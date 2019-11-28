Японскому дипломату понравились Обнинск и его погода

Обнинск с рабочим визитом посетил Первый секретарь посольства Японии в России, сотрудник Министерства образования и науки Японии Ёсида Тору. В МРНЦ имени А.Ф. Цыба (филиале НМИЦ) с его участием состоялась конференция, главной темой которой стало сотрудничество НМИЦ радиологии Минздрава России и Международного онкологического института города Осаки.

ПО ИТОГАМ ИЮНЬСКОЙ ВСТРЕЧИ

Данное соглашение между учреждениями в части обучения студентов, создания протоколов лечения, научных разработок и получения «второго мнения» по сложным случаям заболеваний было подписано еще в июне текущего года в рамках G20. И свою подпись под ним поставил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН. На конференции с представителем посольства Японии он тоже присутствовал.

Также участниками встречи стали заведующий НОО Владимир Петров, заместитель главы администрации города по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ, и. о. директора ИАТЭ Татьяна ОСИПОВА.

Данное мероприятие носило ознакомительный характер. Целью визита Первого секретаря было знакомство с деятельностью радиологического центра. В рамках приема Ёсида Тору посетил информационную видеоконференцию МРНЦ с медицинскими онкологическими центрами из различных регионов страны.

Владимир Петров продемонстрировал гостю мемориальный кабинет академика Анатолия ЦЫБА и показал ему, как работают клинические подразделения МРНЦ: отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний, а также Гамма-клиника.

ПОСОЛ ПРИЕХАЛ НЕЗАМЕТНО

Затем наша сторона представила японскому гостю две презентации: города Обнинска и вуза ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Посол задавал немало вопросов. В частности, поинтересовался количеством жителей города, выяснил, в каких направлениях работают обнинские научно-исследовательские центры.

Следует отметить, что представитель Страны восходящего солнца изначально продемонстрировал нестандартный подход к делу. С утра ему планировали организовать в МРНЦ торжественную встречу, но, как потом выяснилось, дипломат отправился в наукоград на электричке, незаметно явился в учреждение и поначалу стал самостоятельно его осматривать. А в ходе беседы с Геннадием Ананьевым Ёсида Тору признался, что ему понравились морозная российская погода и, конечно же, сам наукоград.

Итогом встречи стало обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества. Ёсида Тору отметил, что в июне этого года в ходе японо-российской встречи лидерами двух стран было принято решение о проведении «Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021 гг.». Принимая во внимание полученную в ходе приема информацию, Первый секретарь подчеркнул, что у Японии и России действительно возможно много пунктов сотрудничества.

Инна ЕМЕЛИНА

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