Жители Обнинска, участвующие в диспансеризации, благодарят Десант ФМБА за профессионализм и чуткость

Наверное, любая инициатива бывает наказуема. Порой нередко случается, что благие намерения человека, ориентированные на социум, наталкиваются на порцию негатива. Казалось, что так произошло и в случае с диспансеризацией, которая стартовала в Клинической больнице №8 месяц назад. По инициативе руководителя ФМБА Владимира УЙБЫ, на помощь обнинским медикам приехали московские специалисты, чтобы жители первого наукограда могли пройти полное обследование.

В результате большого ажиотажа в коридорах КБ №8 выстроились очереди, что и вызвало некоторое негодование со стороны общественности. Но если смотреть на ситуацию под углом объективности, сразу становится понятно, что диспансеризация такого масштаба и такого формата для нашего города нова, а потому можно сделать выводы, что очереди в кабинеты, где сегодня жителей наукограда принимают московские профессионалы - это лишь небольшие издержки, отнестись к которым стоит с пониманием.

Между тем, взгляните на отзывы реальных людей, которые оказались очень признательны десанту ФМБА за их профессионализм, чуткость и невероятную трудоспособность. Обнинцы выражают благодарность столичным медикам и лично главе Федерального Медико-Биологического Агентства Владимиру Уйбе.

Нина Петровна: - Очень хороший опыт для нашего города. Мне понравились московские врачи, по крайней мере, те, кого я успела посетить. Относятся внимательно и доброжелательно. А у меня опыт в оценке врачей уже есть, так как лет мне много, со здоровьем проблемы и по врачам я хожу уже очень давно. Маргарита ИНШАКОВА: - Я уже побывала у окулиста, невролога и эндокринолога. Все очень хорошие специалисты. И поскольку в нашей больнице своих врачей не хватает, помощь медиков из ФМБА оказалась как нельзя кстати. Я считаю, что это очень хорошая идея. Алла СИДОРЧЕНКО: - Я тоже проходила диспансеризацию, но, правда, не у московских врачей. Но тем не менее я осталась довольна - мне повезло, и я ко всем специалистам попала практически без очереди. Про врачей из ФМБА я тоже слышала отзывы от знакомых - все их хвалят. Единственное - очень много людей к ним идут, поэтому создаются очереди. Елена - Лично я бы хотела попросить, чтобы московских врачей прислали к нам снова. И это не только мое мнение. Многие еще не успели пройти диспансеризацию, но очень хотят. Я считаю, что это правильное решение - прислать к нам специалистов ФМБА. Людмила КУДИНА: - Посетила эндокринолога, кардиолога, окулиста, лора. И уже эта диспансеризация лично мне дала позитивный результат - сразу несколько специалистов направили меня в Москву на более тщательное обследование. Поэтому, конечно, для нашего города - это очень позитивный опыт и необходимый. Виктор ИСАЕВ: - Я выражаю благодарность всем врачам, которых я успел пройти, - очень внимательные и тактичные специалисты. Но я бы хотел, чтобы такая помощь нашему городу оказывалась постоянно. Тамара Анатольевна: - Мне жалко врачей, которые работают здесь с утра до вечера и без выходных. Конечно, мы им очень благодарны. Иван САМСОНОВ: - Вы посмотрите, сколько народу собирается каждый день в нашей Клинической больнице! Как вы думаете, о чем это говорит? Конечно, о том, что людям нужна эта диспансеризация. И помощь врачей из ФМБА просто необходима. Вот только было бы еще лучше, чтобы период диспансеризации еще продлили, чтобы как можно больше людей успели пройти обследование. Людмила ГАВРИКОВА: - Это очень хороший опыт для Обнинска. По крайней мере, все, кого я знаю, очень довольны. А самое главное - есть результат. К примеру, одна женщина после того, как побывала у московских специалистов, сразу была направлена в «хирургию», так как у нее что-то обнаружили. Людмила ТИШКОВА: - Очень внимательные, доброжелательные и спокойные врачи нас принимают. Видно, что они добросовестно выполняют свою работу, а не ради галочки. Каждому (мне, по крайней мере) уделяют достаточно времени и внимания - обо всем расспрашивают. А это очень важно для пациента, как я считаю. Это очень положительный опыт для Обнинска. Наталья Михайловна: - Спасибо большое московским врачам! Лично я довольна, поскольку я получила нужную мне информацию после прохождения диспансеризации. Лариса ВЕДАШЕВА: - Я хочу сказать спасибо, что нашему городу предоставили таких специалистов в лице врачей. Единственный минус, как я считаю, в том, что пройти у нас диспансеризацию предоставили возможность не только жителям Обнинска, а также жителям соседних районов, а это значит, что количество людей, которые хотят воспользоваться этой уникальной возможностью, увеличивается в разы.

В день подготовки данного материала Клиническую больницу №8 с рабочим визитом посетил руководитель ФМБА Владимир Уйба, который заявил, что проведение диспансеризации в Обнинске в таком формате - опыт первый, но не последний. Не позднее весны следующего года у жителей первого наукограда появится еще одна возможность встретиться с московскими медиками и пройти полное обследование.

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