В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» ценят работников

Сегодня обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» является в наукограде одним из самых перспективных и развивающихся. Как рассказал один из его учредителей Сергей КЛИМЕНКО, оно в скором времени будет расширяться, и поэтому возникнет необходимость в новых работниках.

ТРУД НЕ ПРОСТОЙ, НО ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫЙ

Со слов Сергея Владимировича, нельзя сказать, что кадровый вопрос стоит на предприятии остро, но водители мусоровозов здесь нужны. Работа эта довольно специфическая, сложная. Но и оплачивается достойно. Средняя зарплата в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» составляет 50 тысяч рублей. Но те, кто на сдельной работе, - водители и сортировщики - при желании могут заработать намного больше. Со слов Клименко, в сентябре, например, некоторые получили по сто тысяч рублей.

В настоящее время здесь трудятся 160 человек. Как говорит Сергей Владимирович, коллектив слаженный, надежный. Есть, конечно, небольшая текучесть кадров, но имеется и свой основной костяк, на котором главным образом и держится предприятие. Это надежные люди, на них всегда можно положиться, потому что они никогда не подведут. Многие работают здесь с самого основания - уже 10 лет.

Сейчас водителей в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» около 70, а мусоровозов разных видов - около 50.

- Водители работают по 12 часов: сутки через сутки или двое через двое. В зависимости от маршрута и объема работ. Ведь кто-то из них вывозит мусор из городских дворов, а кто-то возит его на большегрузах на полигон, - уточнил Сергей Владимирович.

Здесь следует пояснить, что в Тимашево везут те бытовые отходы, которые невозможно было отсортировать в полезные фракции вторсырья. Они, как правило, составляют около 50 процентов от общего объема мусора.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ИДЕАЛЬНОЙ

Сложная и напряженная работа и у сортировщиков мусора. Но на предприятии для них имеется душевая с сушилкой, им выдается спецодежда, маски и все необходимое. Мы поинтересовались у Сергея Владимировича, трудятся ли у них на предприятии женщины. И ответ был положительным. Представительницы прекрасного пола работают диспетчерами, специалистами пункта весового контроля и уборщицами в составе экипажей мусоровозов.

Клименко рассказал, что с водителями во дворы в обязательном порядке ездят по два помощника, которые дочиста убирают контейнерные площадки. Там не должно оставаться ни единой бумажечки, и за этим строго следят.

По этому поводу Сергей Владимирович рассказал одну забавную историю. Некоторое время назад после отъезда мусоровоза из одного городского двора в «Спецавтохозяйство» тут же звонил какой-то жилец и жаловался на то, что часть отходов так и не вывезли. Мужчина обращался неоднократно, а водители и уборщики клятвенно заверяли, что после себя не оставляют ничего. Тогда на мусоровоз и на подъезд установили видеокамеры, которые и помогли разобраться в ситуации. Сразу после отъезда техники из подъезда выходил некий гражданин с мешками мусора и бросал их прямо перед домом, на тротуаре.

- Он даже не утруждал себя тем, чтобы донести это до контейнерной площадки. И, видимо, следил, когда уедет машина, чтобы вынести свои мешки и звонить к нам с претензией, - рассказал Клименко.

Сейчас все мусоровозы оборудованы видеокамерами и системой Глонасс.

РАБОТЫ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Случается, что жильцы создают и другие проблемы. Во дворах всегда много автомобилей, и паркуют их многие так, что невозможно проехать к контейнерам. По этим вопросам приходится взаимодействовать с советами домов, с администрацией города, с управляющими компаниями. Вывешиваются объявления, разыскиваются собственники машин, проводятся разъяснительные беседы. Обсуждение этой и других проблем проходит в соцсетях и в закрытом чате сотрудников обнинского городского хозяйства.

- Очень помогает нам в таких вопросах городская администрация, - отмечает Сергей Владимирович.

Мы поинтересовались у него и планами на будущее. Как выяснилось, пока ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», помимо наукограда, обслуживает Жуковский и Тарусский районы. Но в недалеком будущем планирует выйти на торги в Боровский и Малоярославецкий районы. Также в планах - расширение автопарка.

Подводя итоги десяти месяцев работы по новому тарифу, Сергей Владимирович пришел к выводу, что объем вывезенных и отсортированных отходов в точности соответствует установленному тарифу.

- Та предварительная и аналитическая работа, которая велась перед разработкой и утверждением тарифа, себя оправдала. Она была проведена правильно. Все цифры по учету количества отходов в схеме верные, значит, и тариф верный, - резюмировал Сергей Владимирович.

Инна ЕМЕЛИНА

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