В Обнинске высадился десант ФМБА

Все как обещали. Уйба сказал - Уйба сделал!

Нынешним летом в Обнинске разгорелась жаркая дискуссия о том, нужна ли гражданам диспансеризация или нет. Журналисты с изумлением услышали от предыдущего руководителя, что профилактика заболеваний - это чуть ли не блажь настырных пациентов.

Однако руководство ФМБА вообще и Владимир УЙБА, в частности, категорически не согласились с этим нестандартным мнением. На пресс-конференции Владимир Викторович пообещал журналистам постараться сделать все возможное, чтобы к ноябрю в Обнинск приехал десант ФМБА, в котором будет не только диагностическая аппаратура, но и лучшие медики агентства.

Многие скептически настроенные граждане категорически отказывались верить, что в город приедут 40 специалистов, и горожане смогут попасть в рамках программы «Диспансеризация» к кардиологу, офтальмологу, эндокринологу, гинекологу, хирургу, отоларингологу, урологу и терапевту. Но руководитель агентства Владимир Уйба выполнил свое обещание точно в срок.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ РАБОТЫ СТОЛИЧНЫХ МЕДИКОВ

ВРИО ГЛАВВРАЧА КБ № 8 МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» - С каждым днем желающих пройти диспансеризацию становится все больше, - говорит Михаил Александрович. - В первый день записались 400 человек. Ведущие прием врачи - специалисты высокой квалификации. Основная задача - выявить тяжелые и социально значимые заболевания на ранних стадиях. В сложных и экстренных случаях пациенты будут направляться на дообследование и лечение.

В понедельник 14 октября в холле 4 этажа поликлиники № 1 царило непривычное оживление. Прямо у лифтов мужчина и женщина в синей форме с эмблемой ФМБА записывали всех желающих пройти диспансеризацию.

Несмотря на то что к часу дня в списках было более 300 человек, очереди практически не было, регистраторы не демонстрировали усталости от бесконечного потока пациентов, на все вопросы отвечали предельно доброжелательно и без тени недовольства. Что само по себе было для жителей наукограда большим подарком и неожиданностью. Первый день диспансеризации вообще немало удивил обнинцев.

Для того чтобы получить возможность попасть к столичным врачам, не надо записываться по телефону. Достаточно прийти на 4 этаж, сказать свою фамилию, адрес и телефон и получить «бегунок». Для страховки лучше иметь документы - паспорт и полис. Если полиса нет, на 2-ом этаже поликлиники можно его оформить.

Правда, уже к среде регистрация желающих велась не в холле, а в кабинете, и в очереди в первой половине дня стояло до двадцати человек. Не оправдались опасения, что жители Обнинска проигнорируют возможность бесплатно проверить свое здоровье и получить ценные советы специалистов. Наоборот, пока с каждым днем все больше желающих пройти диспансеризацию.

ВСТРЕЧА С ДЕСАНТОМ ФМБА

Для того чтобы иметь право посетить столичных медиков, нужно взять бегунок с перечнем врачей-специалистов. Не обязательно всех их проходить в один день, работать десант будет до 14 ноября, без выходных, но с перерывами на обед.

Недостаточно информированные граждане, увидев в листке слова «кардиолог», «эндокринолог», впадали в панику и начинали голосить, мол, нет у нас этих специалистов, как к ним попасть-то? Поди, записываться надо за месяц!

Регистраторы всех успокаивали и объясняли, что специалистов они привезли из Москвы и те принимают без всякой записи в порядке живой очереди.

Граждане недоверчиво переспрашивали, а сотрудники ФМБА терпеливо объясняли неизбалованным вниманием медиков гражданам, в каких кабинетах принимают врачи.

РУКОВОДИТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ОТРЯДА ФМБА МИХАИЛ ПОЛОМИН: - В Обнинске мы в первый раз, поэтому для наукограда этот проект уникальный. Но практика медицинских десантов уже хорошо себя зарекомендовала в других областях Российской Федерации. В состав мобильной бригады вошли 40 специалистов: терапевты, врачи узких специальностей, ультразвуковой диагностики, рентгенолаборанты, медицинские сестры, водители и инженерно-технический персонал. Работать мы будем без выходных.

- Да, всех принимают! Да, без записи! Да, можно сейчас идти к любому врачу! - терпеливо сотни раз повторяли регистраторы.

- Это только один день они принимают? - не переставали паниковать пациенты, не верящие своему счастью.

- Нет, мы будем работать месяц! - успокаивали бойцы столичного десанта тоном опытных психиатров.

- А куда делся офтальмолог? - пришли выяснять обнинские коллеги. - Там в кабинете никого нет.

- Пошел обедать, - сообщили внимательные граждане и препроводили обнинскую коллегу в комнату отдыха московских врачей.

