Работа над ошибками

Обнинские депутаты обсудили коммунальные недоработки.

В этом году капитальный ремонт многоквартирных домов проходит с целым рядом проблем во многих муниципальных образованиях Калужской области. И Обнинск, к сожалению, здесь не стал исключением. Эту тему обсудили и депутаты Обнинского Горсобрания на недавнем заседании комитета по ЖКУ.

ИЗ­ЗА НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ ПОСТРАДАЛО 30 КВАРТИР

Вопрос повестки так и назывался «О реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», а отчитывался по нему начальник управления городского хозяйства администрации города Игорь РАУДУВЕ.

Игорь Винцентасович рассказал, что в рамках программы Фонда капремонта в Обнинске проводится замена лифтового оборудования, ремонт крыш, фасадов и внутридомовых инженерных сетей жилых домов. Все виды работ проходят согласно графику или с его опережением. За исключением ремонта кровель.

- Из 33 крыш только 19 сданы и приняты комиссиями, 12 находятся в процессе сдачи, а по улице Гагарина, 51 и 37 затянувшийся монтаж гидроизоляционного покрытия привел к масштабному затоплению жилых и нежилых помещений. Вообще, за период ремонтных работ от затопления пострадало 30 квартир в 8 домах, - проинформировал Игорь Раудуве.

Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ обратился к представителю администрации с вопросом о сроках и порядке возмещения ущерба жильцам пострадавших квартир. Как ответил Игорь Винцентасович, в настоящее время сотрудники Фонда капитального ремонта совместно со специалистами обнинской мэрии и управляющих компаний работают над составлением актов о причинении ущерба имуществу. Жителям пострадавших квартир компенсируют ущерб в виде денежных средств или проведения ремонтных работ.

Анатолий ШАТУХИН коснулся вопроса о восстановлении пострадавшего во время ремонта общедомового имущества.

- Какие будут сделаны выводы? - задал он вопрос Игорю Раудуве.

Начальник управления городского хозяйства пообещал, что в следующем году подрядчики, которые плохо работали, попадут в черный список и больше к их услугам в Обнинске прибегать не станут. Также он сообщил, что работы по восстановлению общедомового имущества уже ведутся.

- А есть ли хоть один дом, где капремонт прошел без нареканий? - поинтересовался Анатолий Ефимович.

Образцово-показательным в этом смысле оказался дом № 40 по проспекту Ленина.

У Анатолия Ефимовича вопросов больше не оказалось. Как он выразился, жалоб от жителей по этому поводу в текущем году так много, что «в цивильных фразах они не формулируются».

БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ...

Далее народные избранники перешли к разделу «Разное». Председатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ проинформировал, что от жителей дома № 9 по улице Калужской на имя депутатов поступило письмо, в котором они рассказали о своей проблеме. На протяжении нескольких лет в часы наиболее активного водоразбора - с 6:30 до 8:00 - на восьмые и девятые этажи не доходит холодная вода или доходит с очень маленьким напором. Роман Георгиевич сказал, что данное письмо было перенаправлено в городскую администрацию, что подтвердил и Игорь Раудуве.

- Мы выходили туда комиссионно, вместе с сотрудниками МП «Водоканал» замеряли давление воды, и на момент проверки оно почему-то поднималось. То ли время было выбрано неудачное, то ли еще какая-то причина, но мы же понимаем, что чудес не бывает. Поэтому решили еще несколько раз провести проверку. Будем искать причину. Возможно, поставим повысительный насос, - пообещал начальник управления городского хозяйства.

Однако депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ заверил присутствующих в том, что дело вовсе не в работе самих насосов, а в том, что «Водоканал» подает недостаточное давление.

- Такая проблема имеется во многих девятиэтажных домах. К примеру, есть она на Маркса, 116, на Ленина, 154. На двенадцатиэтажных «свечках» повышающие насосы стоят, поэтому там все нормально. Но ведь знающие люди утверждают, что раньше «Водоканал» давал более высокое давление. Поэтому это не проблема управляющих компаний, - высказал свое мнение народный избранник.

Да и сами эти повысительные насосы - дело недешевое. По словам Халецкого, его управляющая компания устанавливала такой на Маркса, 60 и обошелся он в 300 тысяч рублей. Оплачивать это «удовольствие», разумеется, придется самим жителям. Поэтому пока данный вопрос остался открытым.

Инна ЕМЕЛИНА