«Первый старт» совета отцов

Созданной в Обнинске общественной организации Совет отцов в этом году исполняется год со дня основания. И этот свой первый день рождения данное сообщество отметит спортивным праздником «Семейные старты», который будет проведен на базе лицея «Держава». Более подробно мы попросили рассказать об этом председателя Совета отцов Александра КОЛУНОВА.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В мероприятии будут участвовать ученики с пятого по девятый классы и их родители. Пройдет оно в виде веселой эстафеты, но планируется не только спортивная программа, но и развлекательная. Открытие будет сопровождаться выступлением спецназа 45-го полка Наро-Фоминска. Планируется также небольшой танцевальный флешмоб от команды «Free dance». Александр Колунов обещает, что все будет интересно и весело. А мы попросили его рассказать о работе, которую Совет отцов провел в течение этого года.

В настоящее время в данную организацию входит порядка 30 мужчин. В том числе и депутаты Обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН и Олег КОМИССАР.

Сейчас Александр Колунов и его коллеги занимаются вопросами юридического оформления статуса Совета отцов.

- Пока мы можем назвать себя только группой единомышленников, а в ближайшее время станем некоммерческой организацией. Решается вопрос, какая организационная форма для Совета отцов станет наиболее удобной, - пояснил Александр.

Главные цели этого сообщества - продвижение идеологии патриотического воспитания, здорового образа жизни и морально-этических ценностей. Направлений деятельности у него тоже немало. И одно из них - развитие у детей любви к малой родине. Например, посещение объектов, благодаря которым появился город, и предприятий, которые и сегодня его прославляют. В будущем здесь планируют работать с трудными подростками и оказывать помощь семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

ОТЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЛОМАЛИСЬ

Как считает Александр Колунов, правильное воспитание детей необходимо осуществлять через правильное воспитание родителей.

- В городе есть отцы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но при этом не сломались и стали примером для остальных. Это отцы-одиночки, отцы-инвалиды и мужчины, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями. Мы хотим на примере таких людей показывать, что отцовство - это большая ответственность и нет ни одной причины, чтобы отказываться от своих детей, - рассказал Александр.

На сегодняшний день Совет отцов Обнинска взаимодействует с ОМВД города и соседнего Боровского района. Силами этой организации проводятся различные полезные мероприятия. Так, перед началом учебного года в рамках акции «Безопасный путь в школу» обнинские отцы проверили на предмет безопасности территории вокруг городских школ. Где-то была обнаружена торчащая из земли арматура, где-то выявили открытые люки и так далее. По итогам этого мониторинга был проведен круглый стол с представителями городской администрации, после чего многие проблемы устранили. Пока личного офиса у организации нет, и свои собрания ее участники проводят в центре «Вера. Надежда. Любовь». Но важно то, что членами Совета отцов могут стать и жители соседних районов. Главное, чтобы они разделяли идеи и принципы этой организации, направленные на достойное воспитание подрастающего поколения.

Инна ЕМЕЛИНА

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