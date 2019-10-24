Депутаты обсудили расходы бюджета и раздали грамоты

На этой неделе состоялось очередное заседание Обнинского городского Собрания депутатов. Народные избранники одобрили изменения в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и подискутировали по этому поводу.

ЧИНОВНИКИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ «ВТОРОЙ СПИСОК»

Доклад по бюджету традиционно представила начальник управления финансов администрации города Людмила КОНОВАЛОВА. Как она проинформировала, на 2019 год планируется увеличение как доходной, так и расходной частей бюджета. Доходы увеличатся за счет налоговых и неналоговых выплат, поступлений от других бюджетов и межбюджетных субвенций на почти 109 миллионов рублей. Расходы увеличатся на 142 с лишним миллиона рублей. Дефицит вырастет на 33 с лишним миллиона.

Что касается изменений на плановый период 2020 и 2021 годов, то картина аналогичная: будут также увеличены доходная и расходная части, а дефицит останется без изменений.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН и председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР обратили внимание администрации города на то, что из перечня расходов, сформированного по предложениям депутатов, в этом году была профинансирована только одна пятая часть.

Народные избранники вспомнили про так называемый «второй бюджетный список расходов». Это денежные средства, которые депутаты готовы потратить на нужды города по своему усмотрению в случае, если в бюджете появятся дополнительные поступления. К примеру, если будет перевыполнен план по сбору налогов. Причем Лев Юрьевич высказался за то, чтобы его коллеги, используя свое депутатское положение, делали что-то полезное для учреждений, которыми они руководят.

Но в этом году «второй список» остался без внимания исполнительной власти, в связи с чем депутаты рекомендовали чиновникам в дальнейшем учитывать их пожелания.

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ ГОРСОБРАНИЯ

Далее народные избранники одобрили изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, представленные Львом Березнером и заместителем главы администрации по экономическому развитию Геннадием АНАНЬЕВЫМ. Из данного документа был исключен объект недвижимости по улице Мира, 18; на продажу будут выставлены два помещения по Курчатова, 19а, в результате чего, городской бюджет может получить порядка четырех миллионов рублей, что выгоднее, нежели сдача этих площадей в аренду.

Также депутаты проголосовали за назначение публичных слушаний по проекту решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск. Слушания назначены на 7 ноября с 16 до 17 часов.

Городским Собранием было утверждено новое Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, муниципальных объектов на территории города, разработанное в связи с изменением федерального законодательства. Старое Положение было признано утратившим силу.

Завершилось заседание на позитивной ноте: депутаты приняли решение наградить Почетными грамотами Обнинского городского Собрания самодеятельный коллектив «Народный Обнинский Драматический театр Веры Бесковой» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»; учителя музыки ЧОУ СОШ «Обнинский колледж» Надежду КОБЕЛЕВУ; майора полиции, старшего оперуполномоченного группы по розыску лиц отделения по раскрытию преступлений против личности и розыску лиц отдела уголовного розыска ОМВД города Елену ПАХМУТОВУ и капитана полиции, старшего инспектора ДПС ГИБДД наукограда Игоря ЖУРИНА.

Инна ЕМЕЛИНА

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