Представителям малого и среднего бизнеса в Обнинске рассказали, как получить финансовую поддержку

На этой недели в Агентстве городского развития для предпринимателей города состоялся семинар «О программах Государственного Фонда поддержки предпринимательства Калужской области». Семинар был организован министерством экономического развития Калужской области, администрацией Обнинска и Агентством городского развития. Перед собравшимися обнинскими предпринимателями выступили представители Фонда во главе с исполнительным директором Андреем АРТЮШИНЫМ.

НАЧИНАЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

На сегодняшний день Калужский регион может похвастаться благоприятным инвестиционным климатом и активной конкурентной средой. Здесь реализуется более 180 проектов со всего мира, 44 000 предприятий МСП всех отраслей экономики создают около 25% ВВП региона. Вопросы финансовой доступности и развития конкуренции в финансовом секторе в Калужской области начали детально и конструктивно обсуждать при поддержке органов власти еще в 2017 году - первыми среди регионов ЦФО.

- Малый бизнес в Калужской области представлен более чем 44 тысячами субъектов. В прошлом году за счет средств областного и федерального бюджета на поддержку предпринимательства было направлено более 118 миллионов рублей. В области создано «Агентство развития бизнеса», которое консультирует по вопросам правового обеспечения и финансового планирования, помогает в подборе персонала, проводит обучение и повышение квалификации сотрудников. Фактически это прототип центра «Мой бизнес», который в рамках нацпроекта будет создан в каждом регионе страны. Акцент на финансовой помощи в развитии малого и среднего предпринимательства сделал и глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. По его словам, одной из главных проблем в деятельности предпринимателей остается доступность кредитов. В числе причин - их высокая стоимость, избыточность требований банков к документам и обеспечению заемщиков, неразвитость кредитования микробизнеса и стартапов.

О том, как представителям малого и среднего бизнеса заручиться финансовой помощью, на минувшем семинаре рассказывали официальные лица государственного Фонда поддержки предпринимательства Калужской области, созданного в 1993 году региональным Правительством. Его деятельность нацелена на создание и развитие системы поддержки малого бизнеса.

Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области - это большие возможности для малого и среднего бизнеса. Данная организация оказывает главным образом финансовую помощь, к примеру, предоставляет микрозаймы, которые выдаются на развитие бизнеса по льготным процентным ставкам.

Получить заемные средства Фонда может любой предприниматель, зарегистрированный на территории Калужской области, выплачивающий сотрудникам заработную плату в размере не ниже полуторакратного уровня прожиточного минимума, не имеющий задолженностей по налогам и сборам, заработной плате, а также не занимающийся подакцизными видами деятельности. Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области помогает предпринимателям снизить свою залоговую нагрузку при кредитовании путем предоставления поручительства.

ОТ МИКРОЗАЙМА ДО ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Первый продукт Фонда - предоставление микрозаймов субектам МСП, зарегистрированным в КО.

Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предоставляет организациям и предпринимателям микрозаймы на развитие бизнеса в размере, не превышающем пяти миллионов рублей на срок до 3 лет.

Получить заемные средства Фонда может любой предприниматель или предприятие, соответствующее Условиям предоставления.

Процедура и условия предоставления микрозайма регламентируются Правилами предоставления ГФ ПП КО (МКК) микрозаймов.

Главное преимущество этого продукта перед банковским кредитом - низкая процентная ставка (5-7,75%), начисляемая на остаток задолженности, в зависимости от вида экономической деятельности.

Кроме того, Фондом открыт новый финансовый продукт, который может быть очень интересен для начинающих, - микрозайм до 300 000 рублей для получения которого не требуется залога, а только стороннее поручительство.

Другой продукт Фонда - поручительство - финансовый инструмент, который позволяет решить главную проблему малого и среднего предпринимательства - доступность банковских кредитов.

Фонд предоставляет поручительства перед банками при недостаточном собственном залоговом обеспечении кредита (до 50% от суммы кредита). Государственная организация сотрудничает со всеми банками, работающими в Калужской области.

Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства не может превышать двадцати пяти миллионов рублей

Предельная сумма обязательств Фонда по договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может превышать 50 миллионов рублей.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области постоянно работает над созданием условий финансовой поддержки, основываясь на современных тенденциях работы бизнеса и изменяющихся условиях рынка в нашем регионе и стране в целом.

Кристина ЗВОН

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