ДРАКИ У КАБИНЕТА КАРДИОЛОГА

С обедом в первый день была некоторая неразбериха. То он начинался с часа до двух, то с полвторого до полтретьего. Но к обеду пациенты несколько успокоились и уже без паники ожидали врачей. Утро же первого дня сопровождалось серьезными стычками. Пытаясь прорваться на прием к кардиологу, две дамы почтенного возраста реально дрались.

- Женщины, спокойнее, принимать будут до шести часов и целый месяц, - успокаивали отчаявшихся пациенток более просвещенные граждане. - Говорят, даже по субботам и воскресеньям!

Но в такую информацию в первой половине дня мало кто верил. Практически каждый второй пациент спрашивал у врачей, а правда ли, что они приехали в Обнинск на месяц, будут работать по выходным и до шести часов вечера.

Некоторые граждане выбрали неудачную тактику и заняли очередь к трем-четырем врачам. В результате получалось, когда они прибегали от одного кабинета к другому, там уже не было тех, за кем они стояли.

- Я так и не попала ни к одному врачу, - рассказывает Ольга Николаевна. - То попадаю на обед, то женщина ушла, за которой я занимала. Надо было сесть и сидеть, а не бегать по очередям. Завтра так и сделаю.

ПОСЕЩЕНИЕ СТОЛИЧНЫХ ВРАЧЕЙ ПОДЕЙСТВОВАЛО НА ОБНИНЦЕВ УМИРОТВОРЯЮЩЕ

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА МАРИНА ТУРОВА: - Времени для того, чтобы заниматься своим здоровьем, у меня совсем нет, поэтому я в очередях не стою. Если совсем плохо, то иду к платным врачам, чтобы сэкономить время. О том, что к нам приедут специалисты ФМБА, узнала из газеты «Вы и Мы», пришла посмотреть, взяла обходной лист, где указаны специалисты. Мне удалось без очереди попасть к гинекологу и урологу, да еще сделать УЗИ и маммографию. Спасибо всем врачам, которые к нам приехали. До конца десанта надеюсь попасть к кардиологу и терапевту.

Во второй половине дня желающие пройти диспансеризацию жители Обнинска перестали устраивать стычки у дверей специалистов и участливо объясняли вновь прибывшим, куда нужно пойти, чтобы попасть на прием к московским специалистам.

Что уж тут подействовало, доброжелательность ли врачей успокоила граждан или хорошие анализы, но напряженная обстановка сменилась спокойным общением.

Без очередей, конечно, не обошлось. Но даже на улице, где женщинам пришлось больше часа ждать приема на маммографию, все спокойно и терпеливо ждали своей очереди и охотно делились друг с другом опытом прохождения диспансеризации.

А специалисты, целый день делавшие флюорографию и маммографию, не бурчали пациентам «у врача спрашивайте, он все расскажет», а находили доброе слово для каждого и охотно отвечали на все вопросы пациентов. И, похоже, так они будут работать целый месяц!

КОГДА ВЕСЬ КОРИДОР ГИНЕКОЛОГ

После полудня ничто уже не раздражало граждан, и о некоторых «недоработках» они рассказывали спокойно и с юмором.

- К гинекологу я попала вообще без очереди, там никого нет! - рассказывает Ирина М. - Меня послали в 522 кабинет сделать УЗИ матки. Обычно здесь принимает заведующая, а тут захожу, сидят два врача, предлагают лечь на кушетку, которая находится прямо рядом с дверью. И если кто-то заглянет в кабинет из коридора, то пикантная порнографическая картинка будет видна не только заглянувшему, но и большей части скучающих в коридоре граждан.

- Сами удивляемся, - прокомментировали ситуацию медики. - Ключ нам не дали, а ширмы, сказали, у них нет.

- Конечно, это неправильно, - согласился врио главврача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ. - Но нужно понимать, что невозможно учесть заранее все детали. Впереди целый месяц работы десанта ФМБА, и мы, конечно, все решим.

ИНОГОРОДНИХ ТОЖЕ ПРИНИМАЮТ!

Квартир в Обнинске для столичных медиков, а это около 40 человек, не нашлось, поэтому жить они будут в детском лагере «Галактика». Далековато, конечно, да и не очень комфортно, но специалистам ФМБА и не в таких условиях приходится работать.

Диспансеризацию в Обнинске могут пройти все желающие, включая иногородних жителей. Желательно приходить натощак, чтобы сразу можно было сделать анализы.

Пока среди пациентов больше женщин, но самое время позаботиться о своем здоровье и обнинским мужчинам. Тем более что в выходные медицинский десант ФМБА будет работать.

- Все, как обещали, - резюмируют обнинцы. - Уйба сказал - Уйба сделал.