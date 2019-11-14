Питерский расчленитель оказался малоярославецким «Наполеоном»

В минувшие выходные дни все СМИ и социальные сети облетела жуткая новость: 63-летний доцент петербургского университета Олег СОКОЛОВ убил и расчленил свою 24-летнюю студентку, с которой проживал какое-то время. И кто бы мог подумать, что этот человек долгое время имел непосредственное отношение к нашему региону - в частности, к городу Малоярославцу, где регулярно принимал участие в реконструкции сражения 1812 года. Нам удалось пообщаться с журналисткой, которая некоторое время назад работала в одной из малоярославецких газет. Она рассказала, что уже тогда Соколов отличался неадекватным поведением.



Известного историка, 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали в центре Северной столицы, когда он, будучи в нетрезвом состоянии, решил искупаться в реке Мойке. При обыске у Соколова в рюкзаке нашли две отпиленные женские руки.

После этого полицейские наведались к Соколову домой, где обнаружили расчлененное тело женщины и окровавленную пилу. Мужчина дал признательные показания в убийстве. Он сообщил, что застрелил свою сожительницу из обреза еще 7 ноября. Тело он положил в одной из комнат своей квартиры, поэтому пришедшие к нему на следующий день гости ничего не заметили.

Как пишут СМИ Санкт-Петербурга, студенты и коллеги отзываются о Соколове неоднозначно. С одной стороны, они утверждают, что он был знатоком своей темы, что его лекции были интересны и содержательны. Но в то же время его характеризуют как человека эксцентричного, вспыльчивого, с психопатичным складом характера. А его коллега по вузу Евгений ПАНАСЕНКОВ утверждает, что он предупреждал о том, что от Соколова следует ждать беды.

- Год назад я просил уволить Соколова из вуза и начать в отношении него проверку, поскольку этот человек неадекватен и опасен для общества. Я приводил кучу аргументов. Например, в «Московском комсомольце» было опубликовано заявление девушки, которую Олег Соколов, по ее словам, истязал на съемной квартире: он ее сначала связал, а потом бил в грудь и живот. Я цитировал это заявление. Просил уволить Соколова и проверить его. Я два года говорил, что он болен. Но ректор, опасаясь скандала, предпочел Соколова не трогать. Если бы меня послушали, то девушка, труп которой нашли в квартире Соколова, была бы жива, - говорит он.

Следует отметить, что Соколов неоднократно бывал в соседнем с Обнинском Малоярославце, регулярно принимая там участие в реконструкции сражения 1812 года. Причем выступал он в роли Наполеона!

Только вот у журналистов местных газет остались весьма неприятные ощущения от общения с этим господином. Одна наша коллега призналась, что как-то хотела взять интервью у Соколова, но тот на нее буквально наорал. Кричал, что пиар ему не нужен, хотя, как считает корреспондент, все это можно было сказать в более вежливой форме. «Пойдем скорее, а то еще и врежет», - стали торопить девушку другие журналисты.

К слову, в СМИ прошла еще информация от одной из бывших женщин Соколова, которая расторгла отношения с ним после некоторых его «странностей». К примеру, девушка рассказала, как он во время реконструкции сражений намеренно мог замучить лошадь или вовсе застрелить ее ради зрелищности.

По факту убийства Следком РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Ученому предъявили обвинение в убийстве.

Кристина ЗВОН

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