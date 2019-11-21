Обнинск избавится от зловонья в следующем году

Уже на протяжении нескольких месяцев жители первого наукограда практически не вдыхают чистый свежий воздух - Обнинск накрыло куполом зловонья. Причину давно никто не скрывает - источником дурного запаха являются очистные сооружения. Эта проблема в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в нашем городе. Между тем, надо отдать должное, что решать ее пытаются - в частности, непосредственно само муниципальное предприятие «Водоканал», в чьем ведении и находятся очистные. О предпринимаемых мерах и предположительных сроках решения дурно пахнущей проблемы на минувшем заседании Обнинского городского Собрания рассказал исполняющий обязанности директора МП «Водоканал» Иван ПАСТУХОВ.



Обнинские очистные сооружения были построены еще на заре 50-х. В 1976 году была произведена масштабная реконструкция. А не так давно были построены новые очистные. Однако уже минувшей весной новые конструкции потерпели некоторого рода фиаско - из строя вышло оборудование на новой линии, из-за чего пришлось загрузить старую линию. А та попросту не справилась с объемом работы.

Более подробно об этом рассказал на этой неделе на совещании в городской администрации исполняющий обязанности директора МП «Водоканал» Иван ПАСТУХОВ. С его слов, с начала лета на новой линии очистных сооружений вышли из строя три воздуходува немецкой фирмы «Кейзер», что привело к срочной необходимости перераспределения нагрузки на старую линию. Причем возросла она с 30 до 70%.

Есть версия, что на обнинском МП «Водоканал» выгружают сырой осадок канализационного стока через аэробный стабилизатор в цех механического обезвоживания. Площадь этой поверхности составляет около одной тысячи квадратных метров. Весь этот осадок затем смешивается с избыточным активным илом и с водой, а затем продувается сжатым воздухом. После чего он находится какое-то время в аэробном стабилизаторе, и потом данная смесь подается на обезвоживание по трубопроводам. А когда сырой осадок выгружается из первичных отстойников в аэробный стабилизатор, происходит большое количество выделения газов, которые и создают жуткий запах.

Как пояснил Иван Пастухов, свою роль сыграла и роза ветров - потоки воздуха, имея свойство менять направление, распространили дурные ароматы по всему Обнинску. В результате первый наукоград начал задыхаться, причем постепенно зловонный запах захватывал все новые и новые районы Обнинска. Если раньше дурно пахнущим воздухом приходилось дышать жителям старой части города, то со временем ароматы фекалий добрались и до центральной части наукограда.

Иван Петрович рассказал о том, какие меры сегодня предпринимают специалисты «Водоканала» ради того, чтобы город перестал задыхаться.

- В настоящее время уже заключен договор, и ведутся работы по строительству купола, который сократит количество выбросов примерно на 90%, - пояснил Пастухов.

Сумма, в которую «Водоканалу» обойдутся данные мероприятия, варьируется в районе 12 миллионов. Однако, как рассказал Иван Петрович, эти траты не касаются городского бюджета - все финансовые обязательства ложатся непосредственно на плечи «Водоканала».

Между тем, в ходе заседания депутатов интересовала не только материальная сторона вопроса. К примеру, Юрий ФРАЙ озадачился именно временными рамками.

- Когда конкретно данная проблема будет решена? Нас не интересуют субъективные признаки. Хотелось бы понимать, когда именно пропадет дурной запах и пропадет ли он на 100%? - поинтересовался Юрий Владимирович.

Пастухов в свою очередь заверил, что частично проблему удастся решить уже в декабре, а вот окончательный срок приходится примерно на период февраль-март следующего года. Правда, и здесь Иван Петрович не дал стопроцентной гарантии насчет того, что запах исчезнет совсем.

Дарья ГУМЕРОВА

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