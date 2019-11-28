В Обнинске установят елку с дополненной реальностью

Наукоград готовится к встрече Нового года.



До самого долгожданного и волшебного праздника - Нового года, остался ровно месяц. Обнинск начал постепенно погружаться в сказочную атмосферу. В магазинах наукограда играет тематическая музыка, а на прилавках пестрят новогодние игрушки и подарки в блестящих упаковках.

На улицах Обнинска появились тематические украшения и зажглись первые гирлянды. Давайте посмотрим, как город мирного атома готовится к встрече Нового года.

ОБНИНСКИЙ ДЕД МОРОЗ ЗАСТУПИЛ НА СВОЙ ПОСТ

Несмотря на то что погода наш регион пока не радует зимним настроением, подготовку к встрече самого волшебного праздника - Нового года, никто не отменял. На улицах наукограда появились всевозможные тематические украшения, гирлянды, фигуры и вывески. К примеру, на этой неделе на свой пост заступил знаменитый обнинский Дед Мороз. По сложившейся традиции надувную фигуру установили на кругу около ТРК «Триумф Плаза».

ПО ОБНИНСКУ «РАЗБРОСАЛИ» ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Сквер Юности, который появился в Обнинске не так давно, уже пользуется популярностью у горожан. Именно поэтому здесь уже второй год подряд в период новогодних праздников устанавливают огромные светодиодные елочные шары. Теперь здесь регулярно можно встретить любителей селфи.

Еще один большой елочный светящийся шар появится на кругу рядом с Треугольной площадью. Светодиодные матрешки заняли свое место у пешеходного перехода напротив ТЦ «Фортуна» на проспекте Ленина. А территорию возле «Горбатого» украсили колокольчики.

НЕПОДАЛЕКУ ОТ САМОЛЕТА «РАЗОЛЬЕТСЯ» световой ФОНТАН

Светодиодный фонтан, побывавший уже в нескольких местах наукограда, на этот раз установят на кругу на пересечении улиц Белкинской и Гагарина - неподалеку от самолета «Миг-29». Место под фонтан определили путем открытого голосования на платформе «Активный гражданин». Горожанам были предложены три варианта и возможность указать свой. И большинство голосов было отдано кругу на пересечении Белкинской и Гагарина. Это место набрало 55% голосов, территория у магазина «Горбатый» (Курчатова, 13) - 23%, место перед ТК «Курчатовский» (Курчатова, 31б) - 15%.

8% участников голосования предложили свои варианты. Среди них - Парк Победы на проспекте Маркса, пересечение проспекта Ленина и проспекта Маркса, пересечение проспекта Ленина и улицы Белкинской, Треугольная площадь. В итоге к середине декабря световой фонтан будет установлен именно там, где его захотели увидеть большинство участников опроса.

БАРЫШНИ И КАВАЛЕРЫ ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ

Аллею, ведущую от площади Преображения в сторону вокзала, традиционно украсят светящиеся арки. На этом же месте останутся полюбившиеся горожанам барышни и кавалеры. Что же касается самой площади Преображения, то ее украсит традиционная каркасная елка с золотыми шарами.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ БУДУТ ТВОРИТЬСЯ ЧУДЕСА

Если говорить о главном символе Нового года - елке, то их в Обнинске будет несколько. Помимо той, что установят возле мэрии, еще одну - шаровую, установят на кольце - в месте пересечения проспекта Маркса и улицы Энгельса. Еще одну необычную красавицу к середине декабря поставят на главной площади города - возле торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза». Здесь установят елку с дополненной реальностью. С помощью специального мобильного приложения (скачать его можно по QR-коду) жители и гости Обнинска, направив телефон непосредственно на елку, смогут увидеть оживших сказочных героев, с которыми можно будет сфотографироваться или заснять их на видео. Аналогичная елка на этой неделе была установлена в городском парке.

Дарья ГУМЕРОВА

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