«Нас опустили ниже плинтуса!»

Обнинские пассажиры назвали причины, по которым не хотят ездить в маршрутках.

Неизменной (пока что) проблемой первого наукограда остается общественный транспорт, а именно - микроавтобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Из того количества жалоб, которые за последние несколько лет поступили в нашу редакцию, уже можно написать целую книгу. Однако, несмотря на всеобщее недовольство, ситуация никак не меняется. Неизменным остается и негодование пассажиров, терпение многих из которых уже на исходе.

Буквально в прошлом номере журналисты издательского дома «Мак-Медиа» рассказывали историю пассажирки, которую водитель маршрутки чуть ли не выкинул из салона. Впрочем, это уже далеко не первая жалоба на неадекватное поведение шоферов общественного транспорта.

Более того, горожане продолжают высказывать свое негодование относительно поведения водителей и качества пассажирских перевозок в целом. На сей раз в нашу редакцию обратилась местная жительница Лидия ФАДЕЙКИНА. Женщина настолько возмущена обнинскими перевозчиками, что даже не стала скрывать своих эмоций и церемониться в высказываниях. Мы решили передать лишь некоторые ее слова.

- Нас, пассажиров, уже опустили ниже плинтуса! До каких пор мы должны терпеть такое отношение? Водители просто отвратительно управляют транспортом - людей возят как дрова. Гонки эти на дорогах уже надоели! Они постоянно разговаривают по телефону за рулем, а когда им делаешь замечание, то получаешь в ответ хамство. А какой у этих водителей вид неопрятный! Про состояние некоторых маршруток я вообще молчу - такое ощущение, что перевозят не людей, а какой-то скот! - возмущается Лидия Петровна.

Впрочем, каждый из этих аргументов, приведенных пенсионеркой, мы тоже можем подтвердить, поскольку журналисты сами неоднократно становились свидетелями (а точнее, даже невольными участниками) уличных гонок. Да и про состояние салонов многих маршруток Фадейкина тоже не соврала - порой, на сиденья даже садиться противно, а в салонах нередко стоит неприятный запах - либо застоявшегося табачного дыма, либо затхлости.

Между тем, в Обнинске регулярно поднимают плату за проезд. Только вот уровень обслуживания и уровень культуры водителей по-прежнему оставляют желать лучшего.

- Я сама была свидетельницей того, как шофер «двойки» однажды вышвырнул женщину из салона, потому что ему не понравилось, как она зашла, - говорит Лидия Петровна.

Были случаи, когда пассажиры рассказывали нам, что водители буквально швыряли сдачу на пол, после того, как человек делал им замечание относительно разговоров по телефону. А сколько было жалоб насчет их гонок - это отдельная тема - люди даже получали травмы. Но все выходки водителей маршруток, как показывает практика, остаются безнаказанными.

- Я на протяжении нескольких лет жаловалась в управление потребительского рынка, но результата ноль! Ничего не меняется, зато цены поднимают. Индивидуальному предпринимателю ДАВИДЕНКО, отвечающему за обслуживание 12-го маршрута, я тоже звонила, но ему, судя по разговору, вообще нет никакого дела - он просто не при делах.

Тем не менее сотрудники управления потребительского рынка регулярно докладывают о каких-то проверках, создавая иллюзию контроля. Только на деле ситуация никак не меняется. Интересно, до какой точки кипения должны дойти горожане, чтобы на рынке пассажирских перевозок наконец-то произошли кардинальные изменения?..

ПОЧЕМУ ОБНИНЦЫ РУГАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ?

1. Грязные салоны, засаленные сиденья

2. Затхлый запах

3. Хамское поведение водителей

4. Небрежная манера вождения

5. Водители разговаривают по телефону

6. Несоблюдение скоростного режима (устраивают гонки)

Дарья ГУМЕРОВА

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