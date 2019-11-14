Дорога смерти или человеческое безрассудство?

На проспекте Ленина снова разбился мотоциклист.

Прошло совсем мало времени с того момента, как у дороги на проспекте Ленина появилось продолжение. Строительство проезжей части до конца еще не завершено, однако она уже давно эксплуатируется, причем некоторыми особенно активно. Это участок облюбовали любители скорости: сначала его приметили ночные автогонщики, к которым впоследствии присоединились и мотоциклисты.

Журналисты нашего издательского дома уже неоднократно рассказывали о том, что творится там в темное время суток - на ночные гонки регулярно жалуются местные жители, которые становятся невольными свидетелями драйва и куража.

Но весь ужас в том, что только за последние несколько месяцев на этой дороге произошло уже несколько страшных аварий с летальным исходом. Последняя - в минувшие выходные.

ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОРОНКУ

Двое молодых людей (водитель и пассажир) на огромной скорости ехали по проспекту Ленина и влетели в бетонное ограждение, которое было специально установлено на том участке до полного окончания строительства дороги. Сделано это было ради того, чтобы лишить любителей скорости возможности устраивать ночные гонки, на которые неоднократно жаловались местные жители, в том числе и журналистам нашего еженедельника.

Однако для Дениса КУДРЯВЦЕВА эта бетонная преграда стала последней в его жизни - молодой человек в результате столкновения погиб. Второй парень с многочисленными травмами был госпитализирован. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в одной из московских клиник.

Новость о трагедии разлетелась по всему интернету. И пока одни жалеют парня, выражая соболезнования родным и близким, другие цинично утверждают, что его гибель - это закономерность, следствие человеческой глупости и безрассудства. Ходят слухи, что молодые люди на момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. Правда, пока эта версия официального подтверждения не имеет. Как пояснил начальник ОГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ, результаты экспертизы пока не готовы.

К слову, это уже не первая трагедия, которая произошла на этом участке проспекта Ленина. Несколько месяцев назад там (на противоположной стороне дороги) в аварию тоже попали два мотоциклиста. Молодые люди устроили между собой соревнования, которые в итоге для одного из участников закончились летальным исходом, а для второго - реанимацией.

Почему за столь короткий промежуток времени на данном участке дороги произошло сразу две трагедии? Что это - злой рок? Банальное стечение обстоятельств? Или же человеческая беспечность?

НАРУШИЛИ ВСЕ ПРАВИЛА?

За комментариями мы обратились к Алексею Исаеву, который пояснил, что в последнем случае ребята нарушили целый ряд требований. Во-первых, молодые люди существенно превысили скорость, во-вторых, транспортное средство не было зарегистрировано, а сам водитель, управлявший им, не имеет водительского удостоверения.

- Мы продолжим практику ночного патрулирования в том районе по вечерам. В том числе, будем проводить разъяснительные профилактические беседы с молодыми людьми, - прокомментировал Алексей Викторович.

Кроме того, как пояснил Исаев, вопрос безопасности на данном участке дороги будет затронут на ближайшем заседании профильной комиссии.

Что же касается самой дороги и препятствия, установленного там, то, как пояснил Исаев, здесь соблюдены все требования безопасности дорожного движения: бетонные блоки освещены, как, впрочем, и вся проезжая часть; а за несколько метров до них установлены знаки, предупреждающие о том, что впереди тупик. Почему этого не заметили молодые люди на мотоцикле - вопрос открытый.

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение и избрана мера наказания в отношении водителя, управлявшего транспортным средством, - какое именно, пока неизвестно.

- В очередной раз хотелось бы напомнить всем водителям о неукоснительном требовании соблюдать правила и требования дорожного движения. И ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, поскольку нужно твердо осознавать, что в противном случае вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за минувшую неделю сотрудниками ГИБДД было выявлено девять водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировал Алексей Исаев.

На протяжении нескольких дней к месту трагедии люди несли цветы. Там же появилась фотография погибшего Дениса. Молодые люди, которые толпились здесь кучкой, смотрели на фото молодого парня - по сути, еще мальчика, чья жизнь оборвалась, так толком и не начавшись. И очень хочется верить, что хотя бы для них и сотен других молодых людей эта трагедия станет своего рода уроком. Ведь, если каждый, прежде чем сесть за руль автомобиля или мотоцикла и нажать педаль до упора в погоне за драйвом, задумается о последствиях и вспомнит про своих родных и близких, которые их ждут дома, трагедий, возможно, станет меньше...

Кстати, на момент верстки данного материала на том же самом участке проспекта Ленина произошла еще одна авария с участием мотоциклиста. Водитель транспортного средства врезался в те же самые бетонные блоки. К счастью, в этом случае никто серьезно не пострадал...

Дарья ГУМЕРОВА

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