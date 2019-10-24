За и против. Стоит ли делать прививку от гриппа?

Прививочная кампания, которая сегодня проходит в Обнинске, постепенно набирает обороты. Согласно установленному графику, в этом году медикам необходимо привить от гриппа более 50 000 жителей первого наукограда. На данный момент план выполнен примерно наполовину. Вакцинация проходит повсеместно в общеобразовательных учреждениях и предприятиях города. Также сделать прививку от гриппа можно обратившись самостоятельно в поликлинику. График работы прививочного кабинета размещен на официальном сайте Клинической больницы.

Тем временем, мы решили провести свой социальный опрос, предложив горожанам высказать свое мнение относительно того, стоит ли делать прививку от гриппа или нет.

И, надо сказать, что большинство участников опроса проголосовали против вакцинации. 90% из 1300 человек категорически против прививок от гриппа.

Роман ФИШЕР: - Перед прививанием хочется видеть: 1. Сертификат соответствия на препарат, который колют 2. Упаковку препарата и тару с серийными номерами. 3. Официальный список препаратов на сайте минздрава, и чтобы вакцина в медпунктах соответствовала данному перечню. Хотя даже при наличии этих пунктов никто не знает, каким экспериментом обернется вкалывание этих антигенов конкретному человеку, учитывая, какое поколение молодых учёных приходит в наши ряды. Есть степень недоверия. Евгений ГРИБОВ: - А еще неплохо было бы убедиться, что в прививочном кабинете присутствует комплект противошоковой терапии, и персонал обучен действиям с ним. Анастасия БОЙЦОВА: - Никогда не делала такие прививки, после этой прививки дети болеют чаще. Тарас ЧИЖ: - Смысл ее делать, если новые штаммы вируса появляются даже в одной семье заболевших каждую неделю? Ну, только чтобы иммунную систему немного подготовить, но как-то сомнителен этот эффект. Против остальных видов иммунизации ничего не имею. Аксинья Аксинья: - Прививка - это биологическое оружие, инструмент по сокращению населения. Ни одна вакцина не изучена на иммунологическую безопасность. Максим ШЕЙКИН: - И так вокруг отрава, а прививка самая жесткая. Кстати, можете фильм посмотреть от спонсоров этих прививок, он ещё возможно в сети.

Виктория УШАКОВА:

- Если иммунитет сильный, то и не заболеешь, прививка не нужна. Если иммунитета нет, то прививка спровоцирует осложнение, заболеешь сто процентов. Смысл делать прививку от гриппа? Особенно в сезон ОРВИ.

Рома ЧИТАНАВА:

- Прививки если и делать, то до признаков простуды, а учитывая наше лето сделать это проблематично.

Сергей ПИНЧУК:

- Вокруг столько химии - в продуктах, в мебели, на улице, вредные выбросы. Что, колоть очередную химию внутрь? Да и вообще, вирусы мутируют, и не факт, что вакцина, которую колют населению, поможет. Так что, нет, спасибо. Я лучше буду укреплять иммунитет другими способами.

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