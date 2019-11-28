Александр Авдеев вошел в состав генерального совета партии «Единая Россия»

Бывший мэр Обнинска, а ныне депутат Государственной Думы Александр АВДЕЕВ вошел в обновленный состав генерального совета партии «Единая Россия». Это решение было принято на недавно состоявшемся ХIХ съезде партии, где и провели ротацию данного коллегиального руководящего органа.

Следует отметить, что участниками съезда стали делегаты от региональных отделений партии, депутаты Государственной Думы России. В числе приоритетных вопросов повестки дня обсудили предстоящие выборы в регионах в 2020 году и в Государственную Думу - в 2021 году.

Согласно уставу партии «Единая Россия», в генсовет входит не более 170 членов партии, и каждый год его состав должен обновляться как минимум на 15%. В этот раз его поменяли аж на 35%. Действующий состав совета лишился 58 человек, при этом введено 59 новых членов. Численность генсовета после изменений составила 170 человек.

Так, в состав генсовета введены несколько руководителей регионов, вице-губернаторов и мэров. От депутатов Государственной Думы в совет вошел Александр Авдеев и еще пять его коллег.

- То, что президент присутствует на съезде партии, безусловно, знак доверия. Его посыл всем нам - не расслабляться, быть собранными даже в межвыборный период. Не говоря уже о том периоде, который наступает сейчас, когда готовятся выборы в регионах в следующем году. У нас амбициозные масштабные проекты, их нужно реализовывать. Но есть и то, что стоит поменять. Нам надо быть ближе к людям, надо стать более понятными и доступными. Люди должны понимать, что мы делаем.

Важно и то, что сказал Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ. Партии необходимо не распыляться на несколько проектов, а сконцентрироваться на пяти масштабных. Это позволит сэкономить и человеческие ресурсы, и более грамотно распределить бюджетные ресурсы, - поделился своим мнением о работе съезда Александр Александрович.

Позже, на заседании Генсовета партии, Авдеев вошел и в состав Президиума.



ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОБЫВАЛ НА ВСТРЕЧЕ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ На днях премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел рабочую встречу с региональными представителями - депутатами от «Единой России» в Законодательных партиях, секретарями первичных и местных отделений партии. От Калужской области участие в мероприятии принял мэр Владислав ШАПША. По словам Владислава Валерьевича, встреча получилась очень интересной, а разговор с Дмитрием Анатольевичем был открытым. Как отметил глава администрации города, речь шла не только о партийных вопросах, также обсуждались темы, которые больше всего волнуют самих жителей. Речь шла о детском отдыхе, материнстве, сокращенной рабочей неделе, новых льготах. Одной из основных тем стал дефицит кадров в медицине. В рамках мероприятия собравшиеся обсудили проблемы в здравоохранении, и в ближайшее время правительство и партия будут искать ответы на поставленные вопросы. - Есть определенные подвижки, есть решения, которые уже приняты, но этого пока недостаточно. И это то, что предстоит решить, - отметил Владислав Валерьевич.

Другие статьи из рубрики «Политика»