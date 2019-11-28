В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» подводят итоги

Обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» подводит итоги уходящего года. Немало было сделано, но впереди новые планы и большая работа. Мы попросили одного из учредителей этого предприятия Сергея КЛИМЕНКО рассказать о проблемах, с которыми ему и его коллегам пришлось столкнуться в Обнинске и в двух обслуживаемых ими районах - Жуковском и Тарусском.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР - ЭТО НЕ ТКО

Со слов Сергея Владимировича, в сельской местности своя специфика вывоза мусора. Там приходится вывозить много отходов благоустройства: листья, ветки, порубочные остатки и так далее. Все это не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО), и, соответственно, в существующем тарифе данный мусор не заложен. Оплачивать его вывоз обязан либо муниципалитет, либо сами собственники. И все эти вопросы приходилось решать в течение всего года. Данные взаимоотношения выстраивались непросто, но работа велась, и она продолжается.

В Обнинске тоже не все просто. Проблемой здесь является утилизация строительного мусора, который тоже не относится к категории ТКО, и поэтому вывозить его нужно за отдельную плату. Но многие жители, у которых дома ведутся ремонтные работы, попросту складируют его возле контейнерных площадок.

- Возможно, это делают даже не сами жители, а те строители, которых они нанимают и которым платят за утилизацию строительного мусора. Но все равно вывозить его приходится нам. Причем бесплатно, - считает Сергей Клименко.

Здесь не следует путать строительный мусор и крупногабаритный - старую мебель, доски и тому подобное. Для крупногабаритного - на контейнерных площадках оборудованы специальные места в виде бункеров.

Мы поинтересовались у Сергея Владимировича, как быть добросовестным жителям, которые задумали делать ремонт? Куда им обращаться с вопросом вывоза этого мусора? Как он пояснил, в таких случаях лучше всего заключить договор с ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», и предприятие за отдельную плату все вывезет. Можно, конечно, привезти на своей машине на площадку предприятия на Киевском шоссе. В этом случае придется платить только за утилизацию данных отходов.

- Кто-то самостоятельно доставляет к нам и свой крупногабаритный мусор, но этот вид отходов мы принимаем уже бесплатно, - уточнил Сергей Владимирович.

В данном вопросе взаимодействие пока не отрегулировано, и здесь еще предстоит большая работа.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА - БУДУЩЕЕ УТИЛИЗАЦИИ ТКО

По мнению Сергея Владимировича, существующий тариф за вывоз ТКО реально отражает затраты предприятия. И это, как он сказал, самый главный итог уходящего года.

Немаловажное значение сыграли ознакомительные командировки руководства предприятия в Европу, на предприятия по вывозу и утилизации мусора. Сам Сергей Клименко посетил Германию, Чехию, Австрию. И узнал там много полезной информации.

- Больше всего мне понравилась там система раздельного сбора отходов. Хотя бы для начала надо разделить сухие отходы от мокрых. В Германии весь мусор распределяют по трем бакам. И тут надо отметить, что весь путь этих отходов заканчивается на мусоросжигательных заводах. А у нас против строительства таких предприятий идут массовые протесты. Там из отходов делается топливо. В Германии нам сказали, что данной проблемой занимаются более 100 лет, - рассказал Клименко.

Также он проинформировал, что в Германии любой житель имеет право бесплатно сдать на предприятие по утилизации отходов один кубический метр крупногабаритного мусора. Если объем окажется больше, то за него уже нужно платить. Сергей Владимирович считает, что и у нас можно было бы такой опыт внедрить. Причем неплохо было бы организовать площадку и для строительного, и для крупногабаритного мусора. С таким предложением представители ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» уже и в мэрию обратились, но вопрос пока в стадии рассмотрения.

И еще один главный вывод года: в школах нужно ввести такой предмет, как экологическое образование и воспитание.

- Дети должны с раннего возраста знать, как разделять мусор и как можно использовать его в дальнейшем, - считает Сергей Владимирович.

А в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» уже сейчас готовы сортировать раздельно собранные отходы. Готовы и вторую линию поставить, чтобы разделить эти потоки. Теперь дело за жителями.

Инна ЕМЕЛИНА

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