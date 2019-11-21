21.11.2019

Жительница Обнинска благодарит врачей клинической больницы за профессионализм и внимательность



В последнее время мы часто слышим негативные отзывы в адрес работников той или иной сферы. Это касается почты, банков, больниц, магазинов - впрочем, практических любой область деятельности. Однако не может не радовать тот факт, что порой люди бывают и благодарны тому или иному специалисту. Сегодня через нашу редакцию свою благодарность врачам Клинической больницы №8 выражает местная жительница Людмила СЕРЕГИНА.

- На днях мне сделали лапароскопическую операцию. Проводил ее заведующий хирургическим отделением №1 Сергей Геннадьевич АНАСКИН.

Через час после операции хирург пришел в палату, подошел ко мне и сообщил, что за одну операцию он сделал мне фактически три. Я уже почти отошла от наркоза, все понимала и сказала ему большое, большое спасибо. И еще я запомнила его слова о том, что в 18:00 я должна сесть, а в 19:00 могу сделать глоток воды. Очень четко мною все было выполнено.

Все перевязки и снятие дренажа проводились в присутствии оперировавшего меня хирурга. Меня поразила четкость действий медицинской сестры и появление в нужный момент доктора. Не было ни минуты задержки в их согласованных действиях.

В очередной понедельник, 14 октября, на большом обходе Сергей Геннадьевич, подойдя к моей кровати, сказав все о моем состоянии, произнес: «Сегодня мы Вас выписываем». Я не удержалась и спросила: «Домой?». «Да, домой», - улыбнувшись, ответил хирург, немногословный, но большой души человек. А самое главное - замечательный хирург от Бога! Его уважают коллеги, сотрудники и все, кто лечился в его отделении.

Швы на восьмой день мне снимал молодой хирург Кирилл Николаевич ВАСИН. А результат гистологического обследования взятого у меня во время операции материала я забирала в хирургии, спустя две недели. Всё у меня было отлично!

Так закончилась моя «эпопея» госпитализаций, которая длилась без малого четыре месяца. За этот период я шесть раз была госпитализирована: два раза в кардиологию в Обнинске, дважды - в кардиологию в Москве, в терапию-1 в Обнинске и в хирургию-1, где меня прооперировали.

Сблагодарностью и уважением к медикам и к руководителю хирургического отделения-1 Анаскину Сергею Геннадьевичу, Людмила Серегина

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