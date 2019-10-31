Безвозмездная помощь УК «РУК» приходит всегда

Сегодня заключить договор с добросовестной управляющей компанией удается далеко не всем. Повезло в этом смысле тем жителям Обнинска, чьи многоэтажки обслуживает холдинговое предприятие ООО «РУК», расшифровывающееся как «Региональная управляющая компания».
НОВЫЕ ДОМА НЕ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫ
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Инга ЕФИМОВА, директор УК «РУК»
Напомним, что данный холдинг имеет несколько направлений и работает по всей Калужской области. А в Обнинске в управлении УК «РУК» находятся 25 многоквартирных домов и два таунхауса. Причем большая часть этих объектов относится к новому жилому фонду. Это недавно построенные дома, и часто застройщики сдают их в далеко не идеальном состоянии. В связи с чем УК «РУК» взяла на себя обязательство взаимодействовать с этими компаниями напрямую, оказывая таким образом помощь жителям. То есть коммунальное предприятие сняло с людей бремя урегулирования каких-то мелких недочетов по некачественному строительству.
Как нам пояснили в УК «РУК», в том, что сданные жилые объекты имеют недоработк, нет ничего нового и особенного. Такое случается довольно часто, и идеальных домов не бывает. Именно поэтому новые многоэтажки в течение пяти лет находятся на гарантийном обслуживании. Но в обычной практике все юридические вопросы жителям приходится решать самостоятельно. В то время как УК «РУК» берет все эти удары на себя. Жителям уже не нужно обращаться за юридической помощью, что-то писать, куда-то ходить. За них все совершенно безвозмездно делает обслуживающая организация. Даже если речь идет о жалобах индивидуального характера, касающихся не общедомового, а личного имущества.
И ВО ДВОРАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК
УК «РУК» - одна из немногих в нашем регионе компаний, закупивших оборудование для производства ремонтных работ дорожных покрытий придомовых территорий. Как нам удалось выяснить, в Обнинске такая узкоспециализированная спецтехника для выполнения точечного ремонта во дворах имеется только на этом предприятии.
К примеру, не так давно рабочие УК «РУК» устраняли с помощью мини-трактора недоработки подрядчиков на Гагарина, 52. Там строители не убрали за собой мусор. И количество разбросанного щебня и грунта было настолько огромно, что справиться с ним с помощью лопат было просто нереально.
В домах на улице Поленова были обнаружены «косяки» несколько иного характера. Там застройщики не установили некоторые элементы инженерного оборудования. В настоящее время этим занимается УК «РУК».
И таким образом они обслуживают все дома. Тем жильцам, которые обращаются за помощью, они ее оказывают в части исследования проектной документации, составления претензии и так далее. Ну, а в тех случаях, когда удовлетворения каких-либо просьб и пожеланий от застройщиков добиться невозможно, управляющая компания опять же решает эти вопросы самостоятельно, выполняет данные виды работ своими силами.
ЕСТЬ И СТАРЫЕ ДОМА...
Но в управлении ООО «РУК» имеются и старые дома, которые они в свое время приняли от проблемных компаний. Эти, конечно, находятся в плачевном состоянии и требуют больших вложений, потому что ими длительное время вообще никто не занимался. Но директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА подходит к решению данной проблемы очень тонко и деликатно. Организовывает встречи с жильцами, на которых разъясняет, для чего необходимы дополнительные средства, и большинство граждан с ней соглашаются.
В таких домах, к сожалению, не накоплены дополнительные средства. А вложений они требуют немалых. Потому что сейчас в несколько раз ужесточились требования к сдаче жилых объектов к отопительному сезону. Отопительная система в обязательном порядке должна быть промыта, необходимо наличие паспорта готовности, подписанного МП «Теплоснабжение». В домах обязательно должны быть заменены или установлены терморегуляторы жидкости - так называемые ТРЖ.
И все лето компания устанавливала их за дополнительные средства. Поэтому УК «РУК» жители доверяют и сотрудничают с этой компанией с большой охотой.
Инна ЕМЕЛИНА