«Лучше быть первой в маленьком городе, чем последней - в большом»

История актрисы, которая обрела счастье в Обнинске.



Обнинск по праву может гордиться выдающимися личностями, чьи имена войдут или уже вошли в историю. В их числе - легендарные ученые, спортсмены, артисты, поэты, художники и многие другие. Их имена на слуху, а достижения известны далеко за пределами первого наукограда. Но есть в нашем городе также люди, о которых мало кто слышал, но это вовсе не значит, что они не заслуживают отдельного внимания.

Сегодня мы расскажем о жизни обычного, но очень интересного человека. Речь пойдет о Зое Фроловой-Новиковой, которая 10 ноября отметит 80-летие.

ДК ФЭИ КАК ДОМ РОДНОЙ

Зоя Новикова родилась в Москве. Тогда у нее была совсем другая фамилия. Мама маленькой Зои вышла во второй раз замуж после гибели мужа (отца Зои) на фронте - случилось это в 1949 году, когда дочери было всего 10 лет. Семья еще некоторое время прожила в Москве, но потом, поняв, что столичная суета - это не про них, Новиковы решили сменить место жительства. Помотавшись по городам и весям, семья переезжает в Обнинск. Тогда Зоя уже училась в десятом классе, впрочем, с тех самых пор и началась ее насыщенная и интересная жизнь - именно в Обнинске женщина встретит свою любовь, обретет семью и начнет заниматься любимым делом.

Еще будучи школьницей, Зоя увлеклась актерским мастерством. И тогда она еще и думать не думала, что этому детищу она посвятит всю свою жизнь.

- Я училась в первой школе - тогда она была единственной в Обнинске. Там же я попала в театральную студию. А спустя некоторое время пришла в театральный кружок при ДК ФЭИ. Сменилось несколько наставников, и однажды появилась Вера БЕСКОВА - тогда наш кружок зажил по-настоящему и превратился в настоящий театр, - рассказывает сегодня Зоя Николаевна.

Шло время, и юной Новиковой пора было определяться с будущей профессией. Несмотря на то что тогда Зоя буквально грезила актерской деятельностью, специальность она выбрала другую, точнее, за нее это сделал наставник, в роли которого тогда выступала директор школы, в которой училась Новикова, - Галина ТАБУЛЕВИЧ.

- Она мне сразу сказала - ты должна пойти работать в детский сад, а потом поступить в педагогическое училище, - вспоминает женщина.

Впрочем, молодая Новикова так и сделала. Да и не пожалела никогда. Потому, как оказалось, дар к воспитанию детей в ней тоже был заложен от природы.

- Я обожала деток, которых я воспитывала. Я помню, как ходила и в прямом смысле выбирала детей, которые должны были быть в моей группе. Они были у меня самые красивые и смышленые. И все, как один, плохо ели, - смеется женщина.

Воспитателем Зоя Новикова проработала довольно долго. Параллельно не забывала она и про свой любимый театр - на репетиции бежала как на праздник. Кстати, именно родной Дом культуры свел Новикову с ее мужем. При ДК ФЭИ появился первый в нашем городе оркестр. Его организаторами выступили Александр ПОЖАРСКИЙ, Евгений ПОТЕМКИН и Анатолий ФРОЛОВ. Последний как раз и станет супругом Зои, чья фамилия приобретет вторую недостающую половинку и станет Фроловой-Новиковой.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МЕЧТЫ, НО ВСЕ РАВНО СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ

Свадьбу молодые также играли в стенах родного ДК ФЭИ. Жизнь била ключом: супруги работали, Анатолий играл в любимом оркестре, а Зоя - в театре (при этом увлекаясь еще волейболом и мотоспортом).

Кстати, тогда Зоя еще пробовала поступить в ГИТИС, но в какой-то момент, банально испугавшись, сама свернула с этого пути.

- Я прошла два тура. На третьем - мне предстояло петь. А я, честно признаться, слуха не имею вообще. Я испугалась и не пошла дальше, - объясняет Зоя Николаевна.

Впрочем, сегодня женщина признается, что, скорее, не жалеет о таком выборе.

- Как говорится, лучше быть первой актрисой в маленьком городе, чем последней - в большом, - комментирует Зоя Николаевна.

Правда, сама Фролова-Новикова не кичится тем, что не всегда была в главных ролях. Но, по крайней мере, в их числе точно. Ей всегда доставались характерные роли. Впрочем, именно такой женщиной - с характером, Зоя Николаевна и является по жизни - она никогда не унывает, но твердо знает, как добиться своего.

Фроловы воспитали двоих детей - сына и дочь. После детского сада Зоя Николаевна еще долгое время (до 1995 года) работала в Физико-энергетическом институте. А театр в ее жизни присутствовал тем не менее всегда.

- Мы даже на репетиции с мужем бегали по очереди, пока дети были маленькие, - говорит женщина.

Шли годы. А интересная и разнообразная жизнь Фроловых продолжала бурлить и пестрить событиями. Кстати, уже будучи сотрудником ФЭИ, Фролова-Новикова продолжала воспитательную деятельность. Многие, зная о ее способностях находить общий язык с детьми и особом подходе к ним, обращались за помощью.

- Очень часто просили подготовить ребенка к садику или к школе. Нескольких ребят я так уже воспитала. Одна девочка - Маша - даже стала для меня как внучка. Ее папа - политик, очень высокопоставленный человек. В Обнинск Машу привезли из-за того, что она была аллергиком. А я была няней. Так ее и вырастила с малых лет, она меня бабушкой называет. Я и на торжественных вечерах у них была, и даже в Америку к Маше летала, где она сейчас живет, - рассказывает Фролова-Новикова.

Семья у Зои Николаевны действительно большая и дружная. Супруг, правда, уже умер - его не стало в 2001 году.

У нее остались дети, два внука и племянница - кстати, весьма знаменитая личность - Ксения Новикова - солистка известной поп-группы «Блестящие». Она тоже довольно часто гостит у своей тети, оптимизму которой, несмотря на ее почтенный возраст, можно только позавидовать. 10 ноября Зое Николаевне исполнится 80 лет. Но она все еще полна бодрости и любви к жизни. Даже к смерти она старается относиться с юмором. Будучи на пенсии, женщина не сидит без дела (такова уж ее натура). По ночам Зоя Николаевна работает сторожем. И где бы вы думали?.. В бюро ритуальных услуг.

- Я там по ночам гробы сторожу. А домой меня на катафалке отвозят. Это я уже так репетирую, чтобы потом привычнее было, - шутит Зоя Николаевна.

Наверное, тот самый оптимизм и любовь к жизни и придают этой женщине сил. Ну согласитесь, не каждая в таком возрасте будет бегать на репетиции, а еще встречаться с одноклассниками.

- Мы недавно собирались в кафе ДК ФЭИ - шесть «девушек» нас собралось, да еще и с костылями, - смеется Зоя Николаевна. - Пять часов гуляли!

Наша редакция поздравляет Зою Николаевну с наступающим днем рождения! Желаем крепкого здоровья и бодрости духа!

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «История»