Убийство студентки ИАТЭ братья Коробенковы спланировали заранее?

Новые подробности громкого дела.

Прошло уже более трех лет с момента страшной трагедии, которая потрясла весь Обнинск - в апреле 2016 года двое братьев (Владислав и Александр КОРОБЕНКОВЫ) зверски убили и изнасиловали студентку обнинского института атомной энергетики Марию НЕЧЕТНУЮ. Несмотря на то, что убийцам уже вынесен приговор, точка в этой страшной истории до сих пор не поставлена, потому как в ней появляются все новые и новые подробности, а студенты ИАТЭ по-прежнему вынуждены рисковать своими жизнями.



Шестого августа калужский областной суд приговорил братьев Коробенковых к 19 годам строго режима каждого. Однако мама убитой Маши сочла такое наказание не вполне справедливым (если в данной случае вообще уместно говорить о какой-либо справедливости). Наталья Нечетная подала апелляционную жалобу, в которой просила высшую меру наказания - 25 лет (выше только пожизненное заключение).

На днях состоялось заседание апелляционного суда, в рамках которого было принято решение оставить вынесенный приговор без изменений.

- Если честно, я очень разочарованна этим заседанием. Если бы я знала, что проходить оно будет так, то я бы на него и не приехала. Во-первых, убийцы принимали участие в заседании по видеосвязи. И экран был размещен рядом со мной - складывалось ощущение, что я сижу с ними на одной скамье - морально это очень тяжело. Во-вторых, все мои новые аргументы и доводы остались без внимания. Понимаете, я готовилась к этому заседанию, снова пересматривала все материалы уголовного дела, видео-эксперименты, я подготовила новые аргументы. Более того, у меня были свидетели, которые могли рассказать важную дополнительную информацию, но их не пригласили, - рассказывает Наталья Анатольевна. - В итоге, после заседания суд удалился на перерыв, и ровно через минут уже вынесли решение - оставить приговор без изменений. Судьи (их было трое) вошли в зал с кипой бумаг - это и был приговор - мне интересно, они его в шесть рук писали что ли, раз успели это сделать за десять минут? Конечно, нет. Я думаю, что решение уже у них было заготовлено заранее. Тем более, я видела абсолютно безучастные и незаинтересованные лица судей.

К слову, те самые новые аргументы, о которых выше говорила Наталья Нечетная, действительно имеют важное значение - о них мама убитой девушки сама рассказала на апелляционном заседании, но их, вероятно, не учли. Безусловно, они (аргументы) должны были прозвучать из уст свидетелей, которых почему-то не пригласили на это заседание.

- После основного суда, когда был вынесен приговор, я в коридоре общалась со свидетельницей Анастасией - женой друга братьев Коробенковых. И она мне рассказала, что еще до того, как совершить убийство, Владислав (младший брат) показывал им в своем мобильном телефоне фотографию девушки и говорил, мол, это его девушка и зовут ее Маша. Анастасия только позже поняла, что это и есть моя убитая дочь, когда она увидела в «Битве экстрасенсов» сюжет про Машу. Она ее узнала. Но все дело в том, что произошло это уже перед основным заседанием, поэтому ее показания в деле не фигурировали, - рассказывает Нечетная.

Если верить этим фактам, выходит, что убийство Маши было спланировано братьями? Получается, что в тот злополучный апрельский вечер они специально поджидали ее на пустой аллее, а все их показания относительно того, что девушка стала случайной жертвой, а они лишь хотели кого-то ограбить, ни что иное как ложь? Безусловно, теперь остается лишь предполагать, поскольку официально эти показания свидетельницы нигде никак не подтверждены.

- Есть еще один факт, о котором мне рассказала Анастасия. Еще до того, как Коробенковых задержали, этот же Владислав звонил ее мужу и по пьяни рассказал. Что они с братом убили и изнасиловали девушку, причем он говорил, что насиловали ее они оба (!), а ведь в материалах сказано, что это делал только Александр, - говорит Наталья Нечетная.

Думается, что хотя бы эти два факта вполне могли бы способствовать увеличению срока наказания Коробенковых. Но почему их не учли - остается загадкой.

- Я теперь не знаю, что мне теперь делать с этой информацией и куда с ней обращаться - в Верховный суд, в Прокуратуру? Я не знаю, - в растерянности говорит Наталья Анатольевна.

В ближайшее время решение апелляционного суда вступит в силу. И в случае если со стороны защиты осужденных братьев не поступит встречное заявление обжалования (кассация), тогда Коробенковы отправятся непосредственно в колонию. Пока что они находятся в следственном изоляторе и по факту уже отбывают наказание.

Дарья ГУМЕРОВА

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