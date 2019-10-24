Основано на реальных событиях. Семейная пара едва не сошла с ума в съемной квартире

Арендовать квартиру сегодня проще простого - интернет буквально пестрит разнообразием объявлений - выбирай не хочу. Такой масштаб предложений о недвижимости оправдан широким спросом. Сегодня в съемных квартирах проживают тысячи семей. И далеко немногие, заезжая в арендуемое жилье, задумываются о том, кто проживал здесь ранее и какие события здесь происходили. И, как показывает практика, отсутствие бдительности порой может сыграть не самую лучшую роль. В ужасающей ситуации оказалась и семья из Обнинска, которая, прожив два с лишним года в съемной квартире, выяснила жуткие факты, от которых у нормального человека волосы встанут дыбом.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Два с лишним года Кристина и Александр (имена изменены - прим. ред.) со своим малолетним сыном прожили в квартире, расположенной в доме № 1 на улице Королева. Семья не отличалась особой суеверностью, а потому на момент заселения не особо интересовалась тем, кто проживал здесь ранее.

- Мы нашли это жилье через знакомого риелтора. Квартира довольно скромная - без наворотов, но вполне приличная и аккуратная, - рассказывает Кристина. - Познакомились с хозяйкой - на вид спокойная и интеллигентная женщина, она вызвала у нас доверие. Подписали договор и в этот же день занялись переездом.

Однако уже после того, как семья заселилась, соседи стали задавать странные вопросы, мол, а вы не боитесь здесь жить.

- Меня это сразу насторожило, - говорит женщина. - Я начала интересоваться, почему именно мы должны боятся. Но соседи включили заднюю и не стали вдаваться в подробности. Я, естественно, начала переживать, передала разговор мужу, но он начал меня успокаивать, мол, дому уже много лет - мало ли что здесь происходило за это время, не стоит даже забивать себе голову всякой ерундой. Еще мы звонили хозяйке выяснить, что не так с квартирой. Но та нас заверила, что все хорошо, ничего здесь страшного не произошло, а люди просто распускают сплетни. Тогда я немного успокоилась, а потом, спустя некоторое время, вообще забыла про эти разговоры.

Семья потихоньку обживалась на новом месте. Поначалу все было спокойно. Но потом начали происходить странные вещи.

- Во-первых, ребенок начал часто болеть. А комнатные растения просто погибали - я два раза заводила домашний цветок, но оба загнулись. Особого значения этому я, конечно, не придала - решила, что, может, я просто плохо за ними ухаживала, - размышляет Кристина. - Но потом я начала замечать, что в ванной периодически загорается свет - сам по себе. Например, я уходила на работу, выключала свет, а по возвращении домой замечала, что свет горит. Тогда я начала специально акцентировать внимание на том, что свет я выключаю, но история повторялась. Но муж по-прежнему уверял меня в том, что никакой мистики нет - банальные совпадения. Еще один момент, который сразу привлек мое внимание, как только мы заехали в эту квартиру, - это стена в комнате. Она отличалась от остальных - комната была оклеена обоями, и только на одной стене их не было - вместо этого на ней было нечто вроде обычной рулонной бумаги. Лишь спустя два года я разгадала эту загадку...

Точнее, отгадка всплыла сама собой, случайно. Однажды Александр встретился с соседом на лестничной клетке, и тот заявил открытым текстом: «А вы вообще знаете, что в вашей квартире расчлененка была?».

- Сказать, что эта фраза повергла нас в шок, - не сказать ничего, - говорит Кристина. - И то, мы до последнего думали, что это либо неудачная шутка, либо банальные сплетни.

УБИЛ И РАСЧЛЕНИЛ

Так или иначе, спать спокойно уже не получалось.

- Потом я вспомнила один громкий случай, который несколько лет назад шокировал весь Обнинск, - в 2016 году в одной из квартир убили молодого человека, а его труп расчленили. Я даже помню, что смотрела в интернете показания самого убийцы, который в подробностях рассказывал, как и почему он расправился со своим товарищем, - вспоминает Кристина. - Я нашла это видео, пересмотрела заново и пришла в ужас. В его показаниях не называется конкретный адрес, где произошло убийство, но виновный называет конкретные адреса, где в мусорные баки он выбросил части тела - Королева, 1 и Королева, 5. И тут я поняла, что таких совпадений не бывает, да и не тащил же он части трупа в пакетах из другого района!

Но и на этот раз полагаться лишь на результаты собственного расследования девушка не стала и обратилась в правоохранительные органы, где подтвердили, что убийство с расчленением трупа действительно произошло в квартире на Королева, 1.

Покойный молодой человек Алексей тоже снимал это жилье. Второго марта 2016 года к нему зашел товарищ Михаил КУЛИКОВ. Между парнями произошла ссора, в ходе которой последний ударил Алексея - тот упал и начал трястись. Тогда Куликов решил добить друга - это он сделал несколькими ударами молотком по голове.

- Когда я его ударил, на стену брызнула кровь, - скажет после в своих показаниях убийца.

- Теперь я понимаю, почему одна стена в комнате выделяется от остальных - с нее просто сняли окровавленные обои либо заклеили, - уверена Кристина.

После того как Алексей перестал подавать признаки жизни, Куликов решил избавиться от трупа - он его расчленил, сложил останки в пакеты и выбросил в мусорные баки...

Спустя некоторое время работник мусоросортировочной станции, расположенной на Киевском шоссе, обнаружит человеческую голову. Потом правоохранители там же найдут части рук и ног убитого. А вот туловище, по неподтвержденной информации, так и не было найдено.

- Понимаете, человека похоронили не целиком. Это же ужасно! Его душа не упокоена. И, я думаю, что она определенно присутствует в этой злосчастной квартире.

Куликова задержали буквально через пару дней. В содеянном он сознался. В декабре 2016 года суд приговорил его к 12 годам строгого режима.

- Мы заехали в эту квартиру чуть более года спустя после этой ужасной трагедии. И все это время мы были в неведении и жили в том месте, где, оказывается, произошел такой кошмар! Если честно, то я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии - в моей голове постоянно всплывают жуткие сцены. Здесь же просто отвратительная энергетика! И мы здесь жили с ребенком! У меня этот кошмар просто не укладывается в голове. Мы, естественно, сразу же решили съехать с этой квартиры, - говорит Кристина.

Во всей этой истории больше всего поражает цинизм нашего современного общества. К примеру, хозяйка злосчастной квартиры в погоне за выгодой забывает об элементарных моральных принципах и собственной карме. Иначе как объяснить тот факт, что она позволила семье с маленьким ребенком жить в квартире, которую едва ли можно отмыть от крови - не в прямом, конечно, смысле.

- Меня поражает еще не только тот факт, что хозяйка квартиры скрыла от нас эту ужасающую информацию. После того, как мы предъявили ей претензии, она сказала, что даже психика взрослого человека едва ли сможет осознать и принять весь тот ужас, который происходил в этой квартире, не говоря уже о психике ребенка.

- Я даже представить боюсь, какова была бы реакция моего сына, если бы ему кто-нибудь рассказал эту кошмарную историю! - говорит Кристина.

Квартира № 75, Королева, 1.

Дарья ГУМЕРОВА

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