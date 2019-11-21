Обнинские пенсионеры идут в ногу со временем

В нашем регионе и особенно в Обнинске уделяется большое внимание вопросу обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Сегодня без этих знаний и навыков - никуда. А с 5 ноября Министерство труда и социальной защиты Калужской области открыло прием заявок для участия в региональном этапе X Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: НАЧИНАЮЩИЕ И УВЕРЕННЫЕ

Соревнования пройдут по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». Принять в них участие могут женщины не моложе 55 лет и мужчины не моложе 60 лет, проживающие на территории Калужской области. Еще одно обязательное условие - наличие электронной почты и регистрации на Портале государственных услуг Российской Федерации.

В категории «Начинающий пользователь» на конкурс допускаются пенсионеры, имеющие документ об обучении на курсах компьютерной грамотности. В категории «Уверенный пользователь» - все желающие пожилые люди. Соревнования пройдут в два тура: в заочном и очном.

В заочном - каждый участник представит домашнее задание - презентацию на заранее указанную тему, выполненную в программе PowerPoint. В очном туре предусмотрено выполнение конкурсных заданий, в рамках которых участники соревнований должны показать навыки работы в программе MS Office Word, поисковой системе «Яндекс», на Портале государственных услуг РФ и на сайте Пенсионного фонда РФ.

МАССОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ

Цель этого чемпионата - популяризация движения в среде лиц пожилого возраста по овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в информационной среде, расширения общения, получения государственных услуг через интернет, возможности участия в системе электронной демократии, развития системы «компьютерного ликбеза».

И задач у него тоже немало. Основные - это формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов; развитие системы повышения компьютерной грамотности населения; содействие развитию взаимоотношений между молодым поколением и старшим посредством совместной технической деятельности; расширение возможности участия лиц старшего и среднего возраста в системе электронной демократии.

Вообще, эти соревнования стали ежегодно организовывать после того, как в нашей стране началась массовая работа по компьютерному ликбезу среди лиц пожилого возраста. И в нашем регионе она проводилась и проводится очень активно. Еще в конце 2014-начале 2015 года в рамках общероссийской программы «Электронный гражданин» в Калужской области началась реализация пилотного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности и получению электронных государственных услуг. Следует отметить, что данное обучение для населения бесплатное. А занятия проводят сертифицированные преподаватели на основе международных учебных пособий, адаптированных к нашему региону.

Курс рассчитан на 30 часов. В ходе обучения слушатели учатся пользоваться компьютером, работать с операционной системой Windows, печатать и обрабатывать тексты в редакторе MS Word, писать и отправлять электронные письма, искать информацию в Интернете, пользоваться официальными сайтами и порталами (как областными, так и федеральными), делать покупки в Интернет-магазинах, читать новости онлайн, общаться с другими людьми с помощью программ обмена сообщениями и социальных сетей, получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Все участники проекта получают полный комплект учебных пособий, а по окончании обучения слушатели проходят тестирование и получают сертификат «Паспорт Электронного гражданина», действительный во многих странах мира.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Многие пожилые люди задаются вопросом: для чего все это нужно? Чтобы знать все о льготах, пенсиях, тарифах ЖКХ и получать другую социально важную информацию; чтобы оформлять документы на получение государственных услуг и заполнять бланки, не выходя из дома; чтобы узнавать расписание работы ЖЭКов, собесов, МФЦ и других учреждений и организаций; иметь возможность дистанционно записаться на прием, не стоя в очередях; покупать товары и услуги со скидкой, не выходя из дома; иметь возможность общаться с друзьями и родственниками, живущими за рубежом или в других регионах; знать, что происходит в области, стране и мире; находить новых друзей и при необходимости - работу; чувствовать себя современным и востребованным.

В Обнинске такое обучение пенсионеров проводится на базе библиотек. Выпускникам потом торжественно вручаются сертификаты. К примеру, в прошлом году подобное мероприятие проходило на двух городских площадках: в библиотеке Старого города и в Доме ученых. Всего было 25 выпускников-пенсионеров, изъявивших желание стать пользователями ПК. А преподавали им педагоги Российской академии народного хозяйства.

Данное обучение было организовано Пенсионным фондом РФ и Министерством труда и социальной политики. Причем проходило оно всего неделю, ежедневно. Но за это короткое время пожилые люди получили достаточные знания, чтобы не обращаться теперь за помощью с компьютером к своим детям и внукам.

А, возвращаясь к теме объявленного Министерством труда и социальной защиты конкурса, информируем, что победители по каждой категории (с учетом гендерного равенства) представят регион на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2020 году. Заявки для участия в региональном этапе по установленной форме принимаются до 6 декабря по адресу электронной почты: danilicheva_ou@adm.kaluga.ru.

Более подробную информацию по участию в данном соревновании можно получить на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области в разделе «Анонсы и мероприятия» и по телефону: (4842) 719-123.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Социальные инновации»