Безвозмездная помощь УК «РУК» приходит всегда

Сегодня заключить договор с добросовестной управляющей компанией удается далеко не всем. Повезло в этом смысле тем жителям Обнинска, чьи многоэтажки обслуживает холдинговое предприятие ООО «РУК», расшифровывающееся как «Региональная управляющая компания».

НОВЫЕ ДОМА НЕ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫ

Инга ЕФИМОВА, директор УК «РУК»

Напомним, что данный холдинг имеет несколько направлений и работает по всей Калужской области. А в Обнинске в управлении УК «РУК» находятся 25 многоквартирных домов и два таунхауса. Причем большая часть этих объектов относится к новому жилому фонду. Это недавно построенные дома, и часто застройщики сдают их в далеко не идеальном состоянии. В связи с чем УК «РУК» взяла на себя обязательство взаимодействовать с этими компаниями напрямую, оказывая таким образом помощь жителям. То есть коммунальное предприятие сняло с людей бремя урегулирования каких-то мелких недочетов по некачественному строительству.

Как нам пояснили в УК «РУК», в том, что сданные жилые объекты имеют недоработк, нет ничего нового и особенного. Такое случается довольно часто, и идеальных домов не бывает. Именно поэтому новые многоэтажки в течение пяти лет находятся на гарантийном обслуживании. Но в обычной практике все юридические вопросы жителям приходится решать самостоятельно. В то время как УК «РУК» берет все эти удары на себя. Жителям уже не нужно обращаться за юридической помощью, что-то писать, куда-то ходить. За них все совершенно безвозмездно делает обслуживающая организация. Даже если речь идет о жалобах индивидуального характера, касающихся не общедомового, а личного имущества.

И ВО ДВОРАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК

УК «РУК» - одна из немногих в нашем регионе компаний, закупивших оборудование для производства ремонтных работ дорожных покрытий придомовых территорий. Как нам удалось выяснить, в Обнинске такая узкоспециализированная спецтехника для выполнения точечного ремонта во дворах имеется только на этом предприятии.

К примеру, не так давно рабочие УК «РУК» устраняли с помощью мини-трактора недоработки подрядчиков на Гагарина, 52. Там строители не убрали за собой мусор. И количество разбросанного щебня и грунта было настолько огромно, что справиться с ним с помощью лопат было просто нереально.

В домах на улице Поленова были обнаружены «косяки» несколько иного характера. Там застройщики не установили некоторые элементы инженерного оборудования. В настоящее время этим занимается УК «РУК».

И таким образом они обслуживают все дома. Тем жильцам, которые обращаются за помощью, они ее оказывают в части исследования проектной документации, составления претензии и так далее. Ну, а в тех случаях, когда удовлетворения каких-либо просьб и пожеланий от застройщиков добиться невозможно, управляющая компания опять же решает эти вопросы самостоятельно, выполняет данные виды работ своими силами.

ЕСТЬ И СТАРЫЕ ДОМА...

Но в управлении ООО «РУК» имеются и старые дома, которые они в свое время приняли от проблемных компаний. Эти, конечно, находятся в плачевном состоянии и требуют больших вложений, потому что ими длительное время вообще никто не занимался. Но директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА подходит к решению данной проблемы очень тонко и деликатно. Организовывает встречи с жильцами, на которых разъясняет, для чего необходимы дополнительные средства, и большинство граждан с ней соглашаются.

В таких домах, к сожалению, не накоплены дополнительные средства. А вложений они требуют немалых. Потому что сейчас в несколько раз ужесточились требования к сдаче жилых объектов к отопительному сезону. Отопительная система в обязательном порядке должна быть промыта, необходимо наличие паспорта готовности, подписанного МП «Теплоснабжение». В домах обязательно должны быть заменены или установлены терморегуляторы жидкости - так называемые ТРЖ.

И все лето компания устанавливала их за дополнительные средства. Поэтому УК «РУК» жители доверяют и сотрудничают с этой компанией с большой охотой.

Инна ЕМЕЛИНА

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