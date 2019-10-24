В Обнинске сформирован новый состав Общественного совета ОМВД

В ОМВД города Обнинска сформирован новый состав Общественного совета. Напомним, что его главными задачами являются привлечение граждан, общественных объединений и организаций к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также осуществление контроля деятельности ОМВД наукограда.

Совет также призван информировать граждан о деятельности полиции через средства массовой информации. И этот вопрос начальник ОМВД России по городу Обнинску, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ обсудил с членом Общественного совета - генеральным директором издательского дома «Мак-Медиа» Евгением СЕРКИНЫМ.

Евгений Александрович инициировал ряд предложений по дальнейшему информационному сопровождению и сотрудничеству, с использованием, как имеющихся ресурсов издательского Дома «Мак-Медиа», - а это три печатных еженедельных издания: «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», новостные порталы Оbninsk.name, www.pressaobninsk.ru и журнал «Обнинск LIFE», - так и с привлечением других городских средств массовой информации и Интернет ресурсов.

В ближайшее время состоится заседание Общественного совета, на котором обсуждение данной темы будет продолжено.

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ ПО Г. ОБНИНСКУ:

Дмитрий Николаевич ЗАЕЛЕНКОВ - директор МУ «ДК ФЭИ»;

Отец Сергий (Николаевич) Вишняков - благочинный города Обнинска, директор духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь»;

Монахиня София (Константиновна) (ИЩЕНКО) - заместитель директора духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», президент международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча»;

Евгений Александрович СЕРКИН - генеральный директор издательского дома ООО «Мак-Медиа»;

Анатолий Ефимович ШАТУХИН - член комитета ТОС 27-го микрорайона.

Любовь Михайловна ПОСТНИКОВА - член комитета ТОС 27-го микрорайона;

Владимир Александрович ИЛЬИН - пенсионер МВД;

Гимзери Гиглович ДЗАДЗАМИЯ - председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Обнинску, член городского Совета ветеранов;

Юрий Анатольевич ОРЕШОНКОВ - заместитель генерального директора Приборного завода «Сигнал»;

Дмитрий Александрович КАЗАКОВ - начальник отдела молодежной политики администрации города Обнинска, заместитель председателя обнинской организации «Российский Союз молодежи.

Инна ЕМЕЛИНА