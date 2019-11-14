Во сколько сегодня Обнинску обходится развитие системы общего и дополнительного образования

Развитию системы общего образования в первом наукограде уделяют особое внимание. К примеру, недавно открылась новая школа в микрорайоне Борисоглебский, которая расположилась в микрорайоне «Борисоглебский». В этом учебном году за парты нового общеобразовательного учреждения сели более 1000 человек. Кроме того, в настоящее время и в детских садах ведется масштабная работа по созданию дополнительных мест для дошкольников. Немало средств выделяется на питание детей наукограда, их дополнительное обучение, а также на благоустройство школ и садов.

Об этом и многом другом на минувшем заседании комитета по социальной политике в своем докладе рассказала начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ И ДОШКОЛЬНИКОВ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

На сегодняшний день в Обнинске обучаются 14 200 школьников, причем в это число входят и учащиеся частных общеобразовательных учреждений. Примечательно, что в последнее время количество учеников наукограда систематически увеличивается - в среднем на 500 человек в год. В 2019 же году прирост школьников оказался особенно высоким - 920 человек, а это, на секундочку, почти целая школа.

Немало в городе мирного атома и дошколят. На данный момент детские сады посещают 7237 малышей. Сегодня власти Калужского региона и Обнинска, в частности, уделяют особое внимание развитию системы дошкольного образования, а именно - ликвидации дефицита мест в детских садах.

В 2019 году выделено 88191,2 тысяч рублей (из них 48417 тысяч - средства федерального бюджета) для исключения дефицита мест в детских садах и школах. Часть средств уже расходуется на строительство детского сада на Пирогова, 12 (140 мест).

На возведение дошкольного учреждения на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» в 2019 году выделено 86143,4 тысяч рублей, а в 2020 запланировано потратить ещё 80 290 тысяч рублей.

На детсад в микрорайоне №3 «Заовражье» в будущем году будет выделено 5853,2 тысячи рублей, а в 2021 году - 180476,4 тысяч рублей.

В 2020 году запланирован выкуп общеобразовательного учреждения на тысячу мест в микрорайоне №1 «Заовражье». Расходы, связанные со строительством, оценены в 7628 тысяч рублей. Все деньги будут взяты из муниципального бюджета.

Кроме того, как пояснила Татьяна Волнистова, ведется активная оптимизация площадей в уже действующих дошкольных учреждениях. Только в этом году таким образом в Обнинске было организовано 223 дополнительных места в детских садах.

Помимо этого, особое внимание уделяется ремонту и содержанию общеобразовательных учреждений. Татьяна Валерьевна пояснила, что в этом году на эти нужды для школ выделили 15 миллионов, а для садов - более 20 миллионов рублей!

- Сейчас мы особое внимание уделяем благоустройству территорий, в частности это касается дошкольных учреждений. В этом году, например, в детском саду «Звездный» на 2 миллиона рублей мы установили веранды, - комментирует Волнистова.

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ КВАНТОРИУМ

Немало средств расходуется на питание детей. В среднем на эти нужды выделяется от 48 до 55 миллионов рублей. Но при этом, как пояснила Татьяна Валерьевна, расход этих средств составил в этом году 70%.

- Связано это с определением поставщика услуг, который в рамках объявленного тендера снизил ставку 30%, чтобы сохранить за собой право оказания данных услуг, - пояснила Волнистова.

Также ежегодно город выделяет деньги на период летних каникул, когда школьникам предоставляется возможность заработать. Например, в этом году на летнюю занятость учащихся было выделено 12 миллионов 550 тысяч рублей. Примечательно, что в роли работодателей в основном - сами общеобразовательные учреждения.

Немалая часть расходов идет и на заработные платы педагогов. К примеру, сегодня средняя зарплата учителей в Обнинске составляет 36 000 рублей, а воспитателей - 31 000 рублей.

Отступив в своем докладе от цифр, начальник управления общего образования пояснила, что сегодняшние школьники в свою очередь уделяют серьезное внимание учебе и многие имеют хорошие успехи. Например, в этом году учащиеся наукограда приняли участие в 19 олимпиадах - 700 человек - на уровне субъектов, а пятеро человек смогли выйти на всероссийский уровень, причем все они стали призерами.

Есть серьезные и приятные изменения в сфере дополнительного образования. В этом году Калужская область участвовала в федеральном конкурсе на создание детских технопарков «Кванториум». И Обнинск к реализации данного проекта имеет самое непосредственное отношение. Будущий технопарк планируется построить на базе Центра развития творчества детей и юношества, где сегодня обучаются более 4000 детей!

- Нам выделят субсидию из федерального бюджета на создание кванториума. Координатор реализации проекта - Министерство образования и науки Калужской области, - отметила Татьяна Валерьевна.

В этом году планируется начать проект реконструкции здания, и уже к сентябрю следующего года в Обнинске начнет работать кванториум.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Образование»