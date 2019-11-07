Годунов, но не тот. Обнинские краеведы считают, что одна из улиц города названа в честь палача

Наш город растет и развивается. Появляются новые улицы с красивыми и оригинальными названиями. Только вот далеко не со всеми этими названиями согласны наши местные краеведы. На днях в редакцию еженедельника «ВЫ и МЫ» обратился председатель Обнинского краеведческого объединения «Репинка» Владимир ТАРАСОВ, который уже ни один год выступает за то, чтобы сменить название улицы Семена Годунова, расположенной в одном из микрорайонов наукограда - в деревне Белкино.

ОШИБКА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИХ КРАЕВЕДОВ

Владимир Александрович напомнил, что названия улиц и городов обычно даются по именам первооснователей, достойных уважаемых людей или по географическим признакам. А улица Семена Годунова, появившаяся у нас относительно недавно, на его взгляд, нарушает этот принцип по всем пунктам.

- Она названа именем человека, который никогда здесь не был, который в свое время был презираем и ненавидим народом. К тому же Семен Годунов не имеет никакого отношения к географии места. Просто перепутали двух Годуновых. И произошло это по ошибке известных малоярославецких краеведов - В.М. Бессонова и А.Е. Дмитриева, которые, по-видимому, решили, что в такой глуши, как Белкино, не может жить сам царь, а его родственник - троюродный брат Семен - сгодится. Соответствующие материалы были опубликованы в 1962 году в их книге «Малоярославец» и распространились в обществе, - рассказывает Владимир Тарасов.

В итоге, опираясь на эти сведения, еще в девяностые годы Обнинское Городское Собрание и приняло решение назвать одну из улиц в Белкино именем Семена Годунова. Обнинские краеведы сразу выступили против такой идеи, потому что к этому времени в Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) были найдены документы, однозначно показывающие, что Белкино принадлежало самому Борису. По мнению Владимира Тарасова, В.М. Бессонов и А.Е. Дмитриев о них не знали. А тех, кто знал, слушать уже не стали.

ЦАРЬ ИЛИ ПАЛАЧ?

Как рассказывает Владимир Александрович, на недавнем заседании комиссии по топонимике под председательством вице-мэра по вопросам городского хозяйства Вячеслава ЛЕЖНИНА, несмотря на возражения краеведов, было вновь подтверждено это старое ошибочное решение Городского Собрания.

- У Бориса Федоровича родных братьев не было, но был троюродный брат Семен. Семен Никитич Годунов к нашим краям не имел абсолютно никакого отношения. Вступив на трон, царь Борис сделал его боярином, и при нем Семен Никитич возглавлял политический сыск - иначе говоря, службу безопасности с карательными функциями, чем прежде занимался Малюта Скуратов. Семен Годунов заслужил дурную славу в народе, и не случайно, поскольку он организовывал следствие и расправу над политическими соперниками Годуновых, в том числе над боярами Романовыми. Конечно, в такой работе Семен Никитич не брезговал никакими средствами, опирался на доносы и подлоги, за ним числится немало невинных жертв. Никаких позитивных заслуг перед государством у Семена Годунова не обнаруживается. Он выполнял роль Г.Г. Ягоды или Н.И. Ежова из современной истории и был ненавидим народом. Судьба его, как и любого палача, печальна - он был при Лжедмитрии I задушен в Переславле-Залесском, - рассказывает краевед Тарасов.

Владимир Александрович при этом задается вопросом: «Так чьим же именем назвать улицу - именем царя-просветителя, который в свое время бывал в этих местах в своей вотчине, или именем палача, который здесь никогда не был?» И сам же дает на него ответ: «Мне кажется, что жители Обнинска должны гордиться тем, что они живут на земле, некогда принадлежавшей самому царю, имя которого известно во всем мире».

«ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ»

Поддерживает краеведа Владимира Тарасова и научный сотрудник Фонда «Усадьба Белкино» Татьяна ЛАРИНА.

- Конечно, это нечто вопиющее. Наверное, ни в одном городе такого больше не встретишь. Чтобы улицу назвали в честь кого попало и считали, что нашим людям все равно. Когда от краеведов впервые поступило предложение назвать одну из новых улиц Обнинска именем Бориса Годунова, сотрудники городских органов власти не смогли толком проработать этот вопрос. Проигнорировав свежие данные от специалистов по истории края, они взяли за основу самые ранние краеведческие издания советского периода, где ошибочно упоминалось, что село Белкино якобы принадлежало Семену Годунову, «родному брату царя Бориса». И улицу назвали его именем, - прокомментировала Татьяна Михайловна.

Так будет ли когда-нибудь исправлена ошибка с названием этой улицы, или Борис Годунов так и останется жертвой небрежности? С этим вопросом мы обратились в управление культуры обнинской городской администрации. Но руководитель этого подразделения мэрии Ирина ФАЛЕЕВА ответить на него не смогла, ссылаясь на то, что она в своей должности начала работать уже после того, как была названа данная улица.

А один из членов топонимической комиссии городской администрации Оксана ГРИЦУК проинформировала, что данный вопрос на комиссии рассматривался дважды и путем голосования было принято решение оставить все без изменений.

- Борис и Семен - это все одна семья, - считает Оксана Анатольевна. - А потом ведь нужно думать и о последствиях, которые негативно скажутся на людях, проживающих на этой улице. Им ведь придется менять все правоустанавливающие документы на их имущество, оплачивать госпошлину, переоформлять прописку и так далее.

Тем не менее Владимир Александрович призывает жителей Обнинска высказать свое мнение по этому поводу в адрес городской администрации. Как утверждает Тарасов, профессионалов там не слушают. Возможно, услышат просто неравнодушных жителей.

Инна ЕМЕЛИНА

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