«Поколение зубров»

В Обнинске прошла премьера документальной драмы о великих деятелях наукограда.



На днях в Обнинске общественности был представлен документальный фильм Сергея ВАРИЦКОГО «Поколение Зубров». Это коллекция рассказов об особенностях жизни молодых ученых, об их отношении друг к другу, их интересах и чувствах. Об этом в картине рассказывают сами участники событий - живые свидетели эпохи.

Осенью 1999 года журналисты телекомпании ТВЭЛ записали 29 часов интервью с участниками строительства Первой в мире АЭС, а также другими работниками ФЭИ, причастными к истокам работы института. Интервью получились развернутыми, подробными, многие говорили как на исповеди. Кто-то понимал, что это, скорее всего, последняя возможность. Физик с мировым именем, Виктор Яковлевич ПУПКО, скончался той же осенью. Уходили великие люди, унося с собой память своего поколения, великого поколения «Зубров». Название родилось уже потом, когда появилась связь истории из отснятого материала с судьбой еще одного подвижника от науки - Николая Владимировича ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО, известного под прозвищем «Зубр» и имеющего самое непосредственное отношение к Обнинску.

Фильм «Поколение Зубров» - документальная драма, в чем-то близкая по сюжету картине «Девять дней одного года» М. Ромма, наверное, самому известному художественному фильму о советских ученых-атомщиках. В нем тоже 9 историй, каждая соответствует этапу подготовки и строительства Первой АЭС. При этом каждое повествование из фильма «Поколение Зубров» - это небольшой рассказ об особенностях жизни молодых ученых, об их отношении друг к другу, их интересах и чувствах. Об этом рассказывают сами участники событий - живые свидетели эпохи.

Повествование завораживает искренностью и живым участием. Благодаря динамичному смысловому монтажу фильма, рассказ героев вышел ярким и интересным.

Каждая история предваряется игровым эпизодом, разыгранным предметами в декорации, представляющейся авторам неким «несуществующим музеем» той эпохи.

Все экспонаты «музея» - свидетели времени: старый чемодан и кусок колючей проволоки, граммофон и деревянные лыжи, радиоприемник и кинопроектор, пишущая машинка и школьный портфель, катушечный магнитофон и скрипучее кресло.

В финале фильма, как философское осмысление ушедшей эпохи, звучат слова о том, что каждое поколение должно стараться передать все самое лучшее следующему.

Стоит отметить и работу художника. Очень интересное оформление интерьера «несуществующего музея». К примеру, окно является своеобразным полотном, на котором, в зависимости от истории, меняется состояние природы и ландшафта, при этом изменения касаются и стиля оформления пространства за окном.

Музыка в фильме оригинальная, написана обнинским музыкантом и аранжировщиком Владимиром ЧУЧЕЛОВЫМ, он же выступил в качестве саунд-дизайнера (саунд-инженера) картины.

Учитывая все это, фильм, созданный на архивном документальном материале, смотрится как художественная картина, тонко передающая дух времени «Поколения Зубров».

Кристина ЗВОН

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