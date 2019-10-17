В районе места трагедии так и не стало безопаснее?

Интересно сколько времени должно пройти или сколько новых жертв еще нужно, чтобы кто-нибудь, наконец, позаботился о безопасности студентов института атомной энергетики? А как иначе объяснить, что по сей день аллея, ведущая к студенческому городку, по-прежнему утопает в темноте, а молодежь продолжает ходить пешком, поскольку общественного транспорта в вечернее время дождаться нереально.



Свое собственное небольшое расследование провела мама убитой Маши Наталья Нечетная.

Женщина периодически приезжает в Обнинск, чтобы принести свежие цветы и новые игрушки на то место, где ее дочь сделала свой последний вздох. В пролеске ИАТЭ уже образовался своего рода мемориал - там стоит крест, а дерево, возле которого нашли тело Маши Нечетной, утопает в цветах и игрушках.

На днях Наталья Анатольевна снова побывала в Обнинске. Отдав дань памяти своей дочери, женщина решила выяснить, как живут сегодня студенты института, и что сделано ради их безопасности.

- Прошло уже более трех лет, но там так ничего и не изменилось. Освещения по-прежнему нет, а там где фонари стоят - свет падает только на проезжую часть, тротуар по-прежнему не освещается. А ведь студенты порой так же вынуждены ходить пешком, поскольку, например, последний автобус из студгородка отправляется в 18:30. Мне об этом сами студенты сказали. У меня и видео есть, - рассказывает Нечетная. - Помнится, что ранее говорилось о том, что в городке будет регулярно дежурить охранник. На мой вопрос «Так ли это на самом деле?» студенты просто смеялись в голос.

Мы решили лично оценить ситуацию и отправились вечером в студгородок. Мы даже прошли по той самой аллее, ведущей к институту. Освещение, надо сказать, там есть только частичное. Большая часть тротуара действительно не освещена, так как фонари (которые, кстати, светят слабовато), и правда направлены на проезжую часть, в то время как пешеходная зона остается темной. По дороге нам встречалась молодежь, которая топала в город, либо, наоборот, направлялась в общежитие.

- А куда вы идете в столь позднее время? - поинтересовались мы у встречной студентки.

- В магазин надо, - пожимая плечами, ответила девушка.

Напомним, что на этой аллее, спустя два года после убийства Маши Нечетной, было совершено еще одно нападение на студентку ИАТЭ. Мужчина попытался украсть у девушки сумку, но его что-то спугнуло, и он сбежал. Был еще один случай: несколько раз студенты наблюдали полуголого товарища, который бегал в сквере, через который пролегает путь от института до общаг. Мужчину, демонстрировавшего свои «прелести» в скором времени задержал охранник, дежуривший в корпусе института. А в том самом сквере провели освещение - и это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день сделало руководство вуза ради безопасности своих студентов.

Дарья ГУМЕРОВА

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