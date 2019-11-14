Агломерация - залог успешного развития

Более полутора лет в Обнинске успешно функционирует Агентство городского развития, созданное на базе Бизнес Инкубатора Обнинского Центра Науки и Технологий. Оно занимается реализацией различных проектов в рамках стратегии развития города. Об одном из важных направлений деятельности Агентства - разработке концепции развития Северной агломерации Калужской области (САКО) - рассказывают его генеральный директор Елена ПОПЛАВСКАЯ и сотрудник Владимир НЕЖДАНОВ.

ПЛАНЫ НОВОГО РАССЕЛЕНИЯ

Следует отметить, что в состав Северной агломерации входит наш наукоград и еще шесть малых городов, расположенных на компактной территории, что само по себе является уникальным явлением для Центрального федерального округа. Это Малоярославец, Жуков, Балабаново, Боровск, Ермолино и Белоусово. На текущий момент площадь трех муниципальных районов и городского округа «Город Обнинск» составляет 3618 квадратных метров, а численность населения - 283 тысячи 750 человек. Примечательно и то, что на фоне сокращения численности населения большинства муниципальных образований Калужской области территории, составляющие агломерацию, напротив, отличаются стабильным ростом этого показателя. За исключением разве что Малоярославецкого района.

Елена Поплавская

В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года рассматриваются планы «нового расселения», где Обнинско-Боровская агломерация обозначена как потенциальный центр, замыкающий на себе новые перспективные для строительства зоны Московской агломерации. Именно туда в последние годы стремятся переехать жители окружающих территорий. Таким образом, обозначена тенденция очередного расселения, которая обеспечивает формирование «новой среды обитания» на границе Московской и Калужской областей.

Также необходимо отметить, что северная часть САКО является центром притяжения для населения соседних муниципальных районов Калужской, Московской областей и города Москвы, сезонно и постоянно проживающего в дачных и коттеджных поселках. При этом количество приезжающих сюда в летний сезон москвичей в 1,5-2 раза превышает численность местного населения муниципальных районов.

Одной из важнейших характеристик Северной агломерации Калужской области является ее принадлежность к территориям инновационного развития. Заместитель председателя президиума РАН Владимир ИВАНОВ относит Обнинский городской округ именно к таким понятиям и определяет его как «территорию, находящуюся в границах одного или нескольких муниципальных образований, основу экономической деятельности которой составляют создание и реализация конкурентоспособной наукоемкой продукции. В одной из своих работ на эту тему он писал: «Территории инновационного развития (ТИР) обеспечивают свою жизнедеятельность за счет основного преимущества - наличия научно-технического, образовательного и промышленного потенциала, позволяющего выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию и занимать соответствующие ниши на внутреннем и внешнем рынках».

ИННОВАЦИОННАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Инновационные предприятия, объединенные в кластеры и институты развития, присутствуют на территории всех муниципальных образований агломерации. Так, кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» представлен заводами полного цикла по стандартам GMP компаний «Ниармедик-Фарма» (группа «НИАРМЕДИК»), «Берлин-Фарма» (группа «Берлин-Хеми Менарини»), «АстраЗенека» (группа «АстраЗенекаИндастриз»), «НовоНордиск» (компания «НовоНордиск АБ»), заводом по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции «Палладио БНМ», ООО «Санатметал СНГ» по производству имплантатов для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов. И все это расположено на территории Обнинска.

Не так давно состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и АО «МираксБиоФарма» в сфере реализации инвестиционного проекта на территории Малоярославецкого района - строительства завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций, направленных на лечение предраковых патологий и на профилактику онкологических заболеваний репродуктивной системы.

Якорным предприятием кластера композитных и керамических технологий является АО ОНПП «Технология им. А.Г. Ромашина» - государственный научный центр Российской Федерации в наукограде. Основу данного кластера составляют более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ГК «Полет», ООО «Композит-ПРО», ООО «РАСТР-технология», АО «ЭКОН», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (филиал в Обнинске), Обнинский институт атомной энергетики - филиал НИЯУ МИФИ.

Главным участником кластера информационных и коммуникационных технологий является обнинское АО «Крафтвэй Корпорэйшн Плс». Важнейшей организацией, входящей в кластер, является Обнинский институт атомной энергетики - филиал НИЯУ МИФИ, который создает развитую образовательную систему и квалифицированные кадры.

В состав кластера ядерных технологий входят обнинские предприятия и учреждения: ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского, ФГБУ «НМРНЦ», НИФХИ им. Л.Я. Карпова, ВНИИИРАЭ, ЦИПК, приборный завод «Сигнал», ООО «Парк активных молекул», ООО «НПО «Радиационный контроль. Приборы и методы», компания «Промъинвест», опять же ядерный университет ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Туристско-рекреационный кластер представлен предприятиями и объектами Боровского (исторические объекты Боровска, «Этномир» и другие), Жуковского (ООО «Парк птиц», музей маршала Жукова, Тарутинский музей Отечественной войны 1812 года), Малоярославецкого (Малоярославецкий музей Отечественной войны 1812 года) районов.

Агропромышленный кластер представлен Индустриальным парком К-Агро (сельское поселение Совьяки Боровского района и сельское поселение Совхоз «Победа» Жуковского района).

Отдельным кластером выделена Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций - «Обнинский кластер науки и образования». Транспортно-логистический кластер агломерации включает мультимодальный транспортно-логистический центр «ФрейтВилладжВорсино» (сельское поселение Ворсино Боровского района).

На территории САКО также присутствуют Индустриальный парк «Ворсино» и Боровская площадка Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» (сельское поселение Совьяки Боровского района). Таким образом, Северная агломерация Калужской области может быть определена как инновационная.

Важно отметить, что кластеры фокусируются на направлениях с большим потенциалом роста. Их концепция считается интересной - по отдельным предприятиям в случае кризиса может наблюдаться спад производства, а в совокупности эта политика все равно дает рост.

Инна ЕМЕЛИНА

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