Миф о том, что жители Обнинска наплевательски относятся к своему здоровью, разбился о десант ФМБА

Медики через различные СМИ призывают россиян тщательно следить за своим здоровьем и бежать к врачу чуть ли не с каждым приступом головной боли.

А тот факт, что граждане частенько попадают к медикам с запущенными болезнями, объясняют беспросветной темнотой и безалаберностью населения.

Но появление в Обнинске десанта ФМБА буквально за неделю показало, что жители наукограда - вменяемые люди, которые готовы заботиться о своем здоровье, если им в этом поможет отечественная медицина.

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ РАСТЕТ

Число желающих пройти диспансеризацию у врачей из десанта ФМБА растет.

В выходные дни людей было немного меньше, и кое-кто поторопился сообщить, что все наладилось, очереди уменьшились, и теперь попасть к столичным врачам стало легче.

Но первые же дни второй недели работы десанта показали, что поток желающих пройти диспансеризацию только увеличивается.

Впрочем, победные реляции относительно того, что обследование прошли тысячи людей, несколько лукавы. Пока цифры говорят только о том, что регистраторы выдали тысячи «бегунков», но к каким врачам удастся попасть и сколько на это понадобится времени у среднестатистического жителя Обнинска - неизвестно.

Во вторник утром в очереди к регистраторам томились более 60 человек, и те, кто пришел к 9 часам, смогли получить «бегунок» через час. У кабинета терапевта очередь была человек десять. По-прежнему сложно попасть к кардиологу, и вряд ли есть хоть один человек, который смог пройти всех врачей за один день.

Однако те, кому удалось попасть на прием к столичным специалистам, оценили профессионализм приезжих медиков и возможность попасть к врачу без записи в порядке живой очереди.

- Я знаю, что сегодня могу потратить полдня на сидение в очереди, - говорит работающая пенсионерка Надежда Ивановна. - Но лично я не могу предсказать за неделю или за месяц, будет ли у меня свободное время. Когда нас записывают за две недели и за месяц вперед к врачу - это просто ненормально. Я не ходила в поликлинику годами, с 2010 года. Посещала платного врача. Но теперь и в частных клиниках нужно записываться заранее. УЗИ я ждала 10 дней, а потом мне позвонили и сказали, что врач заболела, и снова меня перезаписали. Нужно бросать работу, внуков и лечиться. Кто это может себе позволить?

В общем, миф о том, что жители наукограда наплевательски относятся к своему здоровью и не верят в роль профилактики, разбился о десант ФМБА.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА НЕ ПОШЛИ К СВОИМ ВРАЧАМ?

Однако совсем недавно обнинские медики, отвечающие за диспансеризацию, уверяли, что врачей-то хватает, да только жители почему-то не спешат проходить обследование.

- Нет пациентов! - разводил руками медицинский чиновник. - Не думают горожане о своем здоровье. Иначе как объяснить, что они не спешат проходить диспансеризацию?

Ответ на этот вопрос известен многим жителям Обнинска, и мы решили спросить у желающих попасть к московским специалистам, почему горожане не обращались к обнинским специалистам?

- Я приходила к своему врачу, - отвечает пенсионерка. - Меня готовили к операции, я сделала электрокардиограмму. Терапевт вроде как подколол результаты к карте и сообщил, что я прошла диспансеризацию. Как потом оказалось, кардиограмма была плохая, и меня должны были отправить к кардиологу. Но об этом никто и не заикнулся. И что это за диспансеризация? Что они выявят?

- Врачей-специалистов просто нет, - говорит учительница Ольга Андреевна. - Идти к терапевту, чтобы температуру и давление померить?

- Медики уверяют, что и осмотр терапевта очень важен, - возражаем мы.

- Это если врач сам верит в то, что его работа очень важна для людей, а если они считают, что это баловство одно, тогда вряд ли осмотр будет проведен как положено и даст результат, - возражают граждане. - Находятся и такие местные медработники, которые заявляют про десант, что «им просто надо отчитаться» или «у нас от этой суеты голова болит и давление повышается», и вряд ли пациент проникнется сочувствием и доверием к подобным лекарям.

Но и жители наукограда, и обнинские власти с благодарностью приняли помощь ФМБА. Весь город видит, как с утра до вечера работают приезжие медики, как внимательны они к пациентам, никто из них не закрывает кабинет и не отправляется пить чай через 45 минут после начала приема. В общем, предложение властей как-то отметить работу десанта ФМБА горожане искренне поддерживают.

Рената БЕЛИЧ