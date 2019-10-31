Обнинские депутаты в предвкушении предстоящих выборов

Время летит быстро, и каждый раз мы убеждаемся в правильности этой, казалось бы, банальной фразы. Вот уже в следующем году состоятся очередные выборы депутатов Обнинского городского Собрания, и жителям наукограда наверняка интересно, кто из нынешних народных избранников будет вновь баллотироваться.

ПОКА В РАЗДУМЬЕ

Большинство депутатов пока в раздумье. Пока не приняли никакого решения Владимир СВЕТЛАКОВ, Александр СУХАРЕВ, Владимир ПЕТРОВ, Владимир НАВОЛОКИН, Роман АНЦИФЕРОВ, Иван ГАЛКИН, Сергей КРАСКО, Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, Анатолий ШАТУХИН. К примеру, Анциферов хочет сначала довести до конца начатые дела, выполнить наказы избирателей, а потом уже со спокойной душой идти на новые выборы. Халецкий, Краско, Михаил СОШНИКОВ и Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ планируют провести ряд встреч с избирателями и уже по итогам этих бесед принять окончательное решение.

- Мысли баллотироваться повторно у меня есть. Конечно, хочу закончить начатые дела. В то же время понимаю, что решить абсолютно все проблемы невозможно. Побеседую с избирателями, с ветеранами, с представителями ТОС. Если меня поддержат, то на выборы я пойду, - отметил Дмитрий Заеленков.

Сошников тоже считает, что руководствоваться в этом вопросе нужно мнением избирателей. Довольны ли они деятельностью выбранного ими депутата? Хотят ли вновь видеть его в составе Горсобрания? Михаил Анатольевич обязательно задаст им эти вопросы, прежде чем примет окончательное решение. И мы уверены, что избиратели его поддержат, так как Михаил Сошников очень плотно с ними работает.

Алла КОСИНСКАЯ больше склоняется к мысли, что баллотироваться не будет, хотя твердого «нет» тоже не сказала.

- Не знаю пока. Сложностей много на самом деле. Многие ошибочно считают, что депутатская деятельность простая. А работы у нас очень много, и она отнимает немало сил и времени. Поэтому я еще подумаю, - призналась нам Алла Борисовна.

Сергей Краско сказал, что ему для принятия положительного решения об участии в следующих выборах нужен дополнительный стимул в виде поддержки его избирателей.

- Если меня поддержат жители, то снова пойду на выборы. Кроме того, я пока не знаю, включат ли меня в список моя партия. Я же баллотировался по партийному списку, - пояснил Сергей Петрович.

Иван Галкин, как мы поняли из разговора с ним, решение будет принимать, не опираясь на советы со стороны. И у него есть целый ряд аргументов «за» и целый ряд - «против». Какие из них перевесят, станет ясно в следующем году.

«УХОЖУ СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ»

Но уже известно, что некоторые нынешние депутаты участвовать в выборах больше не будут. Отказались от этой идеи Зиновий ГУРОВ, Татьяна СКИРТАЧ, Александр СИЛУЯНОВ и Владимир ВИКУЛИН. «Скорей всего - нет», - сказал и Дмитрий САМБУРОВ. Причем Татьяна Владимировна и Зиновий Рудопьянович отказались от этой идеи по причине уже немолодого возраста.

- Мне в следующем году исполняется уже 68 лет. Пора уступать место молодежи, у нас очень много энергичных, умных молодых людей. А возраст есть возраст, и я больше склонен к тому, что в Горсобрание больше не пойду, - сказал Гуров.

Владимир Викулин напомнил, что депутатской деятельности посвятил целых 15 лет: 10 из них работал в Обнинском Горсобрании и 5 - в Законодательном Собрании. - Должны прийти новые люди с новыми силами, с новыми идеями. За те 15 лет, что я занимался данной общественной работой, Обнинск динамично развивался, и в этом тоже есть мой вклад. Так что ухожу я со спокойной душой, - подчеркнул Владимир Васильевич.

В Обнинское Горсобрание больше не вернется и Вера ПЛАШКЕВИЧ. Напомним, что она уехала из города и теперь живет в Москве, а работает во Владимире. И, несмотря на то что Вера Евгеньевна не так давно уверяла нас в том, что ей вовсе не сложно приезжать в Обнинск и работать с избирателями наукограда, она, в конце концов, призналась, что это не так.

- К великому сожалению, я уехала из Обнинска, и мне достаточно тяжело осуществлять депутатские функции, находясь в другом регионе, - сказала она.

А стопроцентно идти на следующие выборы решили Андрей ЗЫКОВ, Марина ХОМЕНКО, Вячеслав НАРУКОВ и Константин ПАХОМЕНКО.

- Пойду точно, этого хотят мои избиратели, - звонко отрапортовал Зыков.

И такая позиция заслуживает большого уважения. Эти депутаты четко озвучили свои намерения, не стали юлить и уходить от ответа. А значит, и работать в Горсобрании они будут с полной самоотдачей.

Инна ЕМЕЛИНА

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