все мнения и выбирались самые оптимальные решения, - подчеркнул Круглов.

«НУЖНЫ НОВЫЕ ГЕРОИ»

В завершение Александр Леонтьевич поблагодарил город и его жителей за все то доброе и хорошее, что было у него в наукограде, и заверил, что годы работы в Обнинске останутся в его памяти как одни из лучших.

В свою очередь слова благодарности в адрес Круглова высказал и мэр Владислав Шапша.

- Александр Леонтьевич много сделал для развития «Водоканала» и, в частности, для реконструкции очистных сооружений. Но жизнь на месте не стоит, возникают новые вызовы, которые требуют иного подхода в развитии предприятия. Предстоит решить многие вопросы, и делать это должен уже новый человек. Для каждого времени - свои герои, - прокомментировал уход Круглова Владислав Валерьевич.

Мэр заверил нас, что кандидатов на место руководителя МП «Водоканал» несколько, но все они пока в стадии обсуждения. Называть фамилии заранее он не стал.

А проблему запахов в городе он назвал инженерно-сложной.

- Связано это далеко не с тем, что неправильно реконструировали очистные. Ничего подобного. То, что мы сделали, было для того, чтобы сбрасываемая в Протву вода не превышала количество патогенных микроорганизмов. И это успешно работает. Там другие проблемы технического характера, и специалисты сейчас думают над их решением. Изыскиваем и финансовые средства, - пояснил Шапша.

Мэр пообещал, что в ближайшее время выход будет найден.

Инна ЕМЕЛИНА

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