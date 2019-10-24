В Обнинске обсудили перспективы развития инновационно-образовательной экосистемы

На этой неделе в Обнинске состоялся круглый стол по теме «Формирование цифровой агломерации в Калужской области: совместное развитие инновационно-образовательной экосистемы». В мероприятии приняли участие представители обнинской администрации, вузов и организаций общего и дополнительного образования. Целью данного круглого стола является создание и развитие цифровой агломерации, обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием власти, бизнеса, науки: лучшие практики проведения оценки регулирующего воздействия.

КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

Задачи, поставленные и достигнутые в рамках проведения круглого стола: знакомство новых участников с концепцией создания и развития инновационно-образовательной экосистемы, дорожной картой и реализуемыми на сегодняшний день проектами, формирование взаимодействия между участниками ИОЭ Северной агломерации Калужской области.

В рамках круглого стола были представлены следующие доклады:

- «Вопросы развития инновационно-образовательной экосистемы Северной агломерации», докладчик - генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» Анатолий СОТНИКОВ.

- «Образовательный кластер как драйвер развития инновационно-образовательной экосистемы. Мониторинг образовательного пространства Обнинска», докладчик - генеральный директор Ассоциации научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования» Вера ИВОЛГИНА;

- «Вузы как ключевое звено формирования инновационно-образовательной экосистемы Северной агломерации», докладчик - и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна ОСИПОВА;

- «Роль Городского научно-технического совета и якорных предприятий г. Обнинска в формировании инновационно-образовательной экосистемы», докладчик - заместитель главы администрации города Обнинска по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ;

- «Актуализация концепции развития Северной агломерации Калужской области», докладчик - представитель АНО «Агентство городского развития - Обнинский Бизнес Инкубатор» Владимир НЕЖДАНОВ;

- «Распределенный детский технопарк как механизм объединения межмуниципальных школьных команд для проектной работы», докладчик - президент Ассоциации развития и поддержки предпринимательства «Стратегия Про» Вадим МАКАРОВ.

Также в заседании круглого стола приняли участие начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Валентина ЗИНЧЕНКО, заместитель директора департамента развития кластерных инициатив и проектов АИРКО Светлана ШУМАЙ, заместитель директора департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов Маргарита ИВАНОВА, ректор Среднерусского гуманитарно-технологического института Екатерина КОЛЕСНИКОВА и многие другие.

- МАН «Интеллект будущего» - председатель Ляшко Лев Юрьевич.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Подробнее хотелось бы остановиться на выступлении генерального директора Ассоциации научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования» Веры Иволгиной, которая представила детальное рассмотрение взаимодействия между участниками ИОЭ (инновационно-образовательная экосистема) с точки зрения Образовательного кластера.

- Мы знаем, что участники экосистемы, на первый взгляд не связанные между собой, могут наладить взаимодействие и установить контакты с Образовательным кластером. Например, в целях развития непрерывности образования в Обнинске могут быть организованы Городские родительские собрания, где родители могут встречаться с педагогическими работниками и представителями вузов и предприятий для обсуждения вопросов профориентации, трудоустройства и прохождения практики учащимися, - рассказывает Иволгина.

В реалиях нынешнего времени новые компетенции и навыки приобретают не только дети, но в первую очередь педагоги. Сложно работать в современных образовательных учреждениях в условиях неопределенности и формализма.

Как пояснила Вера Иволгина, образовательный кластер готов активно подключиться к организации и проведению школ наставников. В первую очередь это будет городская школа наставников с привлечением экспертов из местного сообщества. При удачной инициации и выявления активных наставников из числа студенчества и преподавателей мы сможем пригласить коллег из Сколково и НТИ для проведения региональной школы наставников.

Помимо этого Малая академия наук «Интеллект будущего» регулярно проводит образовательные форумы и курсы для педагогов. В начале октября нынешнего года состоялся XVII Всероссийский открытый педагогический Форум с международным участием «Образование: взгляд в будущее» (EDUCAMP-2019).

- По поводу родительского сообщества хочется отметить активную позицию наших горожан. Так, в Обнинске создан Совет отцов и появилась родительская организация - отделение Города надежды - калужской региональной общественной организации в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов детства. Хочется обратить внимание на заинтересованность родителей в организации рабочих мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С другой стороны образовательного процесса находятся школьники и студенты.

К слову, Образовательный кластер стал победителем во втором конкурсе 2019 и выиграл президентский грант в сумме 498 тысяч рублей на проведение Фестиваля науки и техники. Фестиваль науки и техники станет стартовым мероприятием следующего года, направленным на вовлечение детей в научно-техническую деятельность и кружковое движение.

Академия Технолаб весной планирует проведение ежегодного, ставшего уже традиционным, Фестиваля Роболига.

В перспективе - проведение научно-технической конференции для школьников, и одной из главных целей становится формирование Лиги будущих инженеров и исследователей.

- Отдельно хотелось бы обратить внимание на участие нашего региона в Олимпиаде НТИ. В Обнинске есть площадка подготовки - это Академия Технолаб, готовая к проведению урока НТИ. В Агентстве инновационного развития также есть специалисты, которые ответят на вопросы, связанные с подготовкой и участием в Олимпиаде НТИ, - говорит Иволгина.

Образовательный кластер выступил инициатором проведения стартового вебинара НТИ для школ региона, на котором в формате живого общения куратор площадок рассказала о преимуществах и возможностях для школ, педагогов и учащихся.

- Мы с вами понимаем, что победы и высокие достижения невозможны без сильного тренерского состава. Уверена, что руководители школ и организаций дополнительного образования смогут открыть в числе своих кадров и учащихся достойных наставников и участников, - комментирует эксперт.

Кроме того, для формирования актива кластера проводится мониторинг организаций города и районов, входящих в состав Северной агломерации. В кластер приглашаются заинтересованные участники, готовые к реализации проектов, направленных на повышение образовательного, научно-технологического и социально-культурного уровня граждан.

В организации города и соседних районов рассылается анкета, заполнение которой ни к чему не обязывает, но дает возможность составить актуальное картирование образовательного пространства Северной агломерации Калужской области и сформировать планы на будущие мероприятия.

Кристина ЗВОН

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