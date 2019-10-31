Резидент Обнинского Бизнес-Инкубатора «ЕвроСтандарт» идет по федеральному пути энергоэффективности

Энергосбережение и энергоэффективность на сегодняшний день являются одной из важных частей национальной политики и полностью отвечают целям модернизации и инновации экономики Российской Федерации.

По проекту государственной программы «Энергетика и энергоэффективность в 2013-2020 гг.» на модернизацию всего энергокомплекса страны планируется потратить более 28 триллионов рублей! В итоге к 2020 году предусматривается снизить энергоемкость ВВП на 26,5% за счет структурных, продуктовых и ценовых изменений, а также автономного технического прогресса в российской экономике. В реализации данной программы принимает участие и обнинское предприятие «ЕвроСтандарт», о деятельности которого рассказывают генеральный директор ООО «ЕвроСтандарт» Михаил Волобуев и директор Обнинского Бизнес-Инкубатора Елена Поплавская.

СЕРДЦЕ - В ОБНИНСКЕ

В первую очередь заниматься вопросами энергосбережения и энергоэффективности компании России заставляют рынок, конкуренция. Нельзя быть эффективным, если расходы на эти ресурсы высоки, именно поэтому уже много лет компании меняют устаревшее энергоемкое оборудование на новое энергосберегающее, активно проводят энергоаудит.

Несмотря на принимаемые меры, снижается энергоемкость российской экономики крайне медленно. Тому есть свои причины. Это и суровые климатические условия, и высокий процент износа используемого энергооборудования, и сложность взаимодействия между экономическими центрами страны ввиду их удаленности друг от друга.

Кроме того, повышенная энергоемкость объясняется высоким уровнем концентрации промышленного производства, промпредприятия являются лидерами в структуре энергопотребления. Доля промышленности в структуре энергопотребления составляет 44,5% без электроэнергетики. В последние годы этот показатель постоянно растет, при этом 20-30% от промышленного электропотребления составляет более электроемкая тяжелая промышленность (металлургия, машиностроение). Немаловажным фактором является и более низкая доля сферы услуг (без транспорта и связи): 40-45% в российском ВВП по сравнению с 60-70% в странах с развитой рыночной экономикой.

Государственная программа, кроме всего прочего, предусматривает ввод генерации свыше 76 ГВт при демонтаже 26,4 ГВт старых мощностей. Огромное влияние программа оказывает на рынок инжиниринговых услуг. Именно инжиниринговым компаниям предстоит осуществлять запланированный ввод новых мощностей, проводить огромную работу по снижению энергоемкости российской экономики.

Именно обнинское предприятие «ЕвроСтандарт» является инновационной инжиниринговой компанией, которая специализируется на технологиях повышения энергоэффективности и энергосбережения промышленных и муниципальных предприятий и организаций. Технические силы предприятия расположены в муниципальном Обнинском Бизнес-Инкубаторе, который уже более 15 лет оказывает серьезную поддержку начинающим предпринимателям в сфере высокотехнологичного бизнеса.

- За 15 лет в ОБИ размещались и развивали свою деятельность около 40 предприятий с разными технологическими проектами, было создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест. ООО «ЕвроСтандарт» - одно из самых успешных. Очевидно, что бизнес-инкубаторы продолжают играть важнейшую роль, во-первых, способствуя созданию рабочих мест, причем соответствующих профилю Обнинска-наукограда, во-вторых, принося реальную отдачу в виде налоговых поступлений в городской бюджет, и, в-третьих, создавая точки роста инноваций. Все это способствует экономическому развитию Обнинска по инновационному пути, на что и был сделан расчет при создании бизнес-инкубаторов, - рассказывает директор АНО ОБИ Елена Поплавская.

ПРОЕКТЫ СЕРЬЕЗНОГО МАСШТАБА

ООО «ЕвроСтандарт» реализует «под ключ» комплексные решения по повышению энергоэффективности, включая проведение энергетического обследования, создание интеллектуальных систем энергоснабжения, автоматизацию коммерческого и технического учета всех видов энергоресурсов на основе современного оборудования и программного обеспечения, а также внедрение энергоэффективных технологий.

В роли основных заказчиков «ЕвроСтандарт» выступают предприятия электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, крупные промышленные предприятия.

Обнинское предприятие располагает уникальным опытом реализации крупных территориально-распределенных проектов для ПАО «Россети», ПАО «Калугаэнерго», ПАО «Курганэнерго», ПАО «Кировэнерго», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ПАО ФСК ЕЭС, Госкорпорации «Росатом», ООО «Шнейдер электрик».

Все инженерные решения и работы ООО «ЕвроСтандарт» удовлетворяют международным требованиям и отвечают нормам российского законодательства.

В частности, в соответствии с законом РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ООО «ЕвроСтандарт» выполняет работы по установке узлов учета всех видов энергоносителей, проводит энергетические обследования, разрабатывает энергетические паспорта и программы по энергосбережению. В настоящее время на основании федеральных требований предприятием проводится масштабная работа по модернизации систем учета электрической энергии в дочерних предприятиях ПАО «Россети», у промышленных и прочих потребителей электроэнергии.

Предприятие выполняет следующие виды работ: - предпроектное обследование; - энергетическое обследование; - инженерные изыскания; - проектирование энергетических комплексов, автоматизированных систем учета, систем диспетчерского управления и связи; - поставка оборудования; - монтаж и пусконаладка; - ввод в эксплуатацию; - гарантийное сопровождение; - техническое обслуживание.

Кристина ЗВОН

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