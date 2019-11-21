Задумается ли Акуличева? Жильцы продолжают жаловаться на директора УК УЖКХ

После выхода в нашем еженедельнике статьи «Коммунальная поножовщина», в которой мы рассказали, как на директора УК УЖКХ Марию АКУЛИЧЕВУ напал с ножом жилец дома № 10 по улице Гагарина, в редакцию посыпался шквал звонков от горожан, недовольных деятельностью Марии Михайловны.

ОТВЕТИТЬ МОЖНО БЫЛО И ВЕЖЛИВЕЕ

Все звонившие выражали недовольство грубостью Акуличевой, и некоторые даже упрекали нас в том, что статья написано слишком мягко. Но, пожалуй, самой эмоциональной оказалась речь жительницы дома № 1 по улице Энгельса Валентины Алексеевны ДРОБИНСКОЙ.

- Я не удивляюсь, что на Марию Михайловну напали. И у меня нервы уже на пределе, - сказала пенсионерка.

Далее она поведала свою историю общения с этим руководителем УК. Дело в том, что в декабре 2014 года Валентине Алексеевне поставили приборы учета горячей и холодной воды. Устанавливала, как она утверждает, управляющая компания за 8 с лишним тысяч рублей. Гарантийный срок счетчиков составляет шесть лет, то есть менять их необходимо теперь только в 2020 году. Но, со слов женщины, в управляющей компании об этом факте забыли, и недавно она получила квитанцию, где с нее требуют оплату за воду уже с повышающим коэффициентом.

- При этом, когда я позвонила Акуличевой и попыталась разобраться в сложившейся ситуации, она мне предложила установить новые счетчики - аж за 11 тысяч 500 рублей. Хотя старые приборы учета еще можно поверить, ведь их срок службы не вышел, - возмущается пенсионерка.

Так же Валентина Дробинская вспомнила, как она пыталась выяснить, почему за сентябрьское отопление, которое дали 28 числа, с нее потребовали целых 500 рублей.

- Да, наш губернатор порекомендовал пустить тепло 23 сентября. Так в нашем доме его пустили только 28-го. Зато деньги стали высчитывать с жильцов за целых восемь дней. А когда я стала говорить об этом по телефону Марии Михайловне, та грубо заявила мне: «А вы включите свою голову!» и бросила трубку, - рассказывает Валентина Алексеевна. - Я голову включила и поняла, что Акуличева - королева и имеет право нас унижать.



СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ У КОЛЛЕГ

Мы привели лишь пару примеров, демонстрирующих непонимание между жильцами и директором УК. Не стали также приводить в статье более грубые выражения, которые, со слов жильцов, употребляла в их адрес руководитель предприятия. Сейчас на подозреваемого в нападении заведено уголовное дело. Все по закону, как и должно быть. А Акуличева, как всегда, является потерпевшей стороной. Только так ли в этой истории все просто? И почему народ до сих пор звонит в редакцию и возмущается по поводу случившегося? Может, Марии Михайловне не мешало бы поразмышлять на предмет того, что заставляет жильцов так себя вести по отношению к ней. Ведь другие директора УК в такие ситуации не попадают, хотя претензии есть ко всем.

Мы попросили прокомментировать историю с нападением заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА.

- Обсуждать поведение Акуличевой я не буду. Она взрослый человек. А у жильцов, если им что-то не нравится, есть возможность сменить управляющую компанию. Но если бы на меня напали два раза, я бы, конечно, задумался, - сказал Вячеслав Вячеславович.

Так что Марии Михайловне пора задуматься и пересмотреть свою манеру общения с жителями. Люди у нас разные и уровень воспитания у них тоже разный, но ведь и благодарными они быть тоже умеют.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»