Обнинский кластер науки и образования: руководство, партнеры и планы

В сентябре 2017 года была учреждена Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования». Его основная цель - это объединение юридических лиц, имеющих отношение к педагогической, научно-исследовательской и инженерно-технологической деятельности, готовых к участию в реализации проектов, направленных на повышение образовательного, научно-технологического и социально-культурного уровня граждан.

За два года организациями-партнерами проведено большое количество мероприятий, задачей которых является повышение значимости высшего образования в молодежной среде и привлечение к научно-исследовательской деятельности молодых ученых и педагогов. А с недавнего времени «Обнинский кластер науки и образования» возглавила Вера ИВОЛГИНА, которая и рассказала нашему еженедельнику об основных направлениях деятельности возглавляемого ею кластера.

Иволгина Вера Владимировна родилась в Обнинске, в 2006 году окончила Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 2019 получена дополнительная квалификация «Интернет-маркетолог», в октябре 2019 года приняла участие в программе «Школа наставников» в Сколково. Опыт работы: управление социальной защиты населения; отдел кадровой политики и муниципальной службы администрации г. Обнинска; редакция газеты «Контакт-Обнинск» (главный редактор); пресс-центр ИАТЭ НИЯУ МИФИ. С августа 2019 года возглавила Ассоциацию научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования». Более десяти лет ведет зоозащитную деятельность.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР - ЭТО РЯД ОРГАНИЗАЦИЙ НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

На сегодняшний день членами кластера являются АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО), ООО «Модель Спектр», МАН «Интеллект будущего», ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» (СГТИ).

АИРКО выступает системным интегратором инновационных процессов в регионе, управляет инфраструктурными проектами инновационного развития, координирует реализацию дорожных карт НТИ, выступает в роли Представительства Фонда содействия инновациям, выполняет функции специализированной организации по управлению территориальными инновационными кластерами.

ООО «Модель Спектр» организует площадки для научно-технического творчества, оснащенные современным оборудованием цифрового производства. Реализует новую модель дополнительного образования школьников и студентов, разработанную в соответствии с рекомендациями системы детских технопарков «Кванториум». А также развивает центр городских инноваций - инкубирование малых инновационных компаний, а также проектов социального предпринимательства.

Общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» является самостоятельной детской научной творческой общественной организацией, объединяющей на территории большинства субъектов Российской Федерации детей и молодых людей, детские и молодежные объединения.

Среднерусский гуманитарно-технологический институт (СГТИ) - старейшее негосударственное образовательное учреждение Обнинска. В настоящее время в связи с учётом кадровых потребностей калужского региона СГТИ работает в двух основных направлениях: подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса и технические направления. В институте реализуются основные образовательные программы магистратуры, высшего и дополнительного профессионального образования.

ЧТО БЫЛО И ЧТО ЖДЕТ ЕЩЕ?

В ближайшее время, а именно уже 30 ноября, «Обнинский кластер науки и образования» проведет в «Точке кипения» Городскую школу наставничества. Это однодневное мероприятие направлено на поиск и инициацию наставников из числа студентов, педагогов общего и дополнительного образования, представителей предприятий и организаций с целью дальнейшего обучения и развития навыков. В феврале следующего года образовательный кластер при поддержке партнеров организует в Обнинске Фестиваль науки и техники, приуроченный ко Дню науки. Еще одним направлением в деятельности кластера является формирование педагогического и родительского сообществ в городе. Ключевым мероприятием в рамках реализации данного направления станет городское родительское собрание, на котором родители и учащиеся общеобразовательных и профессиональных учреждений смогут выбрать вектор дальнейшего обучения и трудоустройства в режиме живого общения с представителями учреждений СПО, ВПО, предприятий и организаций города.

В сентябре нынешнего года Обнинский кластер науки и образования выступил соорганизатором открытого городского фестиваля образования «Образование от 0 до 100». Родители дошкольников и школьников посетили с детьми бесплатные мастер-классы, занятия, задали вопросы представителям учреждений дополнительного образования города, чтобы понять, чем ребенку больше нравится заниматься, и определиться, какие кружки и секции он будет посещать с удовольствием.

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» является важным элементом Обнинского кластера науки и образования. В начале октября под эгидой МАН проводился Всероссийский открытый педагогический форум с международным участием «Образование: взгляд в будущее». В семинарах и мастер-классах форума приняли участие более ста человек.

Летом 2019 года проведена Первая международная «Школа юных инженеров» с участием одаренных детей из белорусского города Островец.

Участниками летней школы стали ученики 7-11 классов - победители белорусских олимпиад по математике и физике. В первый наукоград они приехали, чтобы участвовать в «Школе юных инженеров» - образовательном интенсиве, организованном Академией «Технолаб».

В настоящее время «Академия Технолаб» активно работает над реализацией проекта Распределённого детского технопарка.

С сентября 2017 по настоящее время в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» Анатолий Александрович Сотников читает курс «Технологическое предпринимательство» для студентов 3-4 курсов бакалавриата.

Со 2 по 4 декабря Малая академия проводит Российский Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова». В работе Фестиваляпримут участие делегации из многих регионов России - от Дальнего Востока до Крыма. На Фестивале будет создана эмоционально насыщенная образовательная среда с участием ученых, представителей культуры, опытных педагогов-наставников из научных объединений учащихся России. Для школьников состоится защита работ, участие в интеллектуально-творческих и исследовательских играх. Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации. Активные обнинские школьники, выполняющие исследования и проекты, по приглашению Оргкомитета смогут принять участие в работе Фестиваля бесплатно.

Кристина ЗВОН

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