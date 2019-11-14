Элита журналистики и пример интеллигенции

Вспомним, каким был Сергей Коротков.

Жизнь настолько стремительна и непредсказуема, что порой просто невозможно предугадать, что нас ждет завтра. И наступит ли то самое завтра вообще...

В минувшие выходные скоропостижно скончался известный обнинский журналист Сергей КОРОТКОВ - человек, которого в городе знали все - перед ним открывались любые двери. Прогуливаясь по городу, он мог свободно зайти в любое учреждение - будь то Дом Ученых, музей, мэрия или полиция. Везде его встречали и были рады, потому что Сергей относился к тому редкому типу людей, которым доверяют. Его уход оказался настолько внезапным, что в это не верится до сих пор. Он ушел совсем молодым - в возрасте 59 лет, не дожив всего лишь год до юбилея.



Сергей Коротков родился в Обнинске 26 августа 1960 года. Окончил среднюю школу № 8. Высшее образование получил в Калужском филиале МВТУ им. Баумана. Трудовую биографию начал на ОНПП «Технология» и в филиале НИФХИ им.Карпова. Перейдя в издательство «Титул», сменил техническую профессию на гуманитарную. С 1992 года начал журналистскую карьеру корреспондентом в областной молодежной газете «Час Пик». Сергей Коротков был универсальным журналистом, глубоко погружался в любую сложную тему, умел невероятно красиво анонсировать новинки литературы. Благодаря широкой эрудиции, писал смелые и интересные критические статьи о музыке, театре и кино. На Московской международной книжной выставке-ярмарке 2005 года занял первое место в конкурсе «Читают все!». Своими публикациями внес значимый вклад в формирование современного имиджа Обнинска как передового города науки. В профессиональном журналистском сообществе его блистательный талант был признан и неоспорим, к его мнению прислушивались.

Сергей Коротков был уникальной личностью - самобытный, разносторонний - человек с высоким интеллектом, тонким чувством юмора и хорошим вкусом. Вкус его проявлялся во всем - он читал много хорошей литературы и был истинным меломаном. Впрочем, одевался Сергей тоже со вкусом - просто, но стильно.

Екатерина, дочь Сергея:

- Его все знали очень тонким, умным и интеллигентным человеком. Хочу рассказать, каким знала его я. В детстве, когда мы гуляли с папой по Обнинску, с ним постоянно все здоровались, и я думала: «Какой же у меня крутой папа!». Он писал за меня сочинения в школе и рисовал задания по ИЗО, за которые я всегда получала пятерки. Когда я выходила из дома, он всегда говорил: «Любовь, дорога!», что означало: я тебя люблю, будь аккуратнее на дороге. Я унаследовала от него огромную любовь к чтению, и всегда советовалась, читать эту книгу или нет, потому что папа читал абсолютно все, и он отвечал: «Нет, рыб, это фигня, возьми лучше вот эту». Он очень любил котов и собак. Особенно наших. Он говорил: «Счастье - это спокойствие души, чистота помыслов и что-нибудь почитать».

Все, кто знал Сергея, прекрасно помнят, насколько галантен и приветлив он был. На все случаи жизни у него был анекдот. Еще Сергей коллекционировал ручки и дарил их людям - как самый главный атрибут, который олицетворял его как журналиста.

А журналистом он был от бога - элита журналистики. Все коллеги Сергея в этом мнении едины.

Председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ:

- Сергей умел невероятно красиво и вкусно анонсировать литературу - это далеко не каждому дано. Людей с такими способностями еще поискать. А вообще, он был универсальным журналистом, погружался в любую сложную тему. В наше время такие профессионалы - это редкость. Сергей Коротков - это элита журналистики. Безусловно, его уход - это невосполнимая потеря для Обнинска и Калужской области. А лично я потерял еще и друга.

Сергей был добрым и дружелюбным. Если он становился чьим-то другом, то навсегда. С некоторыми эти отношения он пронес через всю жизнь.

Антон БОГУН, друг, журналист:

- Мы были знакомы всю мою жизнь. По крайней мере, сознательную ее часть. Сорок лет дружили, - рассказывает журналист Антон БОГУН. - Мы жили в соседних подъездах. Сначала он с моей мамой познакомился. Она тоже была книгочеем. И они книжками обменивались. Но чаще всего он приходил к нам с очередной литературой. Позже, когда я стал писать и выходить на сцену со своими песнями, мы стали общаться теснее. Пару раз он писал рецензии на мои вирши. И все это перемежалось с разговорами, спорами. Это всегда были беседы со смыслом, со смехом, сарказмом на грани цинизма иногда. Ну что поделать. Цинизм - это искусство называть вещи своими именами. Это профзаболевание медиков и журналистов. При всем его дружелюбии его нельзя было назвать открытым человеком. Особенно, то, что касается личной жизни. Зато каждая наша встреча была как маленький праздник. В его волшебной сумке обязательно находился подарок. То новая книга, то новая ручка, то диск или кассета с именами, которых я доселе и не слышал.

Очень жаль, когда из жизни уходят такие уникальные люди, а Сергей, действительно ,был уникален во всем, это проявлялось даже в его манерах, его походке и повадках, в его профессионализме...

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Короткова. Светлая память.

Коллектив ИД «Мак - Медиа»

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