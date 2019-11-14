В Обнинске поддерживают малый бизнес

Ни для кого не секрет, что малый бизнес является важной составляющей любой экономики. И в наукограде делается все, для того чтобы данное направление росло, развивалось и крепло.

СУБСИДИИ И ГРАНТЫ

Поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске». Подробнее об этом проекте нам рассказала начальник отдела инновационного развития администрации города Валентина ЗИНЧЕНКО.

В рамках вышеназванной программы в наукограде каждый год проходят конкурсы на получение субсидий и грантов для предпринимателей города. Субсидии выделяются на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских банках, затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В то время как гранты выдают только начинающим бизнесменам - на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

Конкурс традиционно объявляется в сентябре. Заявку может подать любой предприниматель, который зарегистрирован на территории Обнинска. При этом он не должен иметь задолженности по зарплатам, перед городским бюджетом и различными государственными фондами - Пенсионным и Фондом социального страхования. А уровень зарплаты на его предприятии должен быть не ниже зарплаты в среднем для Калужской области для основного вида деятельности.

- На получение субсидии в рамках программы могут рассчитывать только социально ответственные предприниматели, - подчеркнула Валентина Зинченко. На размер субсидии оказывает влияние и анализ деятельности предприятия за предшествующий период. Динамично развивающаяся компания с возрастающей выручкой, новыми рабочими местами и достойным уровнем зарплаты сотрудников может рассчитывать на больший процент субсидирования предъявленных затрат.

В этом году на конкурс поступили заявки от 19 предприятий малого и среднего бизнеса. Из них: 10 - на субсидирование затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 2 - на получение компенсации затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, и 6 - на получение компенсации затрат, связанных с участием в выставках. Общая сумма грантов и субсидий в рамках муниципальной программы составила 3112,0 тыс. рублей, из которых 1112,0 тыс. рублей - субсидия из областной программы.

К УЧАСТИЮ ДОПУСКАЮТСЯ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На этой неделе были подведены итоги конкурса.

- Мы всегда заинтересованы в том, чтобы в конкурсе приняли участие как можно больше городских предприятий, - отметила Валентина Павловна.

Хотя некоторые заявки в этом году не были приняты к субсидированию. В этом году таковых оказалось три.

- А в чем причина? - поинтересовались мы у Зинченко.

Оказалось, что сами предприятия довольно успешные и эффективные, но вот уровень средней заработной платы там ниже среднеобластной по данному виду деятельности.

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей администрации города, Торгово-промышленной палаты г. Обнинска, Агентства инновационного развития Калужской области, представителей организаций городской инфраструктуры под председательством заместителя главы администрации города Ананьева Г.Е., 11.11.2019 подвела итоги городского конкурса. Члены комиссии рассмотрели заявки предприятий и результаты их деятельности в течение последних лет. Внимание обращалось на показатели увеличения рабочих мест, роста объемов выручки, налоговых отчислений, а также сумм затрат, которые были предъявлены в рамках конкурсной процедуры.

В итоге размер субсидии, выделенной участникам конкурса, варьировался от 90 до 700 тысяч рублей. И, как пояснила Валентина Павловна, размер субсидии - это комплексная оценка, состоящая из размера понесенных затрат и эффективной работы предприятия. Правильность расчета субсидии можно проверить, исходя из представленных данных по заявкам предприятия.

- Конкурсная комиссия все представленные финансовые документы тщательно проверяет. В последующие два года предприятия, получившие субсидию, представляют отчет о своей деятельности, что нужно для подтверждения эффективности выделенной субсидии. А мы в свою очередь заинтересованы поддерживать те компании, которые в дальнейшем будут хорошо работать и перечислять в бюджет налоги, - рассказала Валентина Зинченко.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Действующая муниципальная программа имеет немало целей и задач. Ее разработчики в лице городской администрации ждут от этого проекта увеличения количества субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовую и нефинансовую поддержку муниципалитета и организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности. В 2020 году таких субъектов ожидается в количестве 244.

Программа тесно связана с реализацией национального проекта по малому и среднему предпринимательству и направлена на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличение его доли в ВВП, увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предполагается, что вся эта работа приведет к увеличению налоговых отчислений (в среднем на одного работающего) субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку: до 302 тысяч рублей в следующем году.

И к увеличению количества слушателей всех категорий, прошедших ежегодное обучение (подготовку, переподготовку) в сфере предпринимательской деятельности и управления инновационными наукоемкими проектами и предприятиями: до 25 человек в 2020 году.

В целом же численность субъектов предпринимательства в Калужской области за последние два-три года увеличилась на два процента и в настоящее время составляет 13 тысяч 63 предприятия и 29 тысяч 200 индивидуальных предпринимателей. В Обнинске, соответственно, 4900 предприятий малого и среднего предпринимательства и 4303 индивидуальных предпринимателя. В текущем году меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса направляются на повышение предпринимательской активности в реальном секторе экономики, сокращение затрат на вывод на рынок инновационных товаров, развитие молодежного предпринимательства.

В Обнинске и на областном уровне постоянно обсуждаются меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. Речь идет о повышении эффективности государственной поддержки малого бизнеса, расширении доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. Отдельное внимание уделяется решению проблем, связанных с кадровым обеспечением, налоговым и правовым регулированием, в том числе трудовым отношениям и проведению проверок со стороны контрольно-надзорных органов.

По информации Минэкономразвития региона, в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства в Калужской области» за счет средств областного бюджета и привлекаемых ресурсов прямая финансовая помощь предусмотрена тем компаниям, которые модернизируют свои производства, выпускают продукцию на экспорт и реализуют программы импортозамещения. Кроме того, запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие в регионе системы микрофинансирования, совершенствование технологической инфраструктуры действующих в области и вновь отрывающихся центров поддержки бизнеса, на консультационные услуги для предпринимателей и их обучение.

Наличие городской программы, конечно же, не может решить всех проблем, которые есть у предпринимательства города, но именно эта программа помогает создавать и поддерживать организации городской инфраструктуры, проводить обучение предпринимателей, поддерживать начинающих. Особое внимание уделяется развитию молодежного предпринимательства как стратегического резерва развития городской экономики. Малый бизнес в Обнинске и в регионе поддерживали и будут поддерживать.

Инна ЕМЕЛИНА

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