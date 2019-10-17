Следствие ведут знатоки

Службе дознания исполнилось 27 лет.

На этой неделе (16 октября) свой профессиональный праздник отмечают дознаватели - представители правоохранительных органов, чьи рабочие будни связаны с расследованием уголовных дел. В этом году службе исполняется 27 лет.

Дознаватели расследуют преступления небольшой и средней степени тяжести - кражи, побои, хранение наркотиков в небольшом количестве и другие подобные нарушения. О буднях дознавателей читайте ниже.

ОСТАЛИСЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

Кому-то из стражей закона ближе охрана общественного порядка, организация несения нарядов в дежурной части или розыск злоумышленников. А кто-то решил связать свою деятельность с расследованием уголовных дел. Это важная составляющая работы сотрудников полиции, итогом и результатом которой является предъявление обвинения тому, кто нарушил закон.

В разных службах и подразделениях обнинского ОМВД работают и мужчины, и женщины, но профессию дознаватель, как ни странно, выбирают именно представительницы прекрасного пола. Сегодня здесь под руководством подполковника полиции Оксаны ТЮКАЛОВОЙ трудятся восемь сотрудниц и лишь один сотрудник. И каждый из них, придя однажды в дознание, уже не переступал порог данного подразделения, оставшись здесь по призванию.

Сегодня обнинское подразделение дознания отличают высокие показатели в работе, сплоченный и дружный коллектив единомышленников, готовых сообща решать возникающие проблемные ситуации и помогать друг другу. В этом заслуга начальника отдела, которая 16 лет назад сама начинала работать дознавателем. Сейчас Оксана Тюкалова делится своим опытом и знаниями. За годы службы она расследовала уголовные дела по разным статьям и может дать консультацию в расследовании любому из своих подчиненных.

Профессионалом и знатоком своей работы можно уверенно назвать не только руководителя в лице Тюкаловой, но и тех, кто работает в дознании много лет. Стаж службы составляет более 11 лет у заместителя начальника отдела дознания, майора полиции Анны ПРОНИНОЙ. Более 10 лет в службе - Мария ШИТЕНКОВА, Ирина ГИРЬКО, Мария СИРЫК, Александра СУХОВА и Марина ПРОШКИНА.

А вот у Идриса АМИРХАНОВА, Алины РЫЛЬЦЕВОЙ и Марии ПОДЛИПАЛИНОЙ профессиональный опыт пока небольшой, но они уже успели добиться высоких показателей в службе.

РАБОТА, У КОТОРОЙ НЕТ ГРАФИКА

В настоящее время большинство расследуемых уголовных дел связано с совершением хищения имущества граждан или товаров в магазинах. В производстве дознавателей есть материалы и по причинению вреда здоровью разной степени, фиктивной регистрации иностранцев, мошенническим действиям, вымогательству. У каждого специалиста дознания на рассмотрении одновременно находится от 20 до 40 дел по различным составам преступлений. С начала года службой раскрыто более сотни преступлений.

Расследование уголовного дела связано с допросами потерпевших, свидетелей и подозреваемых, назначением экспертиз и направлением запросов в различные инстанции. С момента возбуждения уголовного дела по заявлению гражданина до предъявления обвинения проходит от 30 до 60 дней. Все зависит от сложности расследования уголовного дела, наличия подозреваемого и сроков проведения исследований. Вместе с тем есть примеры, когда срок расследования составляет 7 суток. Это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, фиктивная регистрация иностранных граждан, кражи и грабежи.

Для достижения положительного результата дознаватели готовы работать и в выходные дни, и в вечернее время - то есть даже тогда, когда официально рабочий день завершен. У дознавателей он ненормированный. Во время дежурства дознаватель работает круглосуточно, выезжая в составе следственно-оперативной группы на место совершения преступления, где главная задача - сбор доказательств и максимальное установление всех обстоятельств происшедшего. Собранная информация поможет изобличить виновного, который понесет заслуженное наказание по результатам работы дознавателя совместно с другими службами, чья деятельность направлена на успешное завершение расследования уголовных дел.

ЧТОБЫ СТАТЬ ДОЗНАВАТЕЛЕМ, НЕОБХОДИМО:

Хорошее знание уголовного законодательства и судебной практики. Дознаватель должен знать нормы Уголовного кодекса, чтобы правильно квалифицировать преступления, а также Уголовно-процессуального кодекса, чтобы правильно их расследовать. Кроме того, он должен также быть знаком с судебной практикой и ведомственными нормативными документами по вопросам предварительного расследования.

Умение работать с документами. Непосвященным людям кажется, что следователи и дознаватели чем-то похожи на сыщиков из детективных сериалов. Однако это не так. Основная часть их работы проходит в кабинете и заключается в оформлении различных документов. Поэтому представитель профессии должен уметь их изучать и составлять.

Умение работать с людьми. Помимо работы с бумагами в профессии присутствует и работа с людьми. Ведь специалисту приходится допрашивать подозреваемых, потерпевших, свидетелей. Для этого необходим определенный уровень коммуникабельности и способность находить подход к разным людям.

Стрессоустойчивость. Нередко работа специалиста сопряжена с высоким уровнем стресса, который он должен хорошо переносить.

Готовность к ненормированному рабочему дню. Часто представителю профессии приходится выезжать на место происшествия ночью. Также возможны суточные дежурства. А если работа не выполнена, то после такого дежурства нужно задерживаться еще на несколько часов сверх нормы. Надо быть готовым к таким переработкам.

Дисциплинированность. Поскольку дознаватели обычно работают в разных силовых структурах, они должны быть готовы к почти военной дисциплине, которая установлена в этих ведомствах.

Ответственность. Представитель профессии должен помнить, что за неправильные действия он будет нести ответственность вплоть до уголовной.

Кристина ЗВОН

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