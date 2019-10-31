В Обнинске поздравили новых чемпионов по боулингу

Боулинг - очень популярный вид спорта в нашем городе. Уже много турниров разного уровня проведены за последнее время в боулинг-центре «АТОМ», но есть особенный турнир со статусом ЧЕМПИОНАТа, который проводится один раз в год, чтобы узнать самых «крутых» спортсменов в этом виде спорта.

25 октября в Развлекательном центре "АТОМ" состоялся открытый командный чемпионат города Обнинска по боулингу «Кубок компании «Обнинскоргсинтез» - 2019». Генеральным партнером турнира выступила компания «Обнинскоргсинтез», благодаря которой спортивная жизнь Обнинска динамично развивается, открывая новые таланты во многих видах спорта, в том числе и боулинге.

В чемпионате приняли участие 40 команд из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарофоминска, Балабаново, Ворсино, Белоусово, Жукова и Малоярославца. Участникам чемпионата необходимо было преодолеть три стадии, чтобы добраться до заветных кубков (отборочный тур, полуфинал и финал). Команды - участницы чемпионата представляли как крупные предприятия и организации, так и семейные дружины. Борьба была бескомпромиссной, так как в этом виде спорта нет авторитетов, и каждая команда может «выстрелить». А победа в боулинге складывается из множества факторов. Главные из них - это мастерство и удача.

По итогам соревнований, Чемпионами Обнинска - 2019 года стала команда из Москвы "SMOK-2" (Дмитрий Арнаутов, Андрей Ефимов). Серебряными призёрами стала Обнинская команда "ПОБЕДА" (Николай Никишин, Дмитрий Федотов), а бронзу завоевала команда типографии "АКОНД-ПРИНТ" (Валерий Плоскарев, Антон Буков).

В специальных номинациях отмечены следующие команды:

"За волю к победе" - "SMOK" (Дмитрий КОРМИЛИЦИН, Вячеслав МАРТЫЩЕНКО);

"За начало победного пути" - «ДОКТОР ДЕНТ» (Алексей ЕРМАКОВ, Ксения ЛЕПЕНДИНА);

"Как по маслу" - "СИНЕМА ДЕ ЛЮКС" (Никита БОРЦОВ, Александр АЛЕШИН);

"Лучший результат турнира" - "SMOK-2" (Дмитрий АРНАУТОВ, Андрей ЕФИМОВ);

"За техничность" - «АКВАНЕТ» (Владимир МИХАРОВСКИЙ, Юрий ВЕТЕР);

"За надёжность" - "ГРАНДЛАЙН" (Юрий ДАНИЛОВ, Алексей ДМИТРИЕВ);

"За характер" - «ПРОГРЕСС» (Максим БАЛАНДИН, Алексей МИСЮТИН);

"За драйв" - «БАРСЕЛОНА» (Андрей АРХИПОВ, Дмитрий БАБИЦЫН).

Следует отметить, что все участники чемпионата, независимо от результата, получили призы и подарки от генерального партнёра - компании «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» и партнёров: стоматологической клиники «ДОКТОР ДЕНТ», визово-туристического центра «VISAVIA», оптово-розничной базы «ЦЕНТР ЦВЕТОВ», многопрофильной поликлиники «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» и салона красоты бизнес-класса «НМ СТУДИЯ».

Информационную поддержку чемпионату оказали - телерадиокомпания СИНВ, Русское Радио - Обнинск, Новое Радио - Обнинск, типография «Оптима-Пресс», газета "Вы и Мы", информационный портал «Афиша Обнинска», МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр «Синема Де Люкс», группа «Чистый Обнинск», Обнинский Молодежный Центр, интернет-сообщество «Afisha-Go | Обнинск», группа «Обнинск.Name», группа «Обнинск 360» и группа «Бесплатный Обнинск».

Поздравляем Победителей! Следующий большой командный турнир по боулингу в АТОМЕ состоится 13 декабря, приглашаем всех желающих попробовать свои силы в этом интересном виде спорта.

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