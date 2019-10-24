В Обнинске сформирован новый состав Общественного совета ОМВД

В ОМВД города Обнинска сформирован новый состав Общественного совета. Напомним, что его главными задачами являются привлечение граждан, общественных объединений и организаций к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также осуществление контроля деятельности ОМВД наукограда. Совет также призван информировать граждан о деятельности полиции через средства массовой информации. И этот вопрос начальник ОМВД России по городу Обнинску, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ обсудил с членом Общественного совета - генеральным директором издательского дома «Мак-Медиа» Евгением СЕРКИНЫМ. Евгений Александрович инициировал ряд предложений по дальнейшему информационному сопровождению и сотрудничеству, с использованием, как имеющихся ресурсов издательского Дома «Мак-Медиа», - а это три печатных еженедельных издания: «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», новостные порталы Оbninsk.name, www.pressaobninsk.ru и журнал «Обнинск LIFE», - так и с привлечением других городских средств массовой информации и Интернет ресурсов. В ближайшее время состоится заседание Общественного совета, на котором обсуждение данной темы будет продолжено. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ ПО Г. ОБНИНСКУ: Дмитрий Николаевич ЗАЕЛЕНКОВ - директор МУ «ДК ФЭИ»; Отец Сергий (Николаевич) Вишняков - благочинный города Обнинска, директор духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь»; Монахиня София (Константиновна) (ИЩЕНКО) - заместитель директора духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», президент международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча»; Евгений Александрович СЕРКИН - генеральный директор издательского дома ООО «Мак-Медиа»; Анатолий Ефимович ШАТУХИН - член комитета ТОС 27-го микрорайона. Любовь Михайловна ПОСТНИКОВА - член комитета ТОС 27-го микрорайона; Владимир Александрович ИЛЬИН - пенсионер МВД; Гимзери Гиглович ДЗАДЗАМИЯ - председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Обнинску, член городского Совета ветеранов; Юрий Анатольевич ОРЕШОНКОВ - заместитель генерального директора Приборного завода «Сигнал»; Дмитрий Александрович КАЗАКОВ - начальник отдела молодежной политики администрации города Обнинска, заместитель председателя обнинской организации «Российский Союз молодежи. Инна ЕМЕЛИНА
В ОМВД города Обнинска сформирован новый состав Общественного совета. Напомним, что его главными задачами являются привлечение граждан, общественных объединений и организаций к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также осуществление контроля деятельности ОМВД наукограда.
Совет также призван информировать граждан о деятельности полиции через средства массовой информации. И этот вопрос начальник ОМВД России по городу Обнинску, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ обсудил с членом Общественного совета - генеральным директором издательского дома «Мак-Медиа» Евгением СЕРКИНЫМ.
Евгений Александрович инициировал ряд предложений по дальнейшему информационному сопровождению и сотрудничеству, с использованием, как имеющихся ресурсов издательского Дома «Мак-Медиа», - а это три печатных еженедельных издания: «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», новостные порталы Оbninsk.name, www.pressaobninsk.ru и журнал «Обнинск LIFE», - так и с привлечением других городских средств массовой информации и Интернет ресурсов.
В ближайшее время состоится заседание Общественного совета, на котором обсуждение данной темы будет продолжено.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ ПО Г. ОБНИНСКУ:
Дмитрий Николаевич ЗАЕЛЕНКОВ - директор МУ «ДК ФЭИ»;
Отец Сергий (Николаевич) Вишняков - благочинный города Обнинска, директор духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь»;
Монахиня София (Константиновна) (ИЩЕНКО) - заместитель директора духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», президент международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча»;
Евгений Александрович СЕРКИН - генеральный директор издательского дома ООО «Мак-Медиа»;
Анатолий Ефимович ШАТУХИН - член комитета ТОС 27-го микрорайона.
Любовь Михайловна ПОСТНИКОВА - член комитета ТОС 27-го микрорайона;
Владимир Александрович ИЛЬИН - пенсионер МВД;
Гимзери Гиглович ДЗАДЗАМИЯ - председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Обнинску, член городского Совета ветеранов;
Юрий Анатольевич ОРЕШОНКОВ - заместитель генерального директора Приборного завода «Сигнал»;
Дмитрий Александрович КАЗАКОВ - начальник отдела молодежной политики администрации города Обнинска, заместитель председателя обнинской организации «Российский Союз молодежи.
Инна ЕМЕЛИНА