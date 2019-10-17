8 стран, 95 городов, 500 участников

Обнинская «Технология» собрала ученых со всего мира!

На этой неделе в первом наукограде собрались ученые и эксперты со всего мира, чтобы обсудить значимость применения неметаллических материалов в современной промышленности в рамках 22-й международной научно-технической конференции «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». В роли главного организатора этого знакового для мирового научного сообщества мероприятия выступает научно-производственное предприятие «Технология», которое входит в состав Госкорпорации Ростех.

В течение трех дней 500 делегатов из России, Китая, Казахстана, Германии, Франции, Македонии, Белоруссии и Украины обменивались опытом в сфере производства высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов, а также обсуждали тенденции развития данных направлений. Тема применения неметаллических материалов в аэрокосмической и транспортной отраслях стала ключевой на пленарном заседании, которое прошло в первый день конференции.

- Для нас большая честь принимать такое масштабное для научного сообщества мероприятие в Обнинске - первом наукограде России. В нашем городе работают десять научно-исследовательских институтов, три из которых являются Государственными научными центрами России. «Технология» среди них - один из локомотивов российской науки, который не просто задает инновационные тренды, но и объединяет экспертное сообщество для обсуждения ключевых направлений развития отрасли, - отметил глава администрации Обнинска Владислав ШАПША, приветствуя участников конференции.

Неметаллические конструкционные материалы нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Используются также для защиты различных металлических конструкций от коррозии. Применение таких конструкционных материалов позволяет также сэкономить денежные средства, заменяя ими более дорогостоящие.

Из неметаллических конструкционных материалов могут быть изготовлены устройства и агрегаты, а также отдельные детали к ним. Кроме того, неметаллические конструкционные материалы используются в качестве защиты основного материала изделия (например, футеровка ванны травления выполнена из неметалла, а основа - металлическая).

Свойства неметаллических конструкционных материалов многообразны: высокая стойкость в различных агрессивных средах, небольшая плотность, теплопроводность, хорошая адгезия к поверхности металла и многие другие. Большинство из них все же не выдерживают высоких температур (особенно это относится к неметаллическим конструкционным материалам органического происхождения, которые разрушаются уже при 150-200°С), плохо реагируют на перепады температуры, трудно обрабатываются.

- Опережающее развитие экономики невозможно без обмена мнениями и опытом. Особенно в сфере высоких технологий. Конференция чрезвычайно востребована как полноценная дискуссионная площадка именно для ученых-практиков - профессиональной элиты. Количество и география участников - яркое тому подтверждение, - сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН, открывая пленарное заседание.

Делегаты трехдневной конференции заслушали более 200 докладов по нескольким тематическим направлениям: «Полимерные композиционные материалы, технологии и конструкции», «Конструкционные керамические материалы, стекло и оптические покрытия», «Управление инновационными процессами и информационные технологии». Также пройдут семинар «Развитие методов и устройств для измерения электродинамических параметров материалов» и круглый стол «Методология реализации кластерных проектов с учетом специфики деятельности Кластера композитных и керамических технологий Калужской области».

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина - одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

Кристина ЗВОН

